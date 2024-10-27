Самые громкие скандалы с ТЦК и МСЭК: кто наживается на войне — обзор

Коррупционные схемы во время войны зафиксированы почти во всех регионах.

Врачи МСЭК, купающиеся в деньгах, мажоры из ТЦК, имеющие автопарки элитных авто, и прокуроры-инвалиды с заоблачными пенсиями. Коррупция во время войны поражает. И все это почти в каждом регионе Украины.

Обо всех громких скандалах с незаконным обогащением представителей ТЦК и МСЭК рассказала Виктория Панченко в эксклюзивном обзоре TSN.UA.

Махинаторы из Голосеевского РТЦК

Дома у главы ВВК Голосеевского РТЦК города Киева работники ДБР нашли 300 000 долларов. Суммарно у двух должностных лиц Голосеевского ТЦК и главы ВВК изъяли более 1,2 млн долларов США и 45 тысяч евро наличными. Изъято 11 автомобилей премиумкласса стоимостью более 100 тысяч долларов каждый.

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По данным следствия, работники РТЦК вместе с главой военно-врачебной комиссии создали преступную группу, предоставлявшую "услуги" мужчинам, не желавшим проходить военную службу.

В ходе обысков у фигурантов были изъяты документы и записи, которые могут свидетельствовать о фактах незаконного снятия с военного учета и уклонения от мобилизации тысяч военнообязанных. Как оказалось, 40% проходивших комиссию в Голосеевском районе Киева в 2023 году — непригодны.

Фигурантам сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц, соединенной с вымогательством. Суд просят избрать им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Сообщается, что параллельно в этом же военкомате обнаружили еще двух работников, которые вносили в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов фальшивые данные, позволявшие уклоняться от военной службы и уехать за границу.

Хмельницкая "королева" из МСЭК

Правоохранители разоблачили на незаконном обогащении руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяну Крупу, которую называют "королевой, которой можно все", и ее сына. У семьи нашли только наличными почти $6 млн в разных валютах.

Также у должностной лица в рабочем кабинете было обнаружено $100 000, а еще ряд поддельных медицинских документов, списки уклонян с фамилиями и фиктивными диагнозами. Кроме того, дома у женщины нашли свыше $5 млн, €300 000, свыше ₴5 млн, брендовые украшения и т.д. Также изъяты документы, подтверждающие незаконную деятельность должностных лиц и отмывание ими денег через разные бизнес-проекты.

Более того, семье топчиновников принадлежат немалое состояние, элитная недвижимость и не только в Украине, с десяток автомобилей, ресторан и миллионы долларов на зарубежных счетах.

Позже Татьяне Крупы избрали меру пресечения – содержание под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 500 млн грн. ДБР изучает списки уклонян, найденные в медикине. В документах, в частности, указаны фамилии и фиктивные диагнозы. Если диагноз "куплен" с целью уклонения от военной службы, то мужчинам грозит от 3-х до 5-ти лет.

Прокуроры с инвалидностью

Более 50 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором оформили инвалидность. Вероятно, им это удалось сделать из-за коррупционной схемы Татьяны Крупы в МСЭК, ранее разоблаченной на незаконном обогащении.

Украинский журналист Юрий Бутусов утверждает, что правоохранители Хмельницкой области знали о масштабах правонарушений, потому что могли быть "соучастниками коррупционных схем". А выявить связи Крупы позволило изучение деклараций хмельницких правоохранителей.

По словам журналиста, суть схемы состоит в следующем: муж, жена которого имеет группу инвалидности, оформляет себе уход, и таким образом автоматически исключается из пригодных к мобилизации. Однако и сами прокуроры не сторонились оформлять себе инвалидность.

Кстати, фамилии прокуроров-инвалидов Бутусов тоже обнародовал. Из всего руководства Хмельницкой областной прокуратуры и ее структурных подразделений пенсию у Крупы не оформил только один прокурор Александр Гончар, руководитель Каменец-Подольской окружной прокуратуры.

Сотни тысяч долларов и российский паспорт

Эстафету разоблачения врачей на коррупционных схемах и незаконном обогащении принял Николаев. У тамошней руководительницы МСЭК СБУ во время обысков обнаружила более 450 тысяч долларов США. Но вишенкой на торте оказался российский паспорт ее сына.

СБУ также выяснила, что должностное лицо в течение 2015-2023 годов отмечало в своих декларациях только официальные доходы на общую сумму чуть более 2 млн гривен. Чтобы скрыть нелегальные доходы, она оформила на своего сына три незадекларированные квартиры.

Более того, в 2023 году руководительница оформила себе и сыну 2-ю группу инвалидности для получения от государства дополнительных льгот и социальных выплат.

Пока решают вопрос о сообщении руководительницы Николаевской МСЭК о подозрении. Следователи устанавливают все происшествия преступления.

Состояние на поддельных выводах МРТ

В Житомире тоже не обошлось без врачей-коррупционеров. Полиция изъяла почти 4,5 млн гривен у врача одного из медцентров города.

