Самые первые и необходимые алгоритмы поведения в случае вражеских обстрелов

Все может сойти на нет, если человек впадает в панику.

Наибольшей непосредственной угрозой могут стать вражеские обстрелы, в том числе артиллерийские и воздушные бомбардировки.

Война, грозящая распространиться на украинские города-миллионники, пугает украинцев, поэтому журналисты ТСН узнали у экспертов правила поведения.

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«Инстинкт самосохранения должен помочь каждому», – говорит военный психолог Андрей Козинчук.

Как себя вести в условиях угроз, чтобы сохранить самое дорогое – жизнь? В столице опубликовали практические советы для жителей. В брошюре не только пошагово описаны действия каждого в случае чрезвычайной ситуации, но даже содержимое аптечки и тревожного чемодана. Такой план действий точно скоординирует гражданских в тяжелейших условиях, например при обстрелах, говорит инструктор Алексей.

Алексей, вышколивающий новобранцев территориальной обороны и эксклюзивно показывает, как выжить.

НЕ ВАЖНО ГДЕ И КОГДА ВАС ЗАСТАЛ ВЗРЫВ. Вы его увидели, услышали, почувствовали – НУЖНО:

Как действовать в случае воздушной и артиллерийской бомбардировки в стране

Как себя вести, если обстрел застал на улице

«В таком случае моментально упасть, прижать голову к земле. Как только вы упали и почувствовали, что нет больше взрывов, не надо бежать сразу в укрытие. Как минимум надо себя почувствовать, что вы не ранены. Если вы не слышите взрывов, это не значит, что вы их не видите. Возможно, вы контужен и глухой», — говорит мужчина.

Как себя вести, если обстрел застал в машине

«Вы не знаете, где произойдет следующий взрыв. Самое логично было бы остановиться где угодно, лечь возле машины. Если на трассе – ляжте возле машины, обращайте внимание, чтобы никто в вас не въехал и не переехал, откатывайтесь дальше к бордюру. Бордюр у дороги высотой 20 сантиметров. И он тоже может служить укрытием», – добавляет эксперт.

Как себя вести, если обстрел застал в помещении

«Лифтовая шахта, которая является монолитной. Не в самой шахте ни в коем случае, а рядом. Мы услышали, что-то где-то разлетелось, даже уголок в нем сжавшись или лечь голову спрятать и даже деревянная шахта может быть каким-то укрытием. Потому что эта крыша она не бетонная, но чтобы эта конструкция не легла вам на голову, голову прячу здесь и шкаф будет своеобразным укрытием», — сообщает эксперт.

Если это квартира, у нас капсула жизни – это ванна. "Одно из самых безопасных мест в квартире, чтобы пересидеть обстрел – ванна. И даже не сама комната, а емкость для воды, которая может служить дополнительной броней. И еще один лайф-хак от жителей Донбасса, которым они поделились со мной – это обложиться подушками. Потому что они могут замортизировать удар», – добавляет Алексей.

Все эти действия пригодятся, чтобы пересидеть обстрелы. И даже они могут сойти на нет, если человек впадает в панику, говорит психолог Андрей Козинчук. И советует, овладеть собой поможет заранее составленный план действий, который следует обсудить с членами семьи

«Вы должны знать самому, что делать. Что делать с теми людьми, за которых вы отвечаете? У вас должно быть минимум три места безопасности: дома, на работе, и вы должны проговорить с теми людьми, что вы будете делать, если вы в разных местах и нет связи», — добавляет психолог.