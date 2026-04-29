Самокаты калечат детей в Украине: уже 800 пострадавших, почему Рада медлит с законом

Во Львове произошла очередная трагедия: 14-летний мальчик на электросомокате травмировал двухлетнюю девочку на улице

Во Львове произошла очередная трагедия, связанная с использованием опасного транспорта. 14-летний подросток на электросамокате сбил и травмировал двухлетнюю девочку. Это произошло в центре Львова по проспекту Соборности. Ребенок с травмами головы оказался в больнице.

Как сообщил ТСН.ua в полиции Львова, в результате наезда девочка получила телесные повреждения и была госпитализирована.

«По факту инцидента следователи Львовского районного управления полиции №1 открыли уголовное производство по ст. 291 УК Украины (нарушение действующих на транспорте правил). Продолжается досудебное расследование», — сообщили в полиции Львова.

Полиция еще раз призвала водителей быть внимательными и использовать световозвращающие элементы, однако общественность считает такие призывы недостаточными.

Состояние пострадавшей девочки и юридическая ответственность родителей

В сети сообщают о страшных травмах, полученных девочкой, и что она якобы попала в реанимацию. Но медики говорят, что ребенок в реанимации не был.

«23 апреля ребенок был госпитализирован в Больницу Святого Николая в состоянии средней тяжести. В нейрохирургическом отделении проведены все необходимые протокольные обследования, в том числе компьютерная томография. Диагностирован перелом челюсти. На следующий день родители забрали ребенка в другой лечебный центр», — сообщил ТСН.ua Тарас Микитин, заведующий нейрохирургическим отделением Детской Больницы Святого Николая Первого медобъединения Львова.

Резонанс вокруг случая во Львове поднял волну возмущения в социальных сетях. Люди из разных городов задают вопросы к полиции и родителям подростков:

«Меня удивляет: если уж родители не могут объяснить своим детям элементарные вещи — что управлять электросамокатом или скутером это не только „уметь ехать“, но и нести ответственность, — куда смотрит полиция, ежедневно видя несовершеннолетних на дорогах?» — говорится в обсуждениях.

Проблема не ограничивается только Львовом: та же самокатная анархия со сломанными ногами, руками и челюстями царствует и в Киеве, и в других городах. И указывает на отсутствие системы контроля этих транспортных средств.

Требования общественности: экзамены на вождение самокатов и конфискация

Украинцы требуют от государства немедленного вмешательства и приравнивания самокатов к полноценным транспортным средствам. Люди, среди прочего, указывают на технические характеристики техники, ведь она несет существенную угрозу для пешеходов:

«Тот самокат может ехать более 55–60 км. Вопросы к родителям: зачем вы покупаете малолетнему такой самокат? Если не сам, то кого-нибудь покалечит. А потом родители обоих детей страдают», — пишет Светлана Мельник.

Другие пользователи предлагают ввести систему допуска:

Разрешение на вождение — только с 18 лет.

Обязательно изучение теории и сдачи практических экзаменов на уровне с водителями авто.

Четкое разъяснение ответственности и последствий каждому водителю.

«Реально нужно сделать так, чтобы подростки проходили тесты, теорию, ПДД и только после этого разрешать им электросамокаты! Если нет — штраф и конфискация», — предлагает Алина Моргулец.

Вне границ ПДД: почему патрульная полиция не имеет рычагов влияния

С наступлением тепла подростки бесконтрольно гоняют на самокатах и скутерах, часто пренебрегая элементарными правилами. Например, в Киеве двое парней чуть не врезались в автомобиль мужчины, который притормозил перед светофором — обозвали водителя и поехали дальше по тротуару, ссорясь уже с пешеходами.

Специалисты говорят, что если родители не способны научить детей элементарному поведению и ответственности, то на это должна реагировать полиция: останавливать нарушителей, проводить проверки и привлекать к ответственности.

В патрульной полиции разводят руками, мол проблема использования электрических самокатов активно обсуждалась в обществе еще до начала войны. Все, что сделали власти — самокат приравняли к транспортному средству, но правил дорожного движения для них пока нет, они вне правил.

