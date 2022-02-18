Самые кровавые дни противостояний: в Киеве почтили годовщину Революции Достоинства

Многочисленные мероприятия памяти и чествования участников Революции Достоинства запланированы и на завтра, на послезавтра.
Сегодня в Украине чествуют восьмую годовщину Революции Достоинства – самые трудные и самые кровавые дни противостояний.
Об этом говорится 18 февраля в сюжете ТСН в 19:30.
В Киеве к местам событий Революции Достоинства люди идут весь день. Им не нужно ждать исключительно организованных акций или специального напоминания. Они знают, что здесь происходило, какие события бурлили, и какое значение они имеют для страны.
Киевляне зажгли лампадки и возложили цветы к портретам убитых. Приходящие в большинстве своем хотят в молчаливом созерцании почтить погибших, вспомнить те кровавые и напряженные дни.
Около часа длилась вечерняя панихида в честь Героев Небесной Сотни в Михайловском Златоверхом монастыре. Это храм, который принимал потерпевших во время Революции Достоинства и даже развернул госпиталь.
После этого началось шествие памяти от собора на Майдан, на аллею Небесной Сотни и в правительственный квартал.
18 февраля самые тяжелые и кровавые противостояния только начинались, и продолжались еще несколько дней. Поэтому многочисленные мероприятия памяти и чествования участников Революции Достоинства запланированы и на завтра, на послезавтра. По всей стране, не только в столице.
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