Самые угрожающие и критические направления фронта: эксперты назвали участки, на которых возможны наступления

После того, как глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил о стягивании оккупантами техники и дополнительных сил в Кременную, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал о стратегическом значении этого населенного пункта для ВСУ.

"Кременная — это фактически трамплин для освобождения Рубежного, — оценивает ситуацию Коваленко. — Также комбинированно может происходить освобождение не только Рубежного, но и направления Белогоровки, Северодонецкой и Лисичанской агломераций. Это юго-западная часть Луганщины, которая была оккупирована в 2022 году и где оккупантами не сформирована достаточная линия обороны. Если будет освобождена Кременная, то ВСУ смогут полностью освободить эту локацию. Хотя, на мой взгляд, ВСУ имеют возможность одновременно заниматься как Кременной, так и Сватово, что еще больше поставит оккупантов в неудобное положение. Они будут вынуждены бежать из Сватово вплоть до Старобельска".

По оценкам Коваленко, в ближайшие недели Бахмутское направление останется сложным.

"Там еще долго будут самые горячие события, потому что есть большое сосредоточение оккупантов. Именно в этой локации. В последующие месяц-полтора они будут пытаться своими штурмовыми действиями решить вопрос. Но это бесперспективно для них. По некоторым направлениям ВСУ контратакуют, — говорит Коваленко. — Например, в последнем докладе говорилось о продвижении ВСУ. Следовательно, ресурс оккупантов истощается, но говорить о том, что они истощены на этой локации – рано. Это направление достаточно долгое время будет одним из самых горячих».

По словам Коваленко, в то же время на запорожском направлении оккупанты сейчас пытаются сформировать группу, которая будет блокировать контрнаступление ВСУ.

"В первую очередь формируют ее в "треугольнике" Васильевка-Токмак-Мелитополь. Но мы уничтожаем", – добавляет Коваленко.

В свою очередь, военный эксперт Владислав Селезнев, характеризуя наиболее угрожающие направления, сказал о следующем:

"Что касается угрожающих направлений, то я ориентируюсь на заявления главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного. Он отмечает три направления, где может сложиться критическая ситуация — восточное, от Сватово до Авдеевки, южное — от Угледара до Олешков, северное — киевское направление. Это угрожающие направления. Реализовать эти направления – бред Путина. Очевидно, что этот год будет сложным для украинских сил обороны, но он будет победным Многие военные эксперты, как украинские, так и западные, утверждают, что до конца августа Украина будет освобождена до границ 1991 года. Основания так считать следующие: оборонная промышленность России не может обеспечить устойчивые поставки артиллерийских боеприпасов, неуклюжее использование тех же «чмобиков» приводит к бешеным потерям в российской армии, но не обеспечивает территориальных выгод".

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