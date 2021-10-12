Самые громкие истории украинских топ-коррупционеров: в чем обвиняли и кто отличился даже за границей

Практика украинских судов свидетельствует: к топ-коррупционерам часто применяют меру пресечения в виде залога. И миллиард — это не прецедент.
Фигурантов этих дел называют топ-коррупционерами. Как правило, им всем предъявляли подозрения в нанесении государству ущерба. Просто каждый делал это по-своему. И, соответственно, залоги для них определяли с шестью, а то и больше, нулями. За этими судебными процессами следила вся страна. Иногда обычное избрание меры пресечения превращалось в настоящее шоу.
О том, к кому в Украине пытались применить самые большие залоги, оплатили ли их подозреваемые и кто из украинцев отличился даже за границей — 12 октября говорится в сюжете ТСН.19: 30.
"Если лицо имеет на счетах миллиарды задекларированных гривен, то и суд соответственно будет отталкиваться при определении залога", — объясняет адвокат Андрей Шабельников.
ЕВГЕНИЙ БАКУЛИН
- Экс-глава правления НАК "Нафтогаз Украины"
- Подозрение: организация крупных хищений
- Размер залога: 1,5 млрд гривен
В 2014-м ему инкриминировали хищение около 4 миллиардов долларов из государственного бюджета. Бакулину назначили самый большой в истории Украины залог — 1,5 миллиарда гривен. Но платить его не пришлось. Потому что Печерский суд уменьшил эту сумму в пятнадцать раз. Бакулин оплатил 10 миллионов и вышел из СИЗО. Впоследствии дело против него и вовсе закрыли.
РОМАН НАСИРОВ
- Экс-глава Государственной фискальной службы
- Подозрение: злоупотребление служебным положением
- Размер залога: 100 млн гривен
В марте 2017-го года детективы НАБУ вручили ему подозрение в злоупотреблении служебным положением. Ущерб государству оценили в два миллиарда гривен. Задержание Насирова превратилось в настоящую драму. На свободу он вышел за 100 миллионов гривен. Залог за него заплатила жена. Эта сумма считается крупнейшей в истории Украины. Два года назад Фемида решила ограничиться 36 миллионами. Остальные — вернули.
ГЕННАДИЙ ТРУХАНОВ
- Городской глава Одессы
- Подозрение: участие в преступной организации
- Размер залога: 30 млн гривен
Сейчас одной из интриг является то, останется ли на свободе мэр Одессы Геннадий Труханов. Накануне Высший антикоррупционный суд назначил ему залог в размере 30 миллионов гривен. Одесского главу обвиняют в участии в преступной организации. Он фигурирует в деле о завладении земельными участками в Одессе. Труханов заявил, что таких денег нет и будет подавать апелляцию.
ДМИТРИЙ ФИРТАШ
- Бизнесмен
- Подозрение: взяточничество и преступный сговор
- Размер залога: 125 млн евро
Практика залогов существует во всем мире. И здесь рекорд тоже за украинцем. В марте 2014-го в Австрии задержали украинского олигарха Дмитрия Фирташа. Его подозревали в многомиллионных взятках и организации преступной группировки. Высший федеральный суд Вены определил для него залог в размере 125 миллионов евро. Залог за Фирташа оплатил российский миллиардер. И эта сумма стала самой крупной в истории мира.
Итак, немалые размеры залога суды определяют нередко. Но пока ни в одном из этих дел до сих пор нет обвинительных приговоров.
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