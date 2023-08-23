Самый известный японец Харькова пристыдил некоторых украинцев: за считанные месяцы заговорил на украинском

В возрасте 75 лет японец Фуминори Цучико заговорил по-украински. За месяц иностранец смог овладеть незнакомой фонетикой и выучить более полусотни слов. В Харьков из Японии Фуминори переехал в прошлом году, когда город ежедневно оккупанты обстреливали из артиллерии. И поселился с харьковчанами в метро – для поддержки. А теперь ежедневно кормит более тысячи человек горячими обедами.

Как украинская кухня помогает в изучении языка, говорится в сюжете ТСН.

Уже месяц как Фуминори учит украинский язык. Пока он свободно владеет несколькими десятками слов. Впрочем, учится каждый день.

Фуминори Цучико открыл кофейню в Харькове / Фото: ТСН

Еще в апреле Фуми — так его зовут друзья — решил открыть бесплатное кафе для харьковчан. Помогли в этом благотворители из Японии и украинские фонды. Ежедневно в кафе раздают более тысячи горячих обедов. Так что названия блюд и продуктов японец запоминает быстро. Перед открытием заведения учится презентовать меню и закрепляет изученное на кухне.

"Я остаюсь здесь навсегда. И я стараюсь выучить украинский, чтобы понимать людей и общаться с каждым. Мне очень трудно учить украинский. Я не привык к такому произношению. И я старенький. Я могу запомнить слово, а утром я уже забываю", – признается волонтер.

Помогает в изучении каждый из работников кафе. Но больше всего – администратор Наталья.

Администратор Наталья / Фото: ТСН

"Сначала он просто ловил одинаковые слова. Ну как "банан", например. Он говорит: "О, банан по всему миру банан. Он не меняется". Потом – те продукты, которые он очень любил. Он очень любит наш картофель. И он у меня спрашивает: "А как?" Ну, по своему спрашивает, как будет картофель. Ну мы сошлись на том что это патета", – рассказала женщина.

Он не знал украинского, она — японского, но Фуми и Наталья нашли общий язык с первого дня знакомства. После полномасштабного вторжения России японец решил приехать в Украину, чтобы поддержать людей. А в июне поселился в харьковской подземке.

Японец Фуминори Цучико / Фото: ТСН

Вместе с сотнями украинцев японец слышал удары российских ракет и снарядов. Пытался поддержать людей как мог. Уже тогда закупал и раздавал наборы продуктов, развлекал детей. Помогала Фуминори Наталья. Сейчас она работает в его кафе.

"Когда пришел этот человек на помощь, мы не понимали ни слова. Он сам предложил мне переводчик. И со временем учимся понимать друг друга без переводчика. Я уже что-то подучила, он уже что-то понимает. Он видит, что я что-то хочу спросить или я вижу, что он. И он говорит: "О Наталья, плиз транслейт (с англ. "пожалуйста, переведи" – ред.)" – рассказывает Наталья.

Японец Фуминори Цучико / Фото: ТСН

Она каждый день учит Фуминори украинскому, а сама понемногу овладевает японским.

"Спасибо" — "аригато", а если хотите пожелать вкусного, то надо говорить "тадакимаз", — рассказывает украинка.

Возле его кофейни каждый день безумная очередь, поэтому мужчина каждый день приглашает на обед на украинском. Планы у японца грандиозные – за 3 года хочет выучить в совершенстве украинский язык. Такие усилия, говорит, чтобы комфортно жить в Украине.

"В Харькове мне нравится все. Здесь очень хорошие люди. Я остаюсь здесь навсегда, потому что хочу помогать харьковчанам. Слава Украине!" – говорит мужчина.

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