Самоубийство подростков в Киеве: Вика и Вова жили в образцовой семье и влюбились друг в друга

Два подростка, совершивших самоубийство в Киеве, жили в приемной семье в городе Березань Киевской области. Погибших воспитывали супруги Б. Их семья – показательный детский дом семейного типа, где проживало около десяти детей. 17-летняя Виктория и 18-летний Владимир, прыгнувшие с 24-го этажа, были влюблены друг в друга.

Сайт ТСН.ua собрал все, что известно о семье, где произошла трагедия. Мы также пообщались специалистом ОО ЦПП "Конфиденс", психологом, детском и подростковом травматерапевтом Роксоланой Малый-Прасол о причинах, из-за которых случаются подростковые самоубийства. А также о признаках депрессивных состояний, которые должны насторожить родителей.

Приехали в Киев, чтобы совершить самоубийство

Трагедия произошла днем 2 октября на улице Никольско-Слободская, в Днепровском районе. Тела подростков обнаружили возле многоэтажки, где они снимали квартиру. Свое самоубийство Вика и Вова транслировали онлайн в TikTok. На ужасном видео видно, как они прыгают из окна. В последний момент парень говорит девушке, что любит ее.

Перед самоубийством они выложили несколько десятков видео в своем Telegram-канале. Его брат и сестра создали в преддверии трагедии. Все записи, похоже, были сделаны за несколько последних дней в Киеве. Туда подростки приехали специально, чтобы совершить самоубийство.

В своих видео Вика и Вова рассказывают, что собираются прыгнуть с многоэтажки. Они целуются и говорят, что у них есть интимные связи. Не скрывают, что употребляют наркотики.

Подростки совершили самоубийство в Киеве/Фото из их Telegram-канала

Жили в образцовой приемной семье

Погибшие проживали в приемной семье Б. в городе Березань Киевской области. Их детдом семейного типа открыли в 2011 году. Об образцовой семье снимали сюжеты на телевидении. Виктор и Татьяна рассказывали, что давно мечтали об этом, поэтому прошли курс обучения для приемных родителей. К трем собственным детям тогда добавилось еще семеро. Киевская областная государственная администрация подарила им новый большой дом. Жилье в Березане построили специально для них.

Местная служба по делам детей время от времени публиковала фотографии семьи. Их благодарили за ежедневный труд и неравнодушие к детям. На снимках есть погибшие Вика и Вова.

Подростки совершили самоубийство в Киеве/Фото из их Telegram-канала

"Будучи счастливыми родителями трех дочерей Виктор Николаевич и Татьяна Николаевна Б., приняли решение подарить семейное тепло и уют детям, которые в нем нуждаются больше всего. В настоящее время супруги воспитывают восемь детей (на 2021 год – ред.), лишенных родительской опеки. Тяжелым ежедневным трудом дарят своим воспитанникам счастливое детство и полноценную жизнь, учат быть самодостаточными, уверенными в себе, вселяют в их души веру в добро!” – писали о семье.

В Службе по делам детей Березанского городского совета сайту ТСН.ua подтвердили, что трагедия произошла в семье Б. Однако от комментариев воздержались, объяснив, что ведутся следственные действия.

Дети изменились в последнее время

Жители Березани говорят, что в доме, подаренном семье, каждый ребенок имел свою комнату. В комментарии журналистам местные рассказали о погибших подростках. Вову соседи называют странным. Парень окончил школу и учился в училище. Ходил в темной широкой одежде. Местные предполагают, что несколько лет назад подросток начал употреблять наркотики.

О погибшей Вике отзываются хорошо. Однако говорят, что девочка изменилась в последнее время. Да и выглядела уже совсем не столь положительно. По словам местных, она стала часто появляться вместе с Вовой, одеваться так же, как он – в объемные черные вещи. Люди предполагают, что парень подсадил ее на запрещенные вещества. Вика училась в школе, в 11 классе. Год назад она решила, что будет поступать в вуз. Девочка якобы начала собирать деньги, понимая, что приемные родители не смогут ей помочь.

Что могло стать причиной трагедии

Пока неизвестно, что стало причиной трагедии и понесет ли кто-нибудь ответственность за смерть подростков. В полиции возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой самоубийство. Продолжается досудебное расследование.

Специалист ГО ЦПП "Конфиденс" — психолог, детская и подростковая травматерапевт Роксолана Малый-Прасол рассказала в комментарии ТСН.ua, что к факторам, повышающим риск суицида у ребенка, кроме непосредственно расстройств ментального здоровья, относятся отдельные жизненные обстоятельства такие, как :

факт усыновления (удочерения);

потеря близких друзей или членов семьи или трудности в отношениях с ними;

семейная история ментальных расстройств, суицида или действий, которые могли привести к суициду;

опыт физического или сексуального насилия, психоэмоционального насилия или буллинга;

доступ к средствам, с помощью которых можно осуществить суицид, например оружие или медикаменты.

О чем говорит видео, снятое Викой и Вовой

Психолог объясняет, что демонстративность в данном случае похожа на попытку быть наконец услышанными. Так, будто остался единственный, именно такой способ сообщить, а точнее прокричать о масштабе и глубине своей боли.

“Подростки действительно погружаясь в свой “кокон”, из которого со временем должны высвободиться, прожив кардинальную трансформацию, часто становятся более замкнутыми, меньше говорят и делятся, даже если раньше были открытыми. И такое поведение нетрудно ошибочно расценить как отсутствие потребности в близком общении. Однако именно в этот момент им больше всего нужны ощущения, что их любят и ценят, что их и их чувства понимают и принимают, что им готовы оказать поддержку и заботу, когда им это нужно”, – говорит Роксолана Малый-Прасол.

