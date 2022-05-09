Самое ужасное оружие РФ — его люди: как зомбированные россияне напали на журналистов 1+1 в Берлине

Самое ужасное оружие РФ — его люди: как зомбированные россияне напали на журналистов 1+1 в Берлине

"Мракобесы", увешанные медалями и советскими флагами избили съемочную группу 1+1 во время съемки сюжета о 9 мая.

На 9 мая россияне традиционно собираются в Трептов-парке, возле монумента советскому солдату. И это никакая не память о Второй мировой, а попытка воспользоваться ею, чтобы продемонстрировать свою агрессивную поддержку захватническим действиям России. В этом журналисты убедились, когда пришли в Трептов парк. Выслушали от людей, которые там собрались, все возможные тезисы русского зомбоящика и получили пинков.

Об этом говорится в ТСН

8 мая, в День памяти жертв Второй мировой войны у монумента советскому солдату собрались украинцы из Берлина, беженцы, дипломаты разных стран, украинское посольство.

А 9 мая сюда пришли "мракобесы", увешанные медалями, с плакатами "бессмертный полк" и советскими флагами в руках.

"Ура! Будет новая победа", — кричали россияне.

Русские в Берлине выстраиваются у Бранденбургских ворот – в так называемый "бессмертный полк".

Здесь журналисты встречаются с одесситом – блогером Станиславом Домбровским. Его полиция просит снять кофту, потому что на ней "то, что показывают российскому кораблю".

К нашей скромной маленькой группе все время было приковано внимание не только полиции, но и печати. Журналистов постоянно спрашивали, не боятся ли они

Без идеологических дискуссий в этот день не обошлось: "А что с Донбассом 8 лет делали". Но это не единственный нарратив российского зомбоящика, который транслирует как под копирку этот онемевший россиянин. В том числе и самый популярный — о Бандере: "Он что-то с Гитлером совместно организовывал".

Колонна россиян с портретами на палках, в том числе и Сталина – трогается от Бранденбургских ворот к мемориалу советскому солдату. Где еще вчера у украинцев был День памяти – у россиян праздник.

Обойдя колонну впереди, видно, что вчерашних венков от дипломатических миссий мира и украинского посольства нет. Вместо этого стоят российские.

Услышав украинский язык журналистов, зомбоящик включается мгновенно. Там имперский шовинизм и полное отрицание всего украинского.

"Ленин придумал Украину? Да? Вот человек знает — в 1928 году".

Заметка на полях: 4 года раньше Ленин умер. А дальше — "победобесие".

И если этого не понимают россияне, избравшие своим домом Германию и настолько боящиеся потерять немецкий паспорт, что готовы под конвоем полиции возлагать цветы. Так ни один солдат из России этого не поймет и подавно. Поэтому к Буче будут возникать вопросы: сколько еще мир будет закрывать ночи на агрессивное, зазомбированное ужасное оружие России — его людей.

Послесловие. Немецкая полиция возбудила административное дело за нападение на журналиста. Агрессивный рашист несколько недель будет волноваться — минимум за штраф. Максимум – депортация. Акция закончилась и россияне расползлись по бутикам.

Напомним, что в Берлине россияне напали на съемочную группу "1+1", в том числе телеведущую Наталью Мосейчук.

Посольство требует срочного расследования этого инцидента.

Ранее власти Берлина запретили 8 и 9 мая использование какой-либо украинской символики. Посол Украины в Германии назвал это "пощечиной украинскому народу".

Позже в Берлине разрешили символику Украины на мероприятиях 8-9 мая, однако с условиями.