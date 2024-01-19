Самолет F-16: лучше ли он от российской авиации и изменит ли его появление ситуацию в Украине

Самолету F-16 исполняется 50 лет, несмотря на это он один из самых современных и массовых истребителей мира, которого ждут и в Украине.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Ивана Петричака.

История создания F-16

F-16 - летающий радар, истребитель, бомбардировщик, перехватчик. Он был создан, чтобы противостоять российской военной авиации.

Над разработкой F-16 начали работать после Вьетнамской войны. В апреле 65-го года прошлого века в воздушном бою над азиатской республикой сошлись тогдашние американские истребители F-4 Phantom и советские МиГ-21.

Тогда победили МиГи. Поэтому перед командованием военно-воздушных сил США встала задача создать истребитель нового поколения.

Иван Петричак

Первый полет F-16 совершил в 1974 году, но неудачно. Во время пробега по взлетке у прототипа произошел сбой электроники, из-за чего пилоту на свой страх пришлось поднять машину в небо. Доработанного его приняли на вооружение США уже спустя 4 года спустя.

От момента создания и до сих пор он прошел несколько глубоких модернизаций и из фронтового истребителя - стал универсальным боевым самолетом.

Как F-16 изменит ситуацию на поле боя

"Сейчас однодвигательный F-16 может нести вооружение больше, чем российский МиГз двумя двигателями. Но самое важное - его радиолокационная система. В зависимости от модификаций она позволяет увидеть воздушную цель задолго до того, как цель обнаружит его", - говорит Иван Петричак.

В 2003 году во время войны в Ираке американский самолет снова столкнулся в противостоянии с российским конкурентом. В целом есть несколько эпизодов борьбы F-16 и МиГ-29. Впрочем до сих пор, однозначного ответа кто эффективнее - нет.

"Авиация сейчас не воюет в ближних боях, фактически", - говорит представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Уже не одно десятилетие война в воздухе идет как противостояние технологий. Кто кого раньше обнаружит - раньше сможет запустить ракету и успеет спрятаться. Это - одна из стихий F-16.

Сейчас это один из основных тактических истребителей США, а общее количество операторов F-16 - около трех десятков стран. Большинство соседей Украины уже эксплуатируют или будут эксплуатировать эти самолеты: Польша и Турция - уже, Словакия и Болгария - в ближайшие годы.

"Там есть ракеты, которые могут существенно ухудшить ситуацию для фронта россиянам", - говорит Юрий Игнат.

Истребители F-16 прибыли в Данию для обучения украинских летчиков / Фото: Вооруженные силы Норвегии на Х (Twitter)

Скептики говорят: в ближайшей перспективе получить преимущество в воздухе даже с этими самолетами Украина не сможет. Мол, даже оккупанты, имея преимущество в количестве бортов - получить господство во фронтовом небе не смогли. Впрочем, такой задачи перед F-16 никто и не ставит.

"Отогнать российскую тактическую авиацию с пограничного участка - это он обеспечит. Уничтожение логистических коридоров в России, куда сейчас мы со своей техникой достать не можем. Поэтому, на самом деле, здесь вопрос не в том, что это будет перелом войны. Здесь вопрос в том, что мы наконец получим усиление воздушных сил за счет того, что у них будет вооружение, которое может противопоставить российскому", - говорит Анатолий Храпчинский, авиационный эксперт.

За два года полномасштабной российско-украинской войны натовские пилоты поднимали в небо американские "файтинги" тысячи раз. Перехватывали российские бомбардировщики, сдерживали провокации, патрулировали. Впрочем, до сих пор их зона ответственности приближалась к украинским границам не ближе, чем на 30 километров.

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Напомним, Зеленский в Давосе заявил об уязвимости российских самолетов.

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