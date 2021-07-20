Самый богатый человек планеты Безос летит в космос: кто присоединился к путешествию и как оно будет происходить

Самый богатый человек планеты Безос летит в космос: кто присоединился к путешествию и как оно будет происходить

Экипаж состоит из четырех человек.

Самый богатый человек планеты по версии журнала Forbes — основатель компании "Амазон" — Джефф Безос сегодня, 20 июля, летит в космос. Старт запланирован на 16:00 по киевскому времени. На борту не будет ни одного профессионального космонавта. Полетит экипаж любителей на разработанной компанией Безоса ракете New Shepard.

О последних приготовлениях к полету — в сюжете ТСН.Ранок 20 июля.

Их четверо — бизнесмен Джефф Безос, его родной брат Марк, 82-летняя пилотесса Уолли Фанк — чья мечта стать космонавтом не осуществилась в молодости, а также 18-летний студент Оливер Дэмен. Он единственный, кто купил билет. Путешествие оплатил его отец, цену не разглашают. Всем остальным этот полет подарил Безос.

Они вместе провели тренировку в учебных симуляторах и готовы к старту. День полета выбрали неслучайно, поскольку именно 20 июля американцы высадились на Луне. Один из тренировочных командных модулей миссии "Аполлон -11": на аналогичном космонавт Нил Армстронг и его коллеги 52 года назад вернулись с поверхности Луны и приводнились в Тихом океане. Нечто похожее почувствуют Безос и его спутники.

Новости мира: команда Безоса проходит последние приготовления к полету в космос

Их ожидает вертикальный взлет на ракете. Далее модуль с пассажирами отделится и преодолеет так называемую линию Кармана — границу атмосферы и космоса, а тем самым превзойдет результат другого миллиардера Ричарда Брэнсона, чей полет на позапрошлой неделе был на два десятка километров ниже. После четырех минут в невесомости модуль с Безосом и компанией на специальных парашютах сядет в техасский пустыне. Ракета — недалеко от места старта. "Я взволнован, но не боюсь. Посмотрим, что будет, когда меня Пристежной ремнями к сиденью. Но я очень счастлив. Мы готовы, техника готова, команда замечательная. Я прекрасно чувствую себя, надеюсь, мои спутники тоже", — говорит Безос.

До конца этого года Blue Origin обещает осуществить еще два вполне гражданских рейсы в космос. Говорят, желающих заплатить за экскурсию в позазаемний пространство хватает.

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