Самые высокие, крупные и длинные: регионы Украины соревновались в установлении и поднятии государственных флагов

Самый длинный — трёхкилометровый — флаг соединил Тернопольскую и Хмельницкую области на реке Збруч.

Украина отмечает день флага. Самый большой — почти 400 квадратных метров — снова появился на Печерских холмах столицы. Но в разных регионах также поднимали рекордно высокие и длинные флаги.

Об этом говорится в ТСН.19.30.

В Киеве к празднику знамя снимали, чтобы на верхушке мачты установить новый трезубец. Возвращали флаг на флагшток ветераны российско-украинской войны.

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Самый длинный — трёхкилометровый — флаг соединил Тернопольскую и Хмельницкую области на реке Збруч, где раньше проходила граница двух империй. Держали его три тысячи человек с обеих областей в вышиванках.

Рекордный — двухсотметровый — флаг сшили медики в Ивано-Франковске. На нем — отпечатки ладошек младенцев, появившихся на свет в перинатальном центре. А также рисунки и поздравления от рожениц и самих врачей.

В Запорожье сине-желтые флаги подняли прямо посреди Днепра на опорах мостов. В одном из полотнищ, площадью более тысячи метров, сделали сотню отверстий, чтобы его не сорвал ветер.

С самого утра над Харьковом также развевается огромный государственный флаг на рекордном флагштоке. Его высота 102 метра и высше в Украине, а также в Европе просто нет. По крайней мере так утверждают местные чиновники.

Площадь сине-желтого полотна почти 340 квадратных метров. Поэтому на такой высоте флаг видно из разных уголков города. Собрали мачту за полтора дня. Трубы различных диаметров составляли друг в друга. Этот великан выстоит при любой погоде, уверяют инженеры. «Двадцать шесть метров, под низ, под землю. То есть свайное поле там. Сама конструкция она смонтирована с первого раза, 300-тонным краном», — рассказывают инженеры.

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Впрочем, этот флагшток не только высокий, а еще и самый дорогой в Украине. Знаменская мачта обошлась почти в 24 миллиона гривен. Их предоставили из городского и областного бюджетов.

Флаг в Одессе подняли возле аэропорта, а еще один возле порта — его развернули на всю высоту Воронцовского маяка. Маяк теперь похож на сине-желтый парусник. Огромный флаг покрыл еще один символ Одессы — Потемкинскую лестницу. Тридцатиметровое полотнище растянули гости чуть ли не со всей Украины. На руках несли флаг и военные, которые сейчас защищают нашу страну от врага.

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Огромный флаг под гимн пронесли по лестнице до памятника Дюку. Самого Дюка уже традиционно ко Дню Независимости одели в вышиванку.

Во Львове также приподнятое настроение с утра несмотря на дождь. На улицах много людей в вышиванках с маленькими и большими флагами в руках.

А самый большой сине-желтый флаг в области — 8 на 12 метров подняли утром. На самой в регионе мачте высотой 50 метров, которая расположена на территории Национальной академии сухопутных войск. Поднимали флаг вверх двое курсантов из Луганска и Львова. Оба сына участников боевых действий. Отец львовянина Дениса Альберта погиб в 2015 году защищая Донецкий аэропорт.

Уважение флагу отдали почти тысяча военных, нацгвардийцев, пограничников и полицейских. В торжественном шествии к ним присоединились и военнослужащие стран-партнеров — Литвы, Канады и США. Посмотреть на марш пришли сотни львовян, говорят очень радостно и одновременно трепетно наблюдать за мощью и красотой нашей армии.

Завершил церемонию военный оркестр. Музыканты не только исполняли патриотические мелодии, но и при том подплясывали.

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