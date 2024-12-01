Самые громкие скандалы недели: Путин угрожает новыми ударами, Сырский нарвался на хейт, в Украине – теракты

Кремль уже ищет новые цели в Украине для атаки новейшими ракетами. Кроме того, усиливаются угрозы ударов ядерной. А еще в Кремле выдали новый перл. Тем временем главком ВСУ Александр Сырский стал фигурантом скандала.

О самых громких событиях недели рассказали журналисты в эксклюзиве TSN.ua.

Новая ракета по Днепру

21 ноября Россия впервые нанесла удар по новой ракете по Днепру, которая на подлете распадается на 6 боеприпасов, а каждый из них еще на 6 суббоеприпасов.

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Путин раскрыл, чем ударили по Днепру

Сначала звучали заявления, что это новая ракета россии, которая предназначена для удара ядерным оружием "Рубеж", в которой заменили ядерную боеголовку фугасной, другие — это межконтинентальная баллистическая ракета, третьи — что это, мол, просто баллистика. В конце концов, Путин выступил с заявлением, да, из того же кабинета, в котором объявлял о полномасштабной войне против Украины, и заявил, что удар был нанесен “Орешником”. Мол, это новейшая разработка, которую не сможет сбить ни одна ПВО мира, а бить еще будут.

А уже через несколько дней Путин выходит снова в эфир и заявляет, что удары будут снова – цели в Украине уже ищут. Кроме того, "фюрер" цинично подчеркнул, что якобы действия Москвы по атакам на Украину вызваны провокациями Киева. В частности, высказался диктатор России, ударами в глубь его страны.

Президент России Владимир Путин / Фото: Associated Press

Путин угрожает новыми ударами по Украине

Интересно и то, что Путин в своем стиле сказал: что Россия воюет с НАТО, и ничего, что на территории Украины, и удары приходятся по украинским городам. Деду 70 с лишним, что тут говорить. Но для убедительности своих намерений кремлевский дед заявил, что РФ производит в десять раз больше ракет, чем все страны НАТО вместе взятые, и Россия еще планирует на 25-30% нарастить производство в следующем году. Он добавил, что у России могут появиться новые ракетные комплексы.

Мол, "клиент может быть недоволен".

"В России есть еще несколько готовых к применению систем, подобных "Орешнику". Словом, вот так Путин якобы обиделся, что по эрефии начали бить дальнобойное оружие, и нет, его не беспокоит, что это ответ за смерть украинцев, для него это прямое Привлечение НАТО к конфликту Российские "Орешники" стали главным пунктом в угрозах Путина. По словам российского диктатора, сейчас у них есть еще несколько готовых к применению систем, подобных "Орешнику".

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Новые удары – уже скоро?

Поэтому плюс ко всему этому, Путин заявил, что ответные удары дальнобойным оружием будут в ответ крыть “Орешниками” и так далее. Глава Кремля пригрозил, что в случае массированного применения "Орешника" мощность удара будет сравнима с ядерным оружием и подчеркнул, что Генштаб РФ и Минубивств уже подбирают цели для поражения этими ракетами на территории Украины. Но кроме всего этого, Путин пофантазировал, что в ближайшие годы в РФ появятся новые гиперзвуковые системы, которые по своим характеристикам снова будут "аналогов нет". Но на фоне этих заявлений усилились и разговоры о ядерке.

Майор ВСУ, дипломат, бывший министр инфраструктуры Украины, политик Владимир Емельян рассказал, что страна-агрессорка Россия может нанести очередной ракетный удар по Украине, однако ядерный удар маловероятен. По словам дипломата, международное сообщество, в том числе Китай, категорически против такого сценария.

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Ядерка тоже может быть?

В свою очередь военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов предполагает, что Путин может ударить ядерным оружием по Украине. Жданов подчеркнул, что в Кремле очень разочарованы результатами последнего массированного ракетного удара по Украине, "потому что блекаут не наступил". Эксперт говорит о том, что по данным некоторых российских источников, запасы ракет России позволяют ей совершить еще 3-4 массированных удара, не более того. Жданов предупредил, что у России остается только один вариант – применение тактического ядерного оружия.

Но что интересно: после победы Дональда Трампа западная пресса снова забеспокоилась: не думает ли Украина над созданием ядерной бомбы? The Times предполагало, что украинская атомная бомба могла бы быть сделана из плутония довольно быстро, и была бы похожа на американскую бомбу Толстяк, которую в 1945 году сбросили на японский город Нагасаки. И это далеко не в первый раз, когда западные медиа наперегонки пишут, что Украина задумалась над созданием своей ядерки. И пас им дал сам Владимир Зеленский, когда во время саммита лидеров Евросоюза в Брюсселе 17 октября пересказал свой разговор с Трампом, где речь шла о ядерном оружии.

