"Самоубийство" со следами сапог на лице: родители срочников рассказали о подозрительной смерти своих детей

"Самоубийство" со следами сапог на лице: родители срочников рассказали о подозрительной смерти своих детей

В Нацгвардии утверждают, что некоторые люди просто не могут принять смерть детей.

После сюжета ТСН о происходящем в части 3021 Национальной гвардии Украины в Днепре, где в прошлый четверг срочник расстрелял людей, в редакцию обратились десятки человек, рассказавших о подозрительных смертях в воинских частях. В их рассказах речь идет не только об известной части в Днепре, но и о других подразделениях Национальной гвардии.

Родители срочников рассказывают об убийствах, которые следствие называет суицидами, о травле и буллинге. В Нацгвардии, куда редакция направила несколько запросов, убеждают, что преимущественно это случаи, когда родители не принимают смерть своего ребенка.

О некоторых случаях, поразивших своей дерзостью, говорится в среду, 2 февраля, в сюжете ТСН.19:30.

24-летний боец Нацгвардии Игорь Гагин, служивший в Павлограде Днепропетровской области, погиб в 2018 году. Следствие по этому делу продолжается.

Сначала следователи рассматривали только одну версию гибели – самоубийство. Якобы боец застрелился ночью на боевом посту. Сомнения в этом у его матери Ларисы появились сразу, как только она увидела тело сына. На посмертных фотографиях Игоря, которые есть в распоряжении ТСН, видны следы побоев.

“Видно следы сапога на носу... И на лбу было очень видно отпечаток от приклада автомата. Я мерила сантиметром. Все сходится”, – рассказывает Лариса Гагина.

По словам Ларисы, у ее сына перед гибелью был конфликт с одним из офицеров. Что именно не поделили — не знает, но есть информация, что именно этот офицер приходил на пост к Игорю, и то ли после или во время этого визита раздался смертельный выстрел. Когда же тело погибшего привезли домой, военный капеллан запрещал родителям открывать гроб.

"Ребята его вынесли из дома, и мы все же открыли и посмотрели на сына", — признается мать погибшего военного.

Руководитель службы психологического обеспечения главного управления Национальной гвардии Украины Вячеслав Олийнык сообщил, что за последние 4 года в Национальной гвардии произошло 11 случаев суицидов срочников. Родители 6-х из них обратились в ТСН после расстрела в Днепре на прошлой неделе. И они уверены – их сыновья не самоубийцы, а жертвы.

"Я не знаю о таких случаях, чтобы смерть произошла в результате влияния других военнослужащих", — возражает полковник Олейник.

Он уверяет, что срочники чаще всего совершают самоубийства из-за финансовых трудностей или проблем в семье. Именно эти причины, по его словам, были у Мансура Вержаковского и Андрея Кибы – об этих бойцах части 3021 ТСН рассказывала на прошлой неделе.

Родители погибших ребят убеждают, что у их сыновей никакой финансовой или семейной проблемы не было.

В четверг, 3 февраля, родители погибших срочников намерены приехать в столицу на митинг под Офисом президента. Так они пытаются добиться беспристрастного следствия и справедливости.

Что происходит в части Нацгвардии в Днепре, где в четверг срочник расстрелял 5 человек | Новости Украины

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