Женщина помогала за вознаграждение получить фиктивную группу инвалидности. 56-летний врач одного из диагностических центров издавала поддельные выводы МРТ. Во время обысков в ее доме изъяли 80 тысяч долларов, более 23 тысяч евро, а также цифровые носители с вероятными доказательствами преступления.

"Правоохранители ГУ Национальной полиции в Житомирской области продолжают расследование деятельности группы медиков, которые помогали военнообязанным получать фиктивные группы инвалидности", — сообщили в полиции.

В случае доказательства вины врачу грозит лишение свободы сроком от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет и с конфискацией имущества.

Стало известно, что речь идет о враче медцентра "Эксперт". Руководитель медицинского учреждения Виталий Смирнов подтвердил информацию об обысках, но сказал, что ни врач, ни медицинское учреждение не причастны к противоправным действиям.

Списывали мужчин с военного учета

В Харьковской области также разоблачили коррупционную схему заработка на ухилянтах. 13 медработников за прайс от 2 до 5 тысяч долларов списали более 400 мужчин по военному учету.

Правоохранители обнаружили целую сеть во главе с главой одного из межрайонных МСЭК города. Один из подозреваемых – по совместительству еще и депутат горсовета области. В ходе обысков изъяли более полумиллиона долларов США, почти 80 тысяч евро, более 1 млн грн и даже российские рубли.

Пенсионерка-миллионерша

Во Львове полиция задержала 71-летнего врача на взятке в 3 тысячи долларов. Во время обыска у нее обнаружили наличные деньги более чем на 2 миллиона в гривневом эквиваленте.

По данным следствия, врач-аллергологиня, заведующая отделением Первой городской больницы имени Князя Льва требовала у мужчины призывного возраста 3000 долларов за "решение вопроса" о присвоении ему ІІІ группы инвалидности. За эту сумму врач должен был повлиять на должностных лиц областной МСЭК, чтобы те приняли нужное "клиенту" решение.

Решается вопрос о сообщении врачу о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.369-2 (злоупотребление влиянием) УКУ. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают других участников преступной схемы.

"Отмазывали" от призыва

В Виннице офицер ТЦК с приспешниками "отмазывал" мужчин от призыва. Правоохранители провели обыски в Винницком объединенном МТЦК и СП и по месту жительства участников преступной группы. Были обнаружены и изъяты записи с «черной бухгалтерией», списки военнообязанных мужчин, поддельные медицинские справки, а также деньги в разной валюте на общую сумму более 300 тысяч грн.

Главным в этой преступной организации оказался офицер Винницкого отделения призыва ТЦК. В его банду входили еще два члена военно-врачебной комиссии – травматолог и хирург. Офицер подыскивал желающих избежать призыва и получал деньги от клиентов. Схема – банальная, но действенная и прибыльная. С одного клиента дельцы получали по четыре тысячи долларов. За эти деньги клиентам придумывали диагнозы и готовили соответствующие документы. Такая схема позволяла не только признавать «клиентов» непригодными для военной службы, но и уезжать за границу.

Дополнительные деньги главный делец зарабатывал еще и тем, что исключал заказчиков из электронной системы учета мужчин, которым выдана повестка и обязаны явиться в ТЦК для прохождения медкомиссии. Такая услуга стоила для клиентов еще 1,5 тысяч долларов. Интересно, что официального доступа к этой системе у офицера не было.

Незаконный бизнес успешно процветал с июля 2023 по сентябрь 2023 года. Затем дельцов разоблачили правоохранители. В настоящее время служащие отстранены от занимаемых должностей. Всем фигурантам грозит до 9 лет лишения свободы.

"Сладкие" миллионы

Во время обысков у бывшего руководителя Черниговской областной военно-врачебной комиссии обнаружили почти 1 миллион долларов США и более 22 тысяч евро.

За деньги экс-чиновник обещал военнообязанным снятие с военного учета на основании поддельных справок о непригодности к службе по состоянию здоровья. В дальнейшем уклонявшиеся использовали эти документы для незаконного выезда за пределы Украины.

Сотрудники спецслужбы задержали подозреваемого в собственном доме после получения им новой взятки. Богач точно не доверял банковским учреждениям, ведь купюры были спрятаны в коробки из-под конфет и бытовых устройств.

Во время обысков у бывшего главы ВЛК Черниговщины изъята также документация на несколько квартир и земельных участков, на которые СБУ уже инициировала наложение ареста.

"Погорели" на подделке документа в

В Виннице также разоблачили "нечистых на руку" представителей ВЛК. Погорели чиновники на подделке документов.

СБУ задержала двух мужчин, продававших фиктивные справки о плохом здоровье. В дальнейшем подделку использовали для списания по военному учету и незаконному выезду за пределы Украины. Организатора же этой схемы задержали еще летом 2023-го. Им оказался чиновник местного лечебно диагностического центра.

