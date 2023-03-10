Самый длительный блэкаут в Харькове: горожане без света, тепла и отопления, а еще без надежд на восстановление хотя бы чего-нибудь

За технической водой люди ходят к колонкам, а вот за питьевой — выстраиваются в очереди у магазинов.

Часть Харькова вторые сутки без света, в городе не курсирует электротранспорт, четыреста семьдесят тысяч квартир без воды и отопления. Ремонтные бригады работают круглосуточно, а люди греются и заряжают гаджеты в "Пунктах незламности", говорится в ТСН.

Пока власти не дают никаких прогнозов по полному заживлению города. Ремонтные работы непрерывно идут уже вторые сутки, но на этот момент еще 470 тысяч квартир в Харькове без света, воды и отопления.

Уже второй день не работает электротранспорт. Подземка открыта только как укрытие. Власти сообщают, что напряжения, чтобы запустить троллейбусы, трамваи и метро, пока недостаточно. Чтобы стабилизировать ситуацию в городе, запустили около сотни дополнительных автобусов.

За технической водой люди ходят к колонкам, а вот за питьевой — выстраиваются в очереди у магазинов. “Уже второй день нет воды. Ну ничего, все хорошо, выкручиваемся. Телефоны, свечи, павербанки”, – говорят местные.

Непрерывно работают в городе и над восстановлением тепла. 33 котельных подключили к генераторам, и это согрело жильцов почти полторы тысячи домов и еще 14-ти медучреждений. На этот момент отопление есть только у четверти харьковчан, поэтому снова популярными стали "Пункты незламности". За это время их посетили около 12 тысяч человек.

И даже в темноте город продолжает жить, улицы гудят генераторами. Работают аптеки, магазины, кафе. Это пока самый длительный блэкаут в Харькове, но среди людей паники нет, только ярость к врагу.

Напомним, что город окунулся в темноту накануне, когда россияне запустили по Харьковщине 15 ракет и повредили объекты инфраструктуры. В области энергетикам удалось возобновить питание у 90% потребителей, а вот в городе дела обстоят сложнее.

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