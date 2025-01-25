"Самые эффективные ребята — это 18-25 лет": Виталий Ким высказался о снижении призывного возраста

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким высказался о снижении призывного возраста в Украине. По его словам, самые эффективные ребята 18-25 лет.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью TSN.ua.

“Это не популярное решение. Еще Залужный говорил, что нужно это делать. На самом деле, самые эффективные ребята – это 18-25 лет. Их много. Кальянщик мой был парнем, который всегда какой-нибудь проблемный, пошел туда. Он уже не стрелял коробок там 20 с чем-то, вот руки у него стоят и все, медали награды у него государственные – красавчик. Просто потому что ты молод сильный, быстро думаешь и имеешь талант к технологиям, это безусловно эффективно”, – говорит Виталий Ким.

Впрочем, он заметил, что не знает, правильно это решение, или нет, ведь не владеет данными, чтобы сделать такой вывод.

“Я мыслю сразу параллельно в двух плоскостях. Первая – это государственная позиция, вторая – это личная. Что такое личное, это когда у тебя есть сын, брат и все такое. Я могу говорить, в принципе, ну имею право, потому что мой младший брат не призывного возраста ушел в армию и сейчас командир роты, сестра служит, все знакомые служат. Я имею право говорить свое мнение… Но выводы не делаю, потому что этот вопрос сложный и трудный”, – говорит Виталий Ким.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: КИМ ОТКРЫЛ ТАЙНУ! КАКИМ БУДЕТ КОНЕЦ ВОЙНЫ И КОГДА ПЕРЕГОВОРЫ из РФ! НА ЧТО ВСЕ ГОТОВЫ?!

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