Самые громкие скандалы в армии: боевые выплаты женам, частные дома и поборы с воинов

Миллионы доплат за боевые, которых не существовало. Миллионы грн собственным женам, строительство частных домов с использованием военных, имитация военной службы и схемы поборов с бойцов, которые платили сумасшедшие средства, чтобы не проходить службу и не участвовать в боевых действиях. О самых громких коррупционных скандалах в армии – в эксклюзиве TSN.ua.

Миллионы грн военным, которые не были на боевых

Командир из Черкасской области подозревается в том, что без основания насчитал почти 6 миллионов грн доплаты 91 военнослужащему. Многомиллионные вознаграждения шли подчиненным, не принимавшим непосредственного участия в боевых действиях.

По данным ГБР, командир не выполнял свои обязанности и не проверил, действительно ли эти выплаты были обоснованными. Из-за этого государство понесло убытки почти на 6 миллионов грн. Ему грозит до 8 лет заключения. Сейчас принимаются меры, чтобы вернуть средства государству.

Кроме того, ГБР сообщило о подозрении начальнику штаба в Николаевской области, который допустил безосновательное начисление боевых выплат военным, не участвовавшим в боевых действиях. В июне 2024 года чиновник поручил заниматься начислением выплат подчиненному без достаточного профессионального опыта. И он оформил побратимам вознаграждение, которое назначается только в случае непосредственного участия в боевых действиях. Начальник штаба не проверил действия подчиненного и утвердил документы на выплаты. Из-за этого государство потеряло более 4,3 миллионов грн.

"Боевые" для жены комбрига

ГБР разоблачила экскомбрига одной из бригад ТРО, которая обеспечила повышенные выплаты собственной жене за фиктивное участие в боевых действиях на сумму более 922 тысяч грн дополнительного вознаграждения. Муж устроил свою жену на работу в возглавляемую бригаду на должность стрелка, чтобы организовать ей повышенные выплаты. Чтобы формально придерживаться закона, супруги даже развелись, однако находились в родстве. Впоследствии комбриг привлек к сделке двух подчиненных – командиров подчиненных ему подразделений. Они составляли ложные документы о якобы участии женщины в боевых действиях на линии столкновения. Таким образом она незаконно получила почти миллион грн дополнительного вознаграждения. Все это время она несла службу рядом с мужем и занималась коневодством на специальной ферме. Женщина даже успела провести две недели в Польше, самовольно покинув военную часть. Бывшему командиру бригады, его жене и двум его подчиненным поставлено в известность о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах. Кроме того, мужчины и еще один подчиненный комбрига подозреваются в служебном подлоге, а женщина – в самовольном уходе из воинской части.

"Боевая медсестра", которая из дома получила миллион

Напомним, что в ноябре 2024 года ГБР также разоблачило полковника медслужбы, который помог жене получить почти миллион грн. Полковник медицинской службы и военнослужащий оформлял боевые выплаты оставшейся дома медицинской сестре.

Полковник договорился с командиром медицинской роты и в июле 2023 года "трудоустроил" свою жену на службу в подразделение. Женщина ни разу не являлась на место дислокации подразделения, но на основании фиктивных документов ежемесячно получала боевые выплаты. Таким образом, за 8 месяцев якобы службы она незаконно получила почти 1 млн грн.

Строительство имения и имитация службы

По материалам ГБР также будут судить экскомандира ТРО "Південь", который заставлял подчиненных строить ему частный дом. Они более года строили дом, получая при этом доплаты за якобы исполнение боевых задач на передовой. Кроме того, в Житомирской области будут судить эксналоговика, который получал зарплату, имитируя службу в добровольческом батальоне. Экс-руководитель одного из управлений Государственной налоговой службы Житомирской области еще в июне 2022 года сообщил руководству, что якобы заключил контракт. Получив необходимые бумаги, мужчину отпустили в защиту страны с сохранением среднемесячной заработной платы. Но на службу чиновник не прибыл, а все это время находился дома. Таким образом, почти за два года такой "службы" мужчина смог незаконно получить 700 тыс. грн зарплаты в налоговой.

Схемы поборов с бойцов

Кроме того, сообщено о подозрении заместителю командира 110-й отдельной механизированной бригады, создавшего схемы поборов с уклоняющихся от службы бойцов. С января 2024 года заместитель командира организовал механизм получения денег от военнослужащих, не желавших проходить службу. За половину зарплаты такие люди могли не являться на службу. При этом некоторым из них периодически даже оформляли боевые выплаты. Следствию известно не менее четырех человек, которые регулярно пользовались такой схемой. Ущерб государству, вызванный неправомерно выплаченной зарплатой только этим бойцам, составляет более 2,2 млн грн. Однако количество участников схемы может достигать десятков человек. Противоправную деятельность заместителя командира разоблачил его подчиненный – он забрал у фигуранта сумку из 1,5 млн грн и передал ее правоохранителям. Чтобы отомстить, заместитель командира бригады попытался шантажировать подчиненного и подал документы о том, что он самовольно покинул воинскую часть с оружием. 27 декабря 2024 года работники ГБР провели ряд обысков по месту жительства подозреваемого и его семьи. В ходе следственных действий изъят автомат, фигурировавший по делу против подчиненного, а также средства в разной валюте на общую сумму более 5 млн. грн. Следствие также проверяет причастность заместителя командира к хищению в бригаде продовольствия и другого имущества.

Угрозы за "неуплату" отправить на "боевые"

Офис Генпрокурора также сообщает, что в Одессе командир воинской части подозревается в организации схемы вымогательства денег от подчиненных военнослужащих. В частности, он объявил ежемесячный сбор в сумме 30% от получения дополнительной денежной выплаты за выполнение боевых задач якобы для обеспечения функционирования воинской части, ремонта техники и т.д. Несогласным с такими условиями подозреваемый систематически угрожал отправлением в воинские части, принимающие непосредственное участие в боевых действиях. Силовики задокументировали факт получения командиром выгоды на общую сумму более 400 тысяч грн.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: СКАНДАЛЫ В АРМИИ! Кто платил "боевые" собственным женам, кто строил хоромы и брал поборы с бойцов?!

Читайте также: