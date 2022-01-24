Самолетом из Прикарпатья в Киев отправили донорские органы для пересадки: видео

Самолетом из Прикарпатья в Киев отправили донорские органы для пересадки: видео

Трансплантации органов в столице еще продолжаются.

Самолет ГСЧС доставил из Прикарпатья в Киев печень и почку для двух пациентов, ожидавших трансплантации.

Как говорится в выпуске ТСН.Ранок, сначала борт спасателей привез из столицы в Ивано-Франковск хирургов для проведения операций по забору органов.

По просьбе семьи в больнице не предоставляют информацию о человеке, ставшем посмертным донором. В общей сложности его органы дали шанс на спасение четырем людям. Сердце для пересадки доставили реципиенту в Хмельницк. Одну почку пересадили на месте, в Ивано-Франковске. А вторую почку и печень самолетом доставили в Киев. В столице трансплантации еще продолжаются.

В Киев самолетом доставили печень и почку для пересадки пациентам | Новости Украины

Читайте также: