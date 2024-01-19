Самый громкий скандал с воровством средств в ВСУ: сын Гринкевича бесследно исчез, невеста его бросила, а отец в СИЗО

Самый масштабный скандал с воровством средств в ВСУ набирает обороты. Пока вор-папа в СИЗО, сын, тоже замешанный в сделках, “смылся”. Тем временем о роскошной жизни семейки вылезают все новые подробности. Гринкевича-младшего бросила даже известная невеста.

Об этом подробнее рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

Перекупы по-львовски

Наглость этого семейства поразила всех украинцев. Гринкевичи наварили более миллиарда гривен на производстве одежды для военных, хотя у самих не было ни одной швейной машинки. Спасал их турецкий рынок, где некачественная одежда продавалась по "три копейки".

"Подкуп руководителя ДБР равен СИЗО"

На еще ряд договоров Гринкевич старший вообще просто чихать хотел, поэтому решил, что подкуп высокопоставленного чиновника ДБР за 500 тысяч долларов спасет его и его имущество. Но прогадал, поэтому еще с декабря из-за этого он находится в СИЗО, ведь подкупить руководителя бюро ему не удалось.

Кого поймали?

Теперь арестовано вообще все имущество семьи, ведь все понемногу помогали папе воровать деньги в ВСУ. Взялись и за других дельцов, которые были в сговоре с этой семейкой, помогали им и вместе наживались на крови. 17 января еще несколько членов банды получили подозрения.

Роман Гринкевич в розыске

Среди тех, кто должен уже сидеть в СИЗО и Гринкевич младший, впрочем он не стал ждать, пока на него надевают наручники, и убежал. О том, что Роман Гринкевич залег ко дну, к вечеру 18 января заявили в Государственном бюро расследований. Всех украинцев просят быть бдительными.

Уже после полуночи Офис генерального прокурора сообщил о судьбе тех, кого удалось задержать.

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Почему Гринкевичу-младшему разрешили бежать?

Впрочем, куда девался Гринкевич младше по состоянию на 19 января, неизвестно. В ДБР объяснили, почему и как так произошло.

Что известно о Романе Гринкевиче?

Напомним, что 28-летний Роман Гринкевич является совладельцем ряда фирм, фигурирующих в расследовании о хищении на закупках Минобороны. По данным аналитической системы YouControl, сейчас Роман Гринкевич является владельцем двух компаний — ООО "Строительный альянс Монтажпроект", ООО "Электро Агротехника" и благотворительного фонда HopeUA.

Около двух месяцев он был помолвлен с харьковской художницей Соней Морозюк, кстати, предложение он ей сделал за границей в Венеции, куда уехал в качестве волонтера. Но уже невеста отвернулась от любимого. Морозюк объявила о разрыве отношений с ним на фоне коррупционного скандала.

Скриншот/Instagram

Шутки украинцев

К слову, украинцы были бы не украинцами, если бы даже из этой ситуации не наделали мемы. В сети шутят и советуют мужчинам выбирать себе в невесты не таких как Соня Морозюк, а таких как Оксана Марченко.

А что с женой и дочерью Игоря Гринкевича?

Эти мемы родились после того, как художница сфотографировала руку уже без обручального кольца и пообещала продать все подарки от Романа Гринкевича, а средства передать на Вооруженные Силы. Для девушки по факту это единственный шанс реабилитироваться.

Скриншот/Instagram

Но интересует нас несколько другое, что-то совсем тишина о дочери и жене Гринкевича, ведь и на них были зарегистрированы некоторые фирмы. Так что остается не закрытый вопрос: каким образом они фигурируют в деле? Очевидно, не обыкновенные свидетели. Так что и об этих персонах не стоит забывать. Хотя, вряд ли они еще не смылись.

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Богатства Гринкевичей

Ну а пока напомним вам, сколько и чего успели нагрести Гринкевичи. Элитная недвижимость, автомобили премиум-класса, оружие, счета и… и все это не в единицах, а в десятках единиц. Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) выявило и разыскало все активы львовского бизнесмена Игоря Гринкевича и связанных с ним лиц. Список длинный, так что можно сделать себе чашку кофе, устроиться удобно и... офигировать, потому что другое слово трудно здесь подобрать.

Начнем с жилой недвижимости – 17 квартир на одну многострадальную семью Гринкевичей. В частности, три квартиры в собственности жены Игоря Гринкевича Светланы ; одна львовская квартира в собственности Ярины Гринкевич; одна львовская квартира в собственности дочери Гринкевича Марьяны Швед и две квартиры в собственности Софии Морозюк — бывшей невесты сына Игоря Гринкевича.

По нежилой недвижимости все гораздо скромнее – всего 7 единиц. Однако месторасположение одного объекта говорит само за себя — центр столицы, улица Саксаганского.

По земельным участкам — все в порядке, их насчитывается 18. Автомобилей премиум-класса в семье 9, оружия — 12 единиц. Есть и доли в уставных капиталах почти на 15 млн грн. Кстати, весь этот список с анализом и разъяснениями, кто кому кум, брат или сват, то есть что кому принадлежит, АРМА уже отправило ДБР.

Маленькое уточнение: вся эта смета семейного богатства Гринкевичей — это только активы, обнаруженные в Украине. Также, по словам заместителя председателя АРМА Павла Великоречанина, агентство установило наличие у подозреваемых банковских счетов более чем в восьми учреждениях. По данным правоохранителей, должностные лица и бенефициары подконтрольных обществ и ряда других бизнес-субъектов, имеющих отношение к Гринкевичам, действовали по предварительному сговору с должностными лицами Минобороны.

Неожиданный поворот

Впрочем, многие украинцы сомневаются, что Гринкевичи получат наказание, за то, что наживались на крови украинских военных. На днях в СМИ появилась информация, что ни одна из компаний Гринкевича не получала авансов от Министерства обороны. Все, якобы, делалось за счет компаний Гринкевичей, получавших деньги только после поставки товара. Более того, сообщается, что компания Гринкевича поставляла качественные продукты по лучшим ценам и никаких оснований для расторжения контрактов нет.

Компании бизнесмена заключили договоры не только на поставку вещей для армии, но и еще должны обеспечивать питание военных. Напомним, что эти компании никакого отношения ни к пошиву одежды, ни к пищевой промышленности не имеют. Раньше эти компании занимались исключительно строительным бизнесом. Так кому верить? Или там все так связаны, что стали прикрывать друг друга? Надеемся, что правоохранители докопаются до сути и все виновные будут привлечены к ответственности.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ЭТО СКАНДАЛ! Сын Гринкевича уже бежал! Известная невеста его бросила! А отец – в СИЗО!

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