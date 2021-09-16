Самые длинные собачьи уши и прыжки через собственные волосы: как попасть в Книгу рекордов Гиннеса

Самые длинные собачьи уши и прыжки через собственные волосы: как попасть в Книгу рекордов Гиннеса

Одному рекордсмену в этом году не пришлось прилагать никаких усилий для своего достижения.

В свет вышло новое издание Книги рекордов Гиннесса, которая по количеству проданных экземпляров может посоревноваться с Библией. Чтобы попасть в ряды рекордсменов, одни прилагают титанические усилия, а другим достаточно просто быть такими, как их создала природа.

О новых рекордсменов говорится в сюжете ТСН.16: 45.

Американец Сион Кларк достиг установления рекорда путем титанических усилий. Об этом ярко свидетельствуют бицепсы на его руках. От рождения у него нет ног, но он установил мировой рекорд в беге — 20-метровку он пробежал на руках всего за 4,78 секунды.

Британская гимнастка Бет Лодж установила сразу два спортивных рекорда — быстрые кувырки вперед на 100 метров и самое большое количество сальто с отжиманиями за 30 секунд. "Когда была маленькой я читала Книгу рекордов и удивлялась тем вещам, которые могли делать люди. А теперь я одна из них. Это что-то сюрреалистическое ", — призналась рекордсменка.

25-летняя Летиция Кай из Кот-д'Ивуара экспериментировала с прической из своих волос, создавая то елку, то рога и даже наушники с волос. В Книгу рекордов Гиннеса она попала за то, что в течение 30 секунд совершила 60 прыжков вокруг скакалки, сделанной из собственных волос.

Одному же рекордсмену не пришлось прилагать никаких усилий, чтобы установить непревзойденное достижение. Собака породы каунхаунда по имени Лу от рождения имеет самые длинные уши в мире: каждое — по 34 сантиметра.

Все эти рекорды лишь часть из опубликованного в новом издании Книги рекордов Гиннеса-2022.

К слову, этот сборник рекордов появился на свет после банального спора в далеком 1955 году. Тогда владелец ирландской пивоварни под названием "Гиннесс" Гью Бивер поспорил с друзьями-охотниками, какая птица самая быстрая в Европе, и решил за свой счет издать первый сборник рекордов.

С тех пор на протяжении семи десятилетий в этом справочнике собирают самые экстраординарные достижения человечества и необычные природные явления. И каждый раз книга расходится многомиллионными тиражами.

Новости мира: вышло новое издание Книги рекордов Гиннеса

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