«Собственно, если нетрезвого взрослого поймают при пользовании электрическим самокатом, его можно привлечь к ответственности. Такие единичные случаи бывают. Также можно привлечь к ответственности во время столкновения в ДТП. Но проблема здесь гораздо глубже — это вопрос воспитания, контроля и неотвратимости ответственности, которую должны понимать и взрослые, и подростки», — рассказывают правоохранители.

Опыт запрета в Ивано-Франковске и проблемы регулирования

В Ивано-Франковске, где центральная часть города это сплошная пешеходная зона, городские власти запретили там передвижение на скутерах и электрических самокатах.

«К сожалению, это не дало результата, потому что местная молодежь продолжает летать по улицам. Они пренебрегают запретом и продолжают делать то, что им вздумается, потому что нет четкого наказания. Как вариант, надо все эти новомодные средства передвижения объединить с велосипедами. То есть ввести те же ограничения, которые есть в ПДД для велосипедистов», — отмечают специалисты.

Легализация пользователей электросамокатов: законопроект №3023

В Верховной Раде рассказывают, что законопроект по легализации пользователей легкого электрического и персонального транспорта был зарегистрирован в парламенте еще в феврале 2020 года. Более того, законопроект №3023 был проголосован в первом чтении.

Как объясняют народные избранники, суть закона состоит в том, что в нем говорится: все, кто садится на электрические самокаты, моноколеса, электрические велосипеды, автоматически становятся участниками дорожного движения, то есть пользователями легкого и персонального электротранспорта. А значит, несут ту же ответственность, как и другие участники дорожного движения.

«Законопроект был принят в первом чтении, но нуждался в внесении правок, потому что каждую весну с наступлением сезона количество травмированных людей постоянно растет. На заседании подкомитета по безопасности дорожного движения в октябре 2025 года были рассмотрены все внесенные правки, и мы рекомендовали Комитету по вопросам транспорта и инфраструктуры рассмотреть обновленный документ на заседании комитета», — рассказывает ТСН.ua Оксана Савчук, председатель подкомитета по вопросам безопасности дорожного движения и безопасности на транспорте Комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры.

Новые правила передвижения: возрастные категории и зоны доступа

Народный депутат рассказывает об основных новациях, которые были рассмотрены и утверждены на парламентском подкомитете. Прежде всего, законопроектом вводится новая категория участников дорожного движения — пользователи легкого электротранспорта.

«Эти фактически определяют, что они должны нести ответственность на дороге, поскольку становятся полноценными участниками дорожного движения. Также были прописаны и утверждены поправки, где можно ездить легким электротранспортом. Если мы говорим о детских самокатах для детей до 7 лет, то в документе отмечается, что это возможно в парках по тротуарам, прогулочных зонах на специальных велосипедных дорожках, но исключительно под наблюдением и сопровождением взрослых», — рассказывает Оксана Савчук.

Участники дорожного движения от 7 до 14 лет могут ездить по паркам, специально отведенным местам, велодорожкам, где есть отведенные места для езды на самокатах. То есть не где угодно, как хотят и делают сейчас дети.

«И наиболее проблемная категория — это подростки 14+, которые фактически сейчас не всегда соблюдают нужную скорость и бездумно летают по тротуарам. Поэтому для них было прописано, что они могут пользоваться только велодорожками или краем проезжей части дороги», — рассказывает депутат.

Оксана Савчук отмечает, что именно к этому вопросу было больше всего дискуссий: где именно эта категория имеет право передвигаться на электросамокатах.

Приоритет пешехода и новый дорожный знак

«Есть коллеги, которые считают, что во время войны подросткам и взрослым нельзя запрещать ездить по тротуарам, мол, это социальный вид транспорта, благодаря которому многие добираются до точек назначения, а во время воздушной тревоги люди с помощью этого транспорта могут быстрее добраться до укрытия. Дискуссий по этому поводу было много. Однако на подкомитете мы проголосовали за то, что эта категория может ездить исключительно по велодорожкам или краю проезжей части дороги», — отмечает депутат.

