Анна Подвербная вместе с опекуншей Еленой Ятченко судятся с Валентиной Подвербной / © ТСН

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В Чернигове начался и продолжается судебный процесс, в ходе которого решается судьба уже известной в Украине девочки-подростка — 14-летней Анны Подвербной, которую ее мать, Валентина Подвербная, родила в возрасте 65 лет путем искусственного оплодотворения.

На днях Валентина Подвербная, будучи самой старшей роженицей Украины, отметила свой юбилей — 80 лет.

Собираясь на судебное заседание сегодня утром Валентина Подвербная в комментарии для ТСН.ua сообщила, что настроена вернуть себе дочь, которой уже год по решению суда опекается другая женщина — Елена Ятченко.

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Напомним, что год назад Анна Подвербная с помощью соцсетей пожаловалась на невыносимые, в том числе и антисанитарные условия жизни вместе со своей мамой. Государственные органы изъяли ребенка, врачи провели медицинское освидетельствование, направили в реабилитационный центр, а впоследствии Аня изъявила желание жить в другой семье. Сейчас девочка значительно улучшила свое состояние здоровья, ей была сделана важная операция на глазах, она занимается игрой на флейте и, по словам опекунши, со страхом вспоминает жизнь с Валентиной Подвербной.

Сама же Валентина Подвербная говорит, что улучшила бытовые условия в своей квартире и с помощью юристов настроена бороться за то, чтобы суд вернул ей дочь.

При этом она говорит, что советует Елене Ятченко, если та хочет иметь ребенка, родить себе ребенка, а не бороться в суде за Аню.

В новой семье для Ани Подвербной время от времени устраивают фотосессии. Фото предоставлено Е. Ятченко.

Кроме того, Валентина Подвербная уже второй раз за последнее время высказала свое мнение о том, что если бы медицинские технологии позволяли, то она родила бы еще одного ребенка.

«На суде я потребую вернуть мне Аню, в квартире все новое, я сделала ремонт. У меня есть адвокаты, решения суда еще не было, это впереди. У меня отличное здоровье, я знаю, что я очень красивая и модная на свои годы. Если бы у меня была возможность, я родила бы еще одного ребенка. В таком случае Аня была бы более привязана к семье и скорее бы вернулась домой. Пусть Елена Ятченко родит своего ребенка», — говорит Валентина Подвербная и обращается с советом к опекунше Анны Подвербной.

Анна Подвербная сразу после того, как ее отобрали в 2023 году у матери и сейчас. / © ТСН

В свою очередь, Елена Ятченко имеет не менее аргументированную позицию остаться опекуном для Анны Подвербной. В недавних интервью для ТСН.ua эта женщина рассказывала, что официально работает швеей и получает заработную плату, которая позволяет создавать надлежащие условия для ребенка. По словам Елены Ятченко, у Ани есть своя комната, девочка с удовольствием занимается творчеством и воспитывается в здоровой среде.

В свою очередь, Елена Ятченко в комментарии для ТСН.ua так сказала о нынешней ситуации: «Я мечтаю о скором завершении суда, чтобы мы с Аней вернулись к нормальной жизни, чтобы ребенок не нервничал. Возможно, Валентина Подвербная и улучшила жилищные условия, с этим действительно были проблемы, но не по этой причине Аня обратилась к людям, чтобы ее забрали от матери».

И добавила: «Ане нужно нормальное родительское отношение, воспитание и любовь. Именно этого ей не хватало, и, к сожалению, этого Валентина Григорьевна ей дать не может. Ее поведение динамично и очень часто агрессивно. В такой атмосфере ребенок не может воспитываться. Обычно это была брань, крики и большой стресс для ребенка».

Резюмируя, она ответила Подвербной-старшей на предложение ей, Елене Ятченко, родить ребенка: «Касательно того, что Подвербная говорит о том, чтобы я родила себе ребенка. Я же взяла Аню не из-за того, что мне скучно или чего-то не хватает в жизни. Я самодостаточный, уверенный человек, у меня все хорошо в жизни, я счастлива. Просто я хочу помочь этой девочке. Я реализовалась. Я взяла Аню, чтобы помочь ей, а не из-за того, что мне чего-то не хватает».

Семья Подвербных: что известно

Об Анне Подвербной и ее матери стало известно в феврале 2011 года. Валентина Подвербная родила дочь в возрасте 65 лет путем искусственного оплодотворения.

Весной 2023 года, когда Анне Подвербной было полных 12 лет, разразился громкий скандал. В апреле девочка опубликовала в соцсетях ряд сообщений, в которых сообщила о том, что ее мать, 78-летняя Валентина Подвербная, якобы издевается над ней — царапает, оскорбляет, не позволяет выполнять элементарные гигиенические процедуры, рвет одежду, не позволяет мыть унитаз.

После публикации єтих сообщений в квартиру Подвербных приехали правоохранители, психологи, соцслужбы. Ребенок был изъят и направлен в больницу для обследования, а затем переведен в реабилитационный центр в Черниговской области.

20 октября 2023 Новозаводской районный суд Чернигова принял решение отобрать 12-летнюю дочь у Подвербной.

А в июне прошлого года Валентина Подвербная в комментарии для ТСН.ua высказала мнение о том, что если бы у нее была возможность, то она родила бы еще одного ребенка.

«С удовольствием родила бы еще одного ребенка. Хочу. Аня бы вернулась ко мне нянчить ребенка. Но у меня нет денег на это (процедуру искусственного оплодотворения – Ред.)», – рассказывала нам Подвербная-старшая.

В свою очередь, врач, который 14 лет назад делал Подвербной искусственное оплодотворение, рассказывал ТСН.ua , что после скандала с этой роженицей, репродуктологи получили рекомендацию не делать искусственное оплодотворение женщинам старше 55 лет. От официальных комментариев врач отказался, мотивируя это тем, что по делу Подвербной шли судебные разбирательства.

Ранее сообщалось о том, как живет и кого проклинает старейшая роженица Украины.

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