Путин угрожает новыми ударами по Украине / Фото: ТСН.ua

Заявления западных СМИ

После этого немецкое издание BILD сообщило, что якобы власти Украины действительно серьезно рассматривают возможность восстановления запасов ядерного оружия. Издание ссылается на заявление неназванного высокопоставленного украинского чиновника, по словам которого Украина не смирится со вторым наступлением российских войск на Киев, и в этом случае будет восстановлен украинский ядерный арсенал, от которого страна добровольно отказалась в 1990-е во время подписания Будапештского меморандума.

Заявление МИД Украины

Впоследствии Министерство иностранных дел Украины официально опровергало "инсинуацию неназванных источников" в издании BILD относительно якобы планов Украины по разработке оружия массового уничтожения. Представитель МИД Георгий Тихий напомнил, что Украина была и остается преданной участницей Договора о нераспространении ядерного оружия, к которому оно присоединилось в 1994 году, отказавшись от третьего по мощности в мире военного ядерного потенциала.

Россиян порвало!

И можно вечно смотреть на три вещи: как течет вода, как горит огонь и как разрывает решистов. Всегда смешно наблюдать за тем, как у кого-то на болотах подгорает. А именно это произошло после разговоров и публикаций в западных СМИ о якобы создании Украиной ядерного оружия или передаче его нашему государству. И хотя Подоляк сделал ряд заявлений, что это маловероятный сценарий, в России поднялся насилие. В частности, экспрезидент РФ и член Совбеза Дмитрий Медведев обозвал действующего президента США Джо Байдена из-за угрозы появления ядерного оружия в Украине. Он пригрозил "конфликтом" и применением "ядерки". Публикация Медведева появилась с утра 26 ноября.

Медведев оговорился / Фото: Associated Press

Медведев оговорился

Медведев признал, что РФ – "крупнейшая ядерная страна мира" – напала на безъядерную Украину, и назвал изменение такого статуса "абсурдом". Абсурд – это существование России, но меньше с тем. Член российского Совбеза пригрозил, что "будет ядерный конфликт", если будут раздаваться угрозы передачи оружия. Также он пояснил, что Кремль готов применить пункт 19 оборонной доктрины РФ, если "ядерца" все же окажется в Украине. Не сомкнул рот и говорящий рот путина песков. Он заявил, что России крайне негативно относятся к сообщению газеты New York Times о том, что некоторые американские чиновники предлагают вернуть Украине ядерное оружие.

Какие шансы, что Россия уготовит ядеркой?

Впрочем, несмотря на все угрозы, большинство экспертов прогнозируют, что ядерный удар России маловероятен. Но, дорогие друзья, если вы хотели спокойной жизни, вы родились не в то время. Но мы украинцы, поэтому держимся, поддерживаем Вооруженные Силы и помните, что нужно наслаждаться каждым днем и каждым пустяком. Будем надеяться, что мы именно то поколение, которое бахнет бокал игристого во время прямой трансляции похорон путина. Но пока мы этого ждем, нужно быть внимательными, потому что в Украине стало больше агентов России, вербуют уже даже школьников. За последний месяц предатели совершили уже несколько терактов, они пытаются взорвать украинских силовиков. В частности, один из терактов произошел 20 ноября в Житомире, хотя стало известно о нем только на днях. Там агенты дистанционно взорвали взрывчатку прямо на входе в местный райотдел полиции, пострадал один милиционер.

Злоумышленников уже покрутили, оказалось, что среди них есть школьники, каждый участник группы имел отдельную задачу.

Подрывы полицейских и военных

Впрочем, это далеко не первый случай, когда агенты РФ пытаются взорвать силовиков, и, к сожалению, уже есть летальные случаи. Накануне в полиции рассказали, как мужчина замаскировавшись под якобы пострадавшую от домашнего насилия женщину, пытался взорвать экипаж полиции прямо в квартире в центре Киева. "Помогите, пожалуйста, он меня избил". Так сказала женщина, позвонив по горячей линии полиции. Она заявила, что ее избил парень и из-за страха расправы она захлопнулась в ванной комнате, а дверь в квартиру оставила открытой, чтобы копы могли беспрепятственно зайти.

Готовился заранее и все снимал на камеры

Подрыв полицейских злоумышленник надеялся снять на камеры, которые расталкивал по квартире вместе со взрывчаткой. Ему нужны были доказательства для куратора, потому что он – агент РФ. На видео видно, что правоохранители успели сделать шаг внутрь, но услышали износ чеки гранаты и успели закрыть двери до взрыва.