Кстати, среди согласованных правок к законопроекту указано, что пешеход имеет безусловный приоритет в движении на любом месте пешеходной части, которая отведена для пешеходов. То есть первый, кто в приоритете — это пешеход. Такая норма, по мнению Оксаны Савчук, четко указывает, что пешехода нужно пропустить, а не таранить его или сбивать с ног, потому что за такое нарушение придется отвечать.

«Как нововведения в документе местным властям рекомендовано на местах и по своему усмотрению определять участки, где можно вводить ограничения для пользователей легкого электрического транспорта. То есть речь идет о многолюдных пешеходных территориях, где можно запретить ездить на электрическом легком транспорте. Для этого должен быть разработан новый отдельный дорожный знак «Движение электросамокатов запрещено», — отмечает Оксана Савчук.

Причины торможения закона: интересы прокатных компаний и страхование

Народная депутат подчеркивает, что все эти наработки были приняты еще в прошлом году на уровне подкомитета. Но на заседание Комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры законопроект до сих пор не рассматривался.

«Мне сложно объяснить — почему, тема более чем актуальна. Я подозреваю, что дело в разных дискуссиях, которые продолжаются до сих пор. Но, давайте будем честными, эти дискуссии идут между, например, крупными компаниями, которые массово поставили на улице этот вид транспорта и сдают его в аренду, но абсолютно не обеспечивают даже условное страхование для тех людей, которые ежедневно используют этот транспорт», — говорит депутат.

Она подчеркивает, что все ключевые изменения в законопроект были внесены и проголосованы на подкомитете. Теперь его должен принять Комитет по транспорту и инфраструктуре и вынести в сессионный зал парламента на второе чтение.

«Если законопроект будет принят, то в ситуации, когда 14-летний подросток на самокате сбивает двухлетнего ребенка, он уже будет считаться участником дорожного движения и на него или на его родителей распространяется не только большая сумма штрафа, но и компенсация ущерба, нанесенного потерпевшему. Здесь все справедливо: если вы нарушаете правила, несете ответственность», — говорит депутат.

Статистика травматизма: более 800 пострадавших и вопросы скорости

Она подчеркивает, что некоторые виды легкого персонального электротранспорта могут разгоняться до 40-50 километров в час, и это очень опасно. В случае принятия закона, полиция сможет штрафовать нарушителей за нарушение скорости. Появится ответственность: если ты взял в руки такой вид транспорта, будешь отвечать за возможные последствия.

Депутат добавляет, что законопроект нужно принимать, чтобы прекратить хаотическое и кое-где дерзкое использование этого вида транспорта в поездках по тротуарам и на пешеходных зонах.

«Я понимаю, что в стране война и есть вызовы, когда нужно быстро передвигаться по городу и эти средства позволяют это делать быстрее. Но в противоположность этому статистика по погибшим и травмированным от использования электросамокатов. У нас уже более 800 человек, получивших травмы от пользователей электротранспорта», — отмечает депутат.

Она указывает на вопрос, который в законопроекте еще никак не обсуждался — это безопасность самих пользователей, которые берут этот транспорт в пользование.

«Этот вопрос стоит на мертвой точке и никем не обсуждается. Но это очень важно: не только безопасность пешеходов, но и тех, кто берет в руки электросамокаты и другие виды легкого электротранспорта», — подчеркивает Оксана Савчук.

Также в документе не заложена скорость, с которой будут иметь право ездить пользователи легкого электротранспорта.

«Было решено, что это подзаконный акт, который должна разработать патрульная полиция с тем, чтобы установить и предложить разрешенную скорость. Компании, сдающие это транспортное средство в аренду, могут установить такую скорость в собственных программах, а кто будет ее устанавливать для устройств, приобретенных пользователями? Поэтому допустимую скорость следует прописать в законе. В общем, я считаю, как только законопроект вступит в силу и первый нарушитель понесет ответственность, это станет примером для других. Люди наконец-то поймут, что нельзя бездумно и без наказания превышать скорость и ездить в не разрешенных для этого местах», — заключает Оксана Савчук.

Дата публикации 12:10, 14.10.25 Количество просмотров 29

