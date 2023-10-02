Самоубийство подростков в Киеве: все, что известно о жертвах – сводных брата и сестру

В Киеве днем 2 октября двое подростков совершили самоубийство, прыгнув из окна 24 этажа. Оба погибли на месте. Трагедия произошла на улице Никольско-Слободская, в Днепровском районе.

Как сообщила сайту ТСН.ua спикер полиции Киева Юлия Гирдвилис, погибшие – сводные брат и сестра.

Родители живут в другом городе

Парню было 18 лет, девушке – 17 лет. По информации полиции, их родители живут в другом городе. Так что, вероятно, квартиру в Киеве подростки могли снимать.

Подростки совершили самоубийство в Киеве

Вели трансляцию самоубийства

Парень и девушка вели трансляцию самоубийства в TikTok. В предсмертном видео парень говорит девушке, что любит ее, после чего они оба прыгают из окна. Запись распространили в Сети.

Готовились к трагедии

В TikTok-аккаунте, принадлежащем одному из подростков, публикаций нет, а видео, которое они транслировали – удалено. Однако в Instagram-аккаунте с таким же именем есть ссылка на Telegram-канал. Его парень и девушка создали 1 октября, накануне самоубийства.

За несколько часов до трагедии они выложили туда несколько десятков видео. Судя по всему, все они записаны несколько последних дней в Киеве. Брат и сестра рассказывают, что собираются совершить самоубийство. На одном из фото парень стоит на подоконнике у открытого окна и смотрит вниз.

“15 этаж. Мы с него прыгнем. Идём на 15 этаж. Жестко, мы жесткие”, – говорят подростки на одном из видео, записанном в лифте.

"Лежим настраиваемся на суисайт", — подписана еще одна запись.

Могли быть влюблены друг в друга и употреблять наркотики

На одном из видео девушка называет брата Вовой. Сводные брат и сестра могли быть влюблены друг в друга. Они целуются на видео и рассказывают, что у них есть интимные связи. Девушка также говорит, что они употребляют наркотики и показывает их на видео.

"Разговорный видосик. Что говорить. Мы скоро умрем. Мы прыгнем с 15-го или поднимемся выше и прыгнем. Вот. Мы сейчас в Киеве, отдыхаем, гуляем, тр***емся, снимали пор**шку, чтобы хоть как-то… после нас осталось что-то хорошее. Я даже рада, что так все происходит. Очень рада, что я с Вовой сейчас и ни с кем другим. Только мы вдвоем в квартире, где никого нет, где мы слушаем музыку, обнимаемся, нюхаем и проводим время вместе. Ничего, сейчас еще дорожку дам и будет хорошо”, – говорит девушка, предлагает парню "сначала покурить" и показывает наркотики на столе.

Она добавляет, что это видео "увидит весь интернет".

В полиции начали расследование

Правоохранители проводят первоочередные следственные действия, чтобы установить все обстоятельства трагедии. После этого события предоставят правовую квалификацию, сообщили в Министерстве внутренних дел.

Следственный отдел Днепровского управления полиции начал уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой – самоубийство. Тела погибших направили на судебно-медицинскую экспертизу. Продолжается досудебное расследование.

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