Самые интересные достижения и изобретения 2021: кофемашина, включающая взгляд и космосмические экскурсии

Коронавирус изменил образ жизни человечества, говорят изобретатели.

Отправиться в космос на экскурсию, превратиться в голограмму или узнать основные медицинские показатели, пока ждешь врача – изобретения, будто сошедших со страниц фантастических романов уже представлены публике. В этом году, несмотря на пандемию, компании в разных уголках мира представили свои технологические новинки.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Уже скоро офисные работники смогут включить кофемашину без нажатия кнопки. Все чтобы уменьшить во время пандемии количество контактов с поверхностями – управлять кофеваркой можно глазами.

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Коронавирус изменил образ жизни человечества, говорят изобретатели. Эффективно дезинфицировать поверхности, совершать виртуальные прогулки и получить реалистичные игры и развлечения прямо в собственном доме – покупателям предлагают многочисленные компании. Руководители которых, кстати, на конференциях все чаще выступают через видеосвязь. А уже скоро, говорят в этой фирме, смогут появляться на публике как живые голограммы.

«Наше программное обеспечение позволит снимать несколько человек в разных местах в режиме реального времени. Это можно использовать в играх, приложениях для телеконференций и на образовательных платформах», – говорит основатель компании Хавьер Белло.

В то время, новинка из Франции пригодится всем, кто ждет в очереди к врачу. Прийти к специалисту можно будет уже с первыми данными — о температуре, давлении, уровне кислорода и весе. Все подсчитают специальные аппараты.

«Они позволяют провести оценку вашего здоровья по 26 показателям за шесть минут, получить результаты в вашем мобильном приложении, и, если хотите, поделиться этой информацией с вашим терапевтом», – сообщает директор по стратегии компании Bodyo Франсуа Рекорбе.

Многие в этом году и дальше работают из дома, и именно для пользователей Интернета 2021 года принес утешительные новости. В рамках амбициозного проекта Илона Маска «Старлинк», который должен обеспечить спутниковой Интернет-связью самые отдаленные уголки нашей планеты, существенный прогресс — на орбите оказались сотни спутников.

«Начиная с августа мы должны иметь глобальную связь везде, кроме полюсов. Это действительно предназначено для малонаселенных регионов», – заявлял он.

Впрочем, планам Маска воплотиться полностью не удалось, за его технологией стало в очередь полмиллиона клиентов, но не все могут получить терминалы, которые обеспечили бы Интернет, из-за дефицита микросхем. Спрос на них безумно вырос из-за пандемии, потому что человечество начало скупать новые ноутбуки, видеокамеры и игровые приставки. По прогнозам, в следующем году — охота на гаджеты будет продолжаться...

Растет спрос и на космический туризм – впечатляющие запуски, которые в этом году провели сразу несколько компаний, должны смениться менее громкими, но не менее интересными.

«Обещание 2022 года отправить в космос как можно больше обычных людей, покупающих билеты. Пока это были только богатые люди или высококвалифицированные астронавты...», — заявляла корреспондентка агентства Associated Press на мысе Канаверал Марсия Данн.

В космос улетят не только туристы, но и опытные аппараты. Готовятся новые миссии на Марс, а Соединенные Штаты, Япония и Эмираты на следующий год планируют исследовать Луну.