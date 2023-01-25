Самолеты F-16 для Украины: авиаэксперт рассказал об их преимуществах и указал на проблемы эксплуатации

Украина от западных союзников, вероятно, сможет получить самолеты F-16. Они могут бороться с враждебными системами ПВО.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал авиаэксперт и ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации им. А. К. Антонова Валерий Романенко.

"Все сходится с тем, что мы вероятно получим самолеты F-16. Почему так сложилось? Эти самолеты есть в Польше, Словакии, Румынии, Болгарии. То есть для обеспечения боевых задач — эти самолеты идеальны. Если возникают проблемы, то у некоторых стран Европе будет создан сервисный центр, туда мы сможем эти самолеты передавать для ремонта, чтобы не вести их в США, Турцию. Поетому сейчас склоняются именно к этим самолетам, хотя мы не откажемся и от других. F-16 может бороться с вражескими самолетами, бороться с враждебными системами ПВО. Он способный подавить ПВО россиян в целом районе, хотя для того, чтобы получить самолеты, нам нужно переоборудовать наши взлетно-посадочные полосы, потому что их мы можем использовать только с международных аэропортов или подвешивать на них только половину оружия. Все кричат о покупке самолетов, но забывают, что мы должны получить много составляющих", — пояснил эксперт.

Романенко добавил, что обучение пилотов на этих самолетах может занять до полугода.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба намекнул на то, что государство может получить от западных партнеров истребители F-16 американского производства.

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