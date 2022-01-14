Самые большие кибератаки: где слабые места в украинской системе защиты

Украина – это буквально полигон для хакеров, нас атакуют чаще всего.

Несколько правительственных сайтов, включая портал "Дія", подверглись внешнему вмешательству минувшей ночью. Дело расследуется СБУ. Украина не в первый раз подвергается хакерским нападениям. С начала российской агрессии эти нападения происходят гораздо чаще и почти каждый раз их связывают именно с действиями российских хакеров.

О самых больших кибератаках и слабых местах в украинской системе защиты — 14 января говорилось в сюжете ТСН.19:30.

Блоки, сбои платежных систем, блокирование работы органов власти, аэропортов, банков и энергокомпаний — с начала войны Украина регулярно становится объектом кибератак. В конце 2015 года хакеры устроили масштабное обесточивание в нескольких регионах Украины. На несколько часов 80 тысяч потребителей остались без света. Уже через год кибернападению подверглись Госказначейство Минфин и Пенсионный фонд. Из-за него на несколько дней повисли бюджетные платежи. Эти атаки отнюдь не случайны, ведь их масштаб не под силу единичным злоумышленникам, говорит Егор Аушев, управляющий компанией, отражающей кибератаки.

Где слабые места в системе защиты и как обезопасить свои персональные данные | Новости Украины

"Если готовится атака на объект критической инфраструктуры, то она год готовится. Попадают хакеры, они ждут команды, они ничего не делают. Иногда инфраструктура начинает даже лучше работать, потому что они все настраивают, чтобы их не нашли. И потом поступает команда, чтобы устроить коллапс – они это делают все одновременно", – отмечает он.

В 2017 году сразу 60 стран мира потерпели бедствие от одной из самых масштабных кибератак. Но началось все с Украины. Вирус-вымогатель "Petya" парализовал как правительственные, так и коммерческие структуры. В Украине не работали сотни компаний – банки, телеканалы, крупнейший аэропорт и даже турникеты в метро. Но хуже всего, что незащищенными от "Petya", который блокировал компьютеры, требуя деньги, оказались объекты критической инфраструктуры, такие как атомные станции.

Уже через две недели правоохранители изъяли оборудование компании "MEDoc", через которую распространялся вирус "Petya". Эта спецоперация, как утверждали силовики, предотвратила повторную масштабную атаку из-за невинной программы бухгалтерского учета, которую создали в Украине взамен запрещенной российской 1С бухгалтерии. Нынешнее кибернападение специалисты называют вполне ожидаемым.

Одной из главных проблем специалисты считают неосведомленность: работники стратегических компаний без страха открывают подозрительные электронные письма и загружают непроверенные программные файлы.

Законодательство по кибербезопасности в зачаточном состоянии, а постоянного контроля над безопасностью нет даже на критически важных объектах. В то же время, говорят, Украина – это буквально полигон для хакеров, нас атакуют чаще всего. Хотя такие проблемы и у других стран. Недавно атаку на объекты критической инфраструктуры не смогли отразить в США.

Напомним:

Кибератака, которая была осуществлена на сайты государственных органов в ночь на 14 января, является "формой гибридных действий, которую Украина фиксирует уже не первый год". Есть несколько версий, кто мог стоять за хакерской атакой.

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