Самый массовый расстрел пленных: оккупанты убили 16 украинских бойцов — обзор

Российские оккупанты в очередной раз жестоко убили украинских бойцов. Воины ВСУ сдались в плен, после чего их вывели в поле и расстреляли. Раненых, подававших признаки жизни, добили в упор автоматной очередью. На ужасающее преступление россиян уже отреагировали уполномоченный ВР по правам человека и генпрокурор.

О жестокости и варварстве россиян, уровень которого невозможного постичь, рассказала Людмила Труфин в эксклюзивном обзоре на YouTube-канале TSN.UA.

Российские оккупанты расстреляли 16 украинских военнопленных на Покровском направлении. Это произошло в районе сел Николаевка и Сухой Яр.

На обнародованном видео зафиксировано, как под контролем врага военнослужащие ВСУ, взятые в плен, вышли из лесопосадки. После того, как они выстроились в шеренгу, оккупанты умышленно открыли по ним огонь на поражение. Раненых, подававших признаки жизни, добили в упор автоматной очередью.

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"Это самый массовый известный случай казни украинских военнопленных на линии фронта. И это еще одно свидетельство того, что убийства и пытки пленных – не случайность, а целенаправленная политика российского военного и политического руководства", — пишет Офис генпрокурора.

В настоящее время осуществляются мероприятия по проверке опубликованного материала. Начаты следственные и розыскные действия, направленные на установление всех обстоятельств этого преступления.

"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", — сообщили в Офисе генпрокурора.

Реакция омбудсмана

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что уже направил письма ООН и Международному комитету Красного креста по поводу такого преступления россиян.

“В социальных сетях еще раз ширится видео с вероятным расстрелом россиянами украинских военнопленных на Покровском направлении. Это 16 солдат, которые, согласно Женевским конвенциям, должны были иметь защиту от берущей в плен стороны. Однако страна-изверг в очередной раз нарушила МГП и Женевские конвенции и с новыми масштабами прибегает к казням военнопленных. Еще раз выполняю свою миссию и как Омбудсман Украины сообщаю письмами об очередном российском преступлении ООН и Международном комитете Красного креста! Системность преступлений над украинскими военнопленными должна быть прекращена, а те, кто это совершал – понести ответственность! – написал он.

Как россияне казнят пленных

К сожалению, случаи казни украинских военнопленных российскими оккупантами – не редкость. В последнее время в сети регулярно появляются жесткие видео.

В частности, 17 сентября российские военные казнили украинского военнопленного мечом. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в своем телеграмм-канале.

Дмитрий Лубинец отметил, что мир должен перестать смотреть на то, как Россия открыто демонстрирует пренебрежение любыми нормами и законами.

В июле российские военные жестоко расстреляли двух пленных ВСУ. Это произошло у Роботиного на Запорожском направлении. Видео циничного расстрела безоружных украинцев было распространено в сети 10 июля. Как пишут в сети, преступление совершили оккупанты из состава 70-го мотострелкового полка ВС РФ.

По информации Лубинца, на обнародованном видео прозвучало около десяти выстрелов в сторону безоружных украинских военных.

По этому факту уже начато уголовное производство по нарушению законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством. Об этом сообщил генпрокурор Андрей Костин и добавил, что это намеренная политика преступного режима Кремля по уничтожению всего украинского.

В то же время Дмитрий Лубинец отметил, что это очередное снятое на видео военное преступление, за которое непременно должна быть ответственность. И очередной факт нарушения россиянами норм Женевских конвенций и международного гуманитарного права, регулярно не соблюдаемых РФ – от обычного солдата до военного руководства, которое не запрещает убийства и казни украинских военнопленных.

Зверства российских военных

К сожалению, это не единственные зверства, которые совершают российские оккупанты. Недавно, несмотря на все правила войны, оккупанты после взятия в плен украинского защитника – обезглавили его.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин рассказал, что во время проведения аэроразведки на одной из боевых позиций в Донецкой области украинские военные обнаружили поврежденный бронированный автомобиль Сил обороны Украины, на нем была отрезана глава украинского защитника.

Но о подобных возможных действиях русских войск становится известно не впервые. В апреле 2023 года в сети появилось видео, на котором видно, как российские военные пытают украинского пленника и отрезают ему голову.

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Утром 12 апреля советница Ермака по коммуникациям Дария Заровна заявила, что видео "окончательно дегуманизирует и демонстрирует всю сущность страны-террориста". По ее словам, цель обнародования этого видео – устрашение.

Впоследствии американский телеканал СNN сообщил, что в течение недели появилось два таких видео, на которых, вероятно, показано обезглавливание украинских солдат, сняты они во время отдельных событий.

И, конечно, нельзя забыть обнародованное 6 марта 2023 видео, на котором российские военные расстреливают безоружного мужчину в украинской военной форме после того, как он говорит "Слава Украине".

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека в одном из своих докладов о ситуации в Украине, охватывающей период с февраля по июль лишь в 2023 году, зафиксировало не менее шести случаев внесудебных казней украинских военнопленных.

Российские военные с начала декабря 2023 года, вероятно, убили по меньшей мере 15 украинских военнослужащих, пытавшихся сдаться в плен, и еще не менее шести сдавшихся военных. К таким выводам пришла международная правозащитная организация Human Rights Watch. Об этом говорится в докладе организации, опубликованном в начале мая 2024 года.

Согласно Женевской конвенции об обращении с военнопленными, подписанной в частности Россией, пленным должны быть гарантированы жизнь и гуманные условия содержания. Казни или жестокое обращение с военнопленными относятся к военным преступлениям. Но россияне постоянно нарушают все возможные правила, впрочем, за все рано или поздно придется отвечать.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "РОССИЯНЕ РАССТРЕЛЯЛИ УКРАИНСКИХ ВОЕННОПЛАНЕНЫХ!"

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по состоянию на 11 сентября было известно о 137 тысячах военных преступлений, которые совершили российские оккупанты в Украине.

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