Врачи-миллионеры

Также в Виннице правоохранители разоблачили еще одного врача-миллионера. Журналисты Oboz.ua проанализировали декларации семьи Виктора Власюка – врача-терапевта МСЭК. Как оказалось, мужчина вместе со своей женой-пенсионеркой владеет тремя Теслами. Кроме того, у семьи еще есть немного недвижимости, а именно – 13 квартир.

Самые дорогие из апартаментов официально оформлены на жену Власюка, пенсионерку Оксану Бланар. Это 6-комнатная квартира в центре столицы, на ул. Институтской. Общая площадь шестикомнатной квартиры составляет 260 кв. м, а стоимость одного квадратного метра в такой квартире — около 3 тыс. долларов за квадрат.

По информации СМИ, сын врача винницкой МСЭК Виктора Власюка — Владислав Викторович Власюк работает советником президента Владимира Зеленского по санкционной политике.

Кроме того, семья врача имеет совместный бизнес с его начальницей – главой МСЭК Юлией Даниленко. В свою очередь, Даниленко задекларировала зарплату в размере 221 тысячу грн за весь 2023 год, кучу недвижимости, в частности, дом площадью 196,7 квадрата – это большое двухэтажное здание из красного кирпича, на крыше которого размещены солнечные панели.

Муж Даниленко – директор по обеспечению деятельности АО "Винницаоблэнерго". Кроме большого дома у Даниленко также есть в собственности квартира в Виннице площадью 49 квадратов и 104 квадрата коммерческой недвижимости.

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Мужчина владеет квартирами площадью 57,7 и 70,4 квадрата в одной из Винницких новостроек. А также квартирой площадью 48,1 кв. м в другой многоэтажке. Кроме того, семья задекларировала 25 земельных участков.

В автопарке энергетика и врачи – Tesla Model3, Mitsubishi Pajero и Mitsubishi Outlander. В декларации указано, что Tesla женщина приобрела всего 58,4 тыс. грн четыре года назад. То есть на момент покупки фактически новый автомобиль обошелся всего в 2,1 тысяч долларов. И это при том, что сейчас (уже четырехлетний) такой автомобиль стоит около 20 тысяч долларов.

Как оказалось, Власюк – тоже не простой врач. Когда-то он был "главным человеком" в медучреждении, с 2002-го по 2014-й он возглавлял МСЭК, то есть Даниленко – его преемница.

Виктор Васильевич уже достиг пенсионного возраста и занимает должность терапевта. Кроме врачебного дела вместе с Даниленко Власюк получает доход от генерации тока. Его зарплата в МСЭК – почти 17 тысяч гривен в месяц. То есть, за год он заработал на основной работе 200 тысяч грн. Но за счет своего партнерства с Даниленко только официально дополнительно получил от энергокомпании более 1 млн. грн. Еще 990 тыс. – от предпринимательской деятельности.

В ООО "Солнечные фермеры" официально трудоустроена и его супруга-пенсионерка. В прошлом году она заработала от энергокомпании 541 тысячу грн, 83 тысячи от ООО и еще 840 тысяч – от предпринимательской деятельности. Но даже такие доходы не могут объяснить такое количество элитной недвижимости.

Брал взятки за "бронь"

Где ВЛК, там и ТЦК. И, к сожалению, снова присутствует коррупционная составляющая.

На Полтавщине разоблачен глава районного военкомата, который требовал деньги у руководителей предприятий, в том числе местных агрокомпаний. По взятке он обещал "отмазать" от призыва их подчиненных как работников критической инфраструктуры.

Зеленский разозлился

Из-за громких скандалов президент Зеленский срочно назначил заседание Совета нацбезопасности и обороны. Он требовал реакции правоохранителей на ситуацию с медико-социальными экспертными комиссиями и оформлением фальшивой инвалидности, в частности, прокурорами.

На заседании СНБО было принято решение о проведении полного аудита пенсий и других начислений должностных лиц, которые могли "организовать" себе инвалидность.

Глава СБУ сообщил, что с коррупцией в МСЭК они борются давно и с начала 2024 года подозрения получили 64 чиновника этих комиссий, девять человек уже осуждены. К тому же отменено более 4 тысяч фиктивных выводов об инвалидности.

МСЭК конец?

Президент Зеленский издал указ, согласно которому до 31 декабря 2024 в Украине должны быть ликвидированы все медико-социальные экспертные комиссии.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что уже начались первые увольнения топ-чиновников.

В то же время он заявил, что не намерен подавать в отставку из-за ситуации вокруг работы медико-социальных экспертных комиссий. На вопрос журналистов, чувствует ли он политическую ответственность за скандалы в этих комиссиях, министр указал, что "его нет в вертикали МСЭК", он не назначает и не увольняет руководителей комиссий, а Минздрав является регулятором.

А вот генпрокурор Андрей Костин на фоне скандалов с фальшивыми инвалидностями в прокуратурах уходит в отставку. Это подтвердили в Офисе генпрокурора.

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Напомним, с начала 2024 года Служба безопасности Украины открыла 14 уголовных производств в отношении противоправных действий сотрудников военно-врачебных комиссий (ВЛК).

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