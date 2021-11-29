Самую высокую в Украине Менору установили в Киеве на Майдане Незалежности: не обошлось без инцидента

Самую высокую в Украине Менору установили в Киеве на Майдане Незалежности: не обошлось без инцидента

Так Федерация еврейских общин начала в этом году празднование праздника Хануки.

Высшую в Украине Менору установили в Киеве на Майдане Незалежности. Так Федерация еврейских общин начала отмечать праздник Хануки. Его еще называют "Праздник восьми свечей" или "Праздник огней".

Об этом говорится в сюжете "ТСН. Утро" за 29 ноября.

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"Зажгли первую свечу, и каждый день в течение восьми дней будут зажигать еще по одной. Не обошлось без инцидента. Несколько граждан потребовали у монтажников разрешение мэрии на установление малой архитектурной формы. Документом те остались не удовлетворены и требовали прекратить монтаж Меноры. Вызвали полицию, и в конце концов. поздравительное слово спикер произносил в окружении правоохранителей", — говорится в сюжете.

А в Одессе гигантский ритуальный светильник установили у памятника Дюку. Там тоже зажгли первую свечу. Одесские евреи обещают ежедневно в течение недели в центре города угощать гостей своими любимыми праздничными блюдами – пончиками в сахарной пудре и картофельными оладьями.

Громко Хануку отмечают и в Черновцах. Там угощали всех желающих и даже устроили фейерверк.

Справка: Ханука — это еврейский восьмидневный зимний праздник, который отмечается с 28 ноября по 6 декабря. Оно символизирует победу света над тьмой, чистоты и искренности, духовности – над материализмом. А Менора или семисвечник является одним из древнейших символов иудаизма и еврейских религиозных атрибутов.

Новости Киева: самую высокую в Украине Менору установили в столице на Майдане Незалежности

Отметим, что Киев начал готовиться к зимним праздникам. Так, 25 ноября начали украшать киевскую мэрию по улице Крещатик, 36.

Напомним, нынешняя тематика новогоднего праздника в Киеве – рождение Иисуса. На Софийской площади установят елку, вертепы и панно с 38 героями святого семейства. Однако сцены и концерта на площади не будет.

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