Что приводит к суицидальному поведению у подростков

К основным факторам, приводящим к развитию суицидального поведения у молодежи относится депрессия. Согласно отдельным исследованиям около трети жертв суицида среди молодежи имели клиническую депрессию или другие психические расстройства. К непосредственным факторам риска относится злоупотребление психоактивными веществами, физиологические изменения, связанные с подростковым возрастом или длительной болезнью.

“Подростковый возраст сам по себе – психоэмоционально тяжелое кризисное явление. Гормональные волны в совокупности с кардинальными изменениями социального статуса, при котором вместе с правами и свободами в наборе добавляется охапка собственной ответственности за свою жизнь и свои выборы, естественно влекут за собой высокий уровень тревоги, поскольку это незнакомые и неизвестные территории, и опыта обитания взрослой жизни они не имеют. Как будто одной ногой они находятся еще в детстве, другой – уже во взрослой жизни. И в таком "шпагате" по меньшей мере очень дискомфортно, а часто – страшно и больно. И если к этому прилагается отсутствие навыков здорового преодоления стрессовой нагрузки, им может быть слишком трудно справиться с трудностями подросткового возраста: неприятием, ошибками, разрывами отношений, проблемами в обучении или трудностями в семье", – рассказала психолог.

Любовь в подростковом возрасте: чего не стоит делать родителям

По словам Роксоланы Малый-Прасол, важно понимать, что во внутреннем мире подростка нет полутонов, мировосприятие обострено, эмоции на максимуме, их качает и переворачивает как маленькую лодку в бурном океане. И самое большое и первое, что нужно такой лодке – это пришвартоваться к большому кораблю или к берегу, опереться на кого-то или что-то достаточно устойчивое, надежное и стабильное.

"Самое важное, чего не стоит делать с какими-либо чувствами подростка, это – обесценивать чувства и запрещать их, в то же время – чрезвычайно важно показать, что вы понимаете, что с ними происходит. Если обратиться к примеру с подростковой любовью, обесценением могла бы быть фраза "у тебя еще много таких влюбленностей будет", вместо этого стоило бы сказать "похоже, что это сильное чувство, такое, какого ты раньше в своей жизни не испытывал/ла", – объяснила психолог.

Депрессивные состояния у подростков: на что следует обратить внимание

Психолог говорит, что депрессивные состояния у ребенка можно и просмотреть, если не знать, на что стоит обращать внимание. К таким "тревожным звоночкам" относится:

прежде всего, устные или письменные (в соцсетях) сообщения непосредственно о суициде, например "я больше не буду создавать никому проблем", "я покончу с этой жизнью";

повышение уровня употребления алкоголя или наркотиков;

ощущение беспомощности и безнадежности по поводу какой-то ситуации;

проявления рискованного или саморазрушающего поведения. Также, сюда можно отнести проявления, которые, в целом, типичны для подросткового возраста: уменьшение уровня общения (социализации) и рост желания быть наедине; значительные колебания настроения;

изменения в привычном жизненном ритме, в частности, в режиме питания и сна.

Если родители имеют подозрение на суицидальные намерения ребенка, сразу нужно с ним об этом говорить, не бояться, что эти разговоры могут поселить суицидальные идеи в голове ребенка, расспросить о чувствах ребенка, не обесценивать трудности, с которыми ребенок встретился; внимательно слушать и уверить ребенка в своей любви; обратиться за профессиональной помощью к психиатру, психологу.

Что следует делать родителям превентивно, чтобы предотвратить и уберечь своих детей:

говорить с ними о психическом здоровье и суициде;

интересоваться, что произошло, если замечаете у ребенка уныние, тревогу, апатию и т.п.;

внимательно слушать и предлагать помощь;

обращать внимание как на слова ребенка, так и на поведение;

поощрять ребенка к здоровому образу жизни прежде всего своим примером;

поощрять ребенка к времяпрепровождению с семьей или поддерживающими друзьями;

говорить о гигиене использования соцсетей, в которых с одной стороны ребенок может действительно найти необходимую поддержку, а с другой – может встретиться с токсичным контентом, который может нанести вред подростку.

Как у детей появляются мысли о самоубийстве

Мнения о том, что с этой новой, неизвестной и часто пугающей взрослой жизнью легче будет не встречаться совсем – достаточно распространены среди подростков, говорит психолог.

"Они так и могут остаться мыслями или фантазиями о том, как в таком случае будут жалеть и горевать близкие. К сожалению, при наличии одного или нескольких сопутствующих факторов риска, указанных выше, и отсутствия своевременной помощи, такие мысли могут перейти в действия”, – рассказала Роксолана Малый-Прасол.

Психолог объяснила: чтобы почувствовать страх смерти, сначала нужно почувствовать вкус и ценность жизни. В то время как для подростков их представление о взрослой жизни может быть охвачено тревогой и страхом. Кроме того, подростки действительно могут не отдавать себе отчет, что суицид является безвозвратной реакцией, а не решением в ответ на краткосрочные трудности. Именно поэтому так важно говорить с детьми о суициде, своей готовности помочь и уверять их в том, что вместе вы можете преодолеть любые трудности.

Напомним, в Броварах Киевской области из окна четвертого этажа выпал четырехлетний мальчик.

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