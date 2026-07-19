Самый массированный российский удар баллистикой: как киевляне пережили ночь и что происходит на местах атак

Киевляне спят в метро во время обстрела (иллюстративный фото) / © Associated Press

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Ночью против 19 июля Киев пережил самую массированную атаку баллистическими ракетами. Россия нанесла удар в несколько волн, выпустив по столице более 40 ракет разных типов. Около половины из них удалось сбить украинским силам противовоздушной обороны. В то же время, часть ракет достигла города.

Детали сообщили корреспонденты ТСН Алина Лисова, Наталья Нагорная, Алексей Жиленко и Виталий Гурнак в "ТСН.Тиждень"

Последствия атаки были зафиксированы в пяти районах Киева. Повреждены многоквартирные и частные дома, общежитие, магазины и административные здания. Один из ударов пришелся на вход к станции метро. Также горели офисные помещения и автомобили.

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Самые серьезные разрушения на одной из локаций в Соломенском районе получили два жилых дома. Спасатели продолжали разбирать завалы и демонтировать опасные конструкции.

В одной из многоэтажек взрывной волной с первого до 14 этажа выбило окна и повредило балконы. Житель дома Виталий рассказал, что успел спуститься к укрытию.

«Сначала находились там, потом решили перейти в ресторанчик. Через час прогремели два мощных взрыва. Я понял, что это было рядом, и мы не уходили. В квартире все снесло, живого места нет. Ничего не горело, но все засыпано стеклом», – рассказал мужчина.

Возле дома взрывной волной перевернуло автомобиль. Впоследствии там вспыхнул пожар, в результате которого сгорели припаркованные машины.

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Огонь также охватил соседний пятиэтажный дом. Часть одной из квартир выгорела дотла. Пожар уничтожил и расположенные рядом торговые помещения.

«Здесь была выпечка, здесь – шаурма, а здесь – аптека. Оно все сгорело», – рассказал местный житель Юрий.

Мужчина отметил, что имеет инвалидность после перенесенного инсульта и едва смог выйти на улицу. По его словам, из поврежденного дома выносили многих людей, в том числе маломобильных жителей.

На другой локации в Соломенском районе взрывной волной выбило окна по меньшей мере в двух девятиэтажках. Местные жители рассказывали, что столь мощные взрывы слышали едва ли не впервые.

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«Я не знаю, что вам сказать. Просто какой-то кошмар. Я сидел в коридоре. Хорошо, что ни жены, ни дочери не было», – рассказал киевлянин Сергей.

Другая жительница Татьяна отметила, что от взрывов дом буквально содрогался.

«Дом подскакивал. Было очень громко и страшно – взрыв за взрывом. Балкон сильно пострадал», — сказала она.

По словам женщины, ее собака Лиза тоже очень боится обстрелов.

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«Она визжит, боится и дрожит. Первой бежит к укрытию. Животные страдают так же, как люди», — добавила Татьяна.

В результате атаки в районе также повреждена проезжая часть. Ремонтные бригады начали ликвидировать воронку и восстанавливать движение трамваев.

Серьезные разрушения были зафиксированы и в Шевченковском районе Киева. Прямые удары российских ракет снова пришлись на Лукьяновку.

После первых взрывов часть жителей направилась в метро. Наземный вестибюль одной из станций был усеян обломками. Взрывная волна оказалась столь мощной, что повредила даже эскалатор.

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При атаке людей также заблокировало в подземном паркинге. После удара там вспыхнули автомобили, а люди получили осколочные ранения.

«Пожарно-эвакуационный выход заблокирован. Мы не знаем, что делать, у нас пылают автомобили», — сообщили находившиеся внутри люди.

Утром спасатели ликвидировали все пожары на местах российских ударов.

По информации Киевской городской государственной администрации, в результате атаки погибла одна женщина. Еще 17 человек пострадали.

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