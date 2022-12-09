Самые адские направления фронта на Донетчине: глава ОВА рассказал о действиях оккупантов и ВСУ

В частности, Бахмут уже месяц каждый день обстреливается врагом и каждый день там погибают гражданские.

Самые горячие боевые действия на востоке по состоянию на 9 декабря продолжаются на Бахмутском и Авдеевском направлениях, где оккупанты пытаются контрнаступать в ответ на активность ВСУ.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Он отметил, что российские захватчики стремятся вернуть себе утраченные ранее позиции.

"По линии фронта особенно на Бахмутском направлении, Авдеевском и уже на Лиманском направлении враг пытается предпринимать контрнаступательные действия, отвечая на активные наступательные действия со стороны Вооруженных сил Украины, чтобы восстановить свои утраченные ранее позиции. Врагу это не удается", — описал ситуацию Кириленко.

Он также сообщил, что вся линия фронта находится под постоянными вражескими обстрелами, в частности Бахмут уже месяц подвергается буквально ежедневным атакам.

"При этом вся линия фронта – под постоянными обстрелами: Марьинка, Красногоровка, Угледар, Курахово. Также довольно сильно страдает и гражданская инфраструктура. И, конечно, Торецк, Бахмут – под постоянными обстрелами. Бахмут уже даже больше месяца я не фиксировал ни одного дня, когда в этом городе не было обстрелов и, к сожалению, убитых или раненых гражданских лиц", – проинформировал глава Донетчины.

"Поэтому Бахмутское направление, Авдеевское направление являются самыми горячими сейчас", — еще раз подчеркнул он.

Напомним, накануне советник Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что в целом по линии фронта на востоке российские войска давят, а ВСУ отбиваются. Он назвал это фазой оперативно-тактического давления противника.

По данным Генштаба ВСУ на утро 9 декабря, российские захватчики пытаются наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях. В течение предыдущих суток украинские войска отбили вражеские атаки в районах Белогоровки на Луганщине и в районе Клищиевки и Марьинки на Донетчине.

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