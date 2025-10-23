Самый дорогой дом во Львове: как выглядит недвижимость за 3,5 млн долларов и кто его владелец

Иван Гилета является владельцем элитного дома во Львове / © ТСН

Во Львове продают роскошный особняк за три с половиной миллиона долларов. Общая площадь дома 780 квадратных метров, площадь земельного участка более 20 соток земли, территория огромная. Есть место для отдыха, так и для развлечений. В доме — гараж на два авто. Дополнительно в гараже есть сауна.

Едва ли не главная изюминка этого дворца — это локация. Ведь до центра Львова каких-то 2 километра. На днях продажное видео этого имения «завирусилось» в интернете. Оно набрало тысячи лайков и сотни комментариев

Об этом говорится в материале проекта «Хапуга.UA».

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: А кто-кто продает самый дорогой дом Львова? Налоговик!

Кому принадлежит элитная недвижимость во Львове

Львов и дом за три с половиной миллиона долларов. Его адрес — улица Вячеслава Липинского, 23. По данным системы «Юконтрол» здесь зарегистрирован ФЛП по имени Горват Нина Владимировна. Основной вид ее деятельности — оптовая торговля одеждой и обувью, чем она занимается 9 лет. Эта женщина конечно не является публичным лицом, чего не скажешь о ее зяте. Его зовут — Иван Гилета.

Объявления о продаже элитной недвижимости

Иван Гилета — человек не «с улицы», а целый полковник налоговой милиции. С 2015 по 2019 Гилета работал на руководящих должностях в налоговых службах Житомирщины, Ивано-Франковщины и города Львова.

Далее была работа на Львовской таможне — с 2019 по 2022, должность — заместитель начальника таможенного поста Мостиска-железнодорожный.

В конце концов, в 2023 году господин Гилета вернется в налоговую. Он ненадолго займет должность начальника отдела лицензирования торговли подакцизными товарами в Ривненской налоговой

А уже сейчас он в родном Львове в должности заместителя начальника отдела технической поддержки и электронного документооборота ГУ ГНС во Львовской области.

Зарплата — соответствующая. За прошлый год Иван Гилета заработал почти 450 тысяч гривен в Ривненской налоговой, и 114 тысяч — во Львовской. А еще целых 187 тысяч пенсии, то есть 15 тысяч ежемесячно. Хватит ли их хотя бы на коммуналку в этом имении — большой вопрос. Но самое интересное, что все эти годы Иван Гилета честно декларирует дворец во Львове.

Его владельцами были уже известная вам его теща — Нина Горват и Татьяна Гилета, жена налоговика.

Татьяна Гилета — также ФЛП, занимается розничной торговлей и также 9 лет, как и теща налоговика.

Мы акцентируем внимание о 9 годах, потому что поместье Гилет во Львове было возведено в далеком 2006 году

В октябре прошлого года в имении за три с половиной миллиона зеленых сменился владелец: половиной дома официально стал владеть сам Иван Гилета, а другая доля осталась за его тещей.

Причина такой смены собственника нам неизвестна. А сам налоговик Иван Гилета то ли действительно не имел возможности, то ли просто не захотел разговаривать с журналистами.

Дом, который продают за 3, 5 млн долларов

Что известно о семье дочери налоговика

В конце концов, элитный особняк в сердце Львова заставил нас исследовать не только его владельцев и жителей. Журналисты также изучили и родственников налоговика Ивана Гилеты. И нашли кое-что очень интересное

Ольга Парамуд — дочь Ивана Гилеты, которая пошла по стопам отца и также работает в налоговой, сейчас во Львовской областной. В декларации Ольги Парамуд две квартиры во Львове, машино-место и земельный участок в городе Николаев, что возле Львова. Из автомобилей — «Митсубиши Аутлендер» и Ауди А4 ее мужа — Юрия.

Юрий Парамуд, между прочим, тоже госслужащий. И работает не где-нибудь, а на Львовской таможне.

«Мы не спроста рассказываем об этом тандеме, поскольку эта пара служащих — налоговица и таможенник, похоже, кое-что скрывают от НАПК. Кое-что очень дорогое. Это — автомобиль Ауди Q8. Цена такого подержанного — в пределах 60 тысяч долларов. Новое стоит и вовсе более 100 тысяч. И именно на Q8, которой нет в декларации, может передвигаться Ольга Парамуд. По нашим данным в декабре прошлого года она вызвала полицию, поскольку ей показалось, что кто-то повредил ручку ее автомобиля. Тем самым, „ее автомобилем“, была Audi Q8», — говорится в расследовании.

Судя по фото и данным из полиции, кажется, что Ольга Парамуд действительно ездила, а может и до сих пор ездит на роскошной Audi Q8, которой почему-то нет в ее декларации

«Итак, что мы имеем в итоге. Дочь высокопоставленного львовского налоговика — чиновница Ольга Парамуд — отметилась в дорожном происшествии на дорогой Audi Q8, которой вообще нет в ее декларации. А сам налоговик — Иван Гилета — вляпался в скандал с „самым дорогим во Львове домом“ — за три с половиной миллиона долларов, происхождение которого вызывает много вопросов. Найдут ли на них ответы специалисты НАПК и НАБУ? Мы обращаемся к этим антикоррупционным органам с соответствующими запросами и еще вернемся во Львов», — говорится в расследовании.

