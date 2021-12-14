Самые популярные ритуалы на Андрея: как нагадать свою судьбу

Нагадать себе будущее именно в праздник Андрея для незамужних – обязательный ритуал, говорят эзотерики.

Нагадать судьбу, узнать, что принесет следующий год и каким будет будущий избранник для девушки всегда пытались именно в ночь на Андрея. И несмотря на то, что церковь традиций не одобряет – люди верят, что эта ночь – самая магическая в году. И гадания на суженого будут самыми эффективными, — говорилось в сюжете ТСН.19:30.

Раньше все девушки друг другу писали бумажки с именами. К примеру, Оксана гадала на свою судьбу еще в школе. Тогда, вспоминает – собрала бумажки с именами, положила под подушку. Через год к ней домой пришел бывший одноклассник и сказал, что хочет встречаться. Еще четыре года спустя они поженились. А в этом году отпраздновали 22-ю годовщину вместе и воспитывают сына.

Нагадать себе будущее именно в праздник Андрея для незамужних – обязательный ритуал, говорят эзотерики. Два самых популярных ритуала – это гадание на зеркалах и тенях – они должны быть при выключенном свете. Для первого нужно взять два зеркала, поставить напротив и зажечь между ними свечу.

Во втором же, написать свои желания на листе: дальше следует смять его, поджечь, поднести к стене и смотреть, что именно напоминает тень. Эзотерики утверждают, что главное в магию поверить.

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Традиция гадать незамужним девушкам именно в ночь на Андрея имеет еще дохристианские корни. На протяжении веков этого дня всегда пытались угадать, что ждет дальше, иногда даже выходили к шесту и считали колышки и который был последний на него смотрели внимательно и пытались угадать какой будет – молодой или старенький кривенький, будет богат или беден.



Кроме того, молодежь традиционно собиралась на вечерницы, там знакомились и веселились.

Самой главной задачей девушек было испечь калиту: дальше ее привязывали к потолку, и пытались укусить.

Несмотря на все веселье, священники отмечают, что праздник Андрея все же церковный. А вот гадания говорят – грех и от них просят воздерживаться.

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