Снял для подрыва квартиру в центре Киева

Злоумышленник заранее снял квартиру в Печерском районе Киева, а звонок на 102 женским голосом был фейком, чтобы заманить в ловушку полицейских. Подрывника полиция и СБУ уже задержали, это 43-летний житель Киевщины, который уже 6 раз отсидел за разбой, кражи и бегство из тюрьмы. В этот раз его завербовала российская спецлужба, но теперь в тюрьму он вернется еще лет на 12. Другой подрыв произошел в Днепровском районе Киева.

Погиб военный

Караульный военнослужащий обходил территорию и заметил пакет, лежавший у автомобиля. Когда он наклонился к нему, сработало взрывное устройство, которое активировали дистанционно. Рядом на дереве была прикреплена камера, ведущая трансляцию. Активация взрывчатки осуществлялась через SIM-карту мобильного оператора, аналогичным способом передавалось и видео с камеры, транслировавшей все в реальном времени. После того как мужчина взял ее в руки, она сдетонировала. От полученных телесных повреждений военный погиб на месте.

Подрыв у администрации

Еще один случай произошел в середине ноября, тогда возле административного здания в Дарницком районе Киева взорвался неизвестный предмет. К счастью, прошло без пострадавших, впоследствии взрывотехники установили, что снова дистанционно сработала взрывчатка, начиненная гвоздями и шурупами. В ходе расследования полиция Киева вместе с СБУ установила, что к этому теракту причастен 17-летний парень из Одесской области.

Скандал в армии

И пока правоохранители выловят малолетних и не только агентов, которые просто продались за российские рубли, на этой неделе не обошлось и без скандала в армии. В центре внимания снова оказался главком ВСУ Сырский. 24 ноября он встретился с военными экспертами и гражданскими блоггерами, освещающими военные темы.

В частности там были Сергей Кузан, Мирослав Гай, Кирилл Сазонов, Тарас Березовец, Александр Мусиенко, Денис Попович и другие, мол, привлечение этими экспертами и блоггерами внимания к актуальным проблемам в Силах обороны помогает быстро реагировать и искать соответствующие пути решения. И отметил, что они откровенно обсудили ситуацию на фронте. Детально остановились на вопросах необходимости реформирования Вооруженных Сил, создания новых бригад, замены комбригов и многих других волнующих общество вопросов. Более того, главком заверил, что подобные встречи будут проходить и дальше. Впрочем, эта новость подняла шквал критики, одни упрекнули, мол, почему на встрече не было Сергея Стерненко, Юрия Бутусова, Янины Соколовой и других. А вот другие обратили внимание на более интересный момент – почему главнокомандующий ВСУ обсуждает ситуацию на фронте и реформирование Вооруженных сил с блоггерами. Логично? Логично.

Ну и, собственно, больше всего возмутились встречей главкома с блоггерами военные. Среди них начальник штаба 12-й бригады Национальной гвардии "Азов" Богдан Кротевич. Военный сравнил главкома с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.

К словам побратима присоединился и боец Дмитрий Андрющенко с позывным "Дипломатом". По его словам, об Армии и ее потребностях — говорить надо с военными, а не блоггерами.

А командир подразделения ГУР «Химера» Александр Капшин в своем телеграмме упрекнул главком в том, что свободное время он мог посвятить, к примеру, поезду на фронт.

Главнокомандующий ВСУ Сырский с военными блоггерами

Встреча с блоггерами VS ситуация на фронте

И это в то время, когда новости с фронта откровенно вызывают отчаяние у украинцев, а тем более у воинов, 24/7 защищающих страну. А теперь внимательно: 24 ноября главком встречается с блоггерами, 25 ноября – с зарубежными журналистами, а в то же время в возведении генштаба за 25 ноября говорится, что ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое превосходство в живой силе и технике, атакует наши позиции. И опять же при всем этом, 24 ноября главком встречается с блоггерами. А на следующий день – 25 ноября – с украинскими и зарубежными журналистами. И все это возмущение встречами главкома вроде бы и оправдано. Однако нельзя не напомнить, что 12 ноября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский уже проводил встречу с блоггерами.

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Тогда пришел и Сергей Стерненко, ранее обвинявший его в причастности к объявлению себя в розыск из-за критики в адрес командования. Кроме Стерненко с Сырским встретились волонтер Игорь Лаченков, основатель благотворительного фонда Dignitas Любовь Шипович, а также правозащитница и соучредительница общественной организации «Принцип» Любовь Галан. Но тогда жарких дискуссий в соцсетях не было. Большинство комментариев – благодарность главкому за эту встречу.

Напомним, нардепка Марианна Безугла в очередной раз раскритиковала новые назначения в ВСУ. Она прокомментировала назначение Драпатого и Палисы в Киеве.

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