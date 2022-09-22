"Самому младшему - 18 лет": в Минюсте рассказали о возрасте пленных военных РФ

Самому старшему пленнику, который вторгнулся в Украину — уже более 60 лет.

Самому младшему российскому пленнику – 18 лет, почти 19, самому старшему – 63. Об этом в интервью ТСН.ua сообщила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая.

"Самому младшему – 18 лет, ближе к 19. Вообще, молодых, до 25 лет – таких много. Старшему – 63 года. Но средний возраст – 20-25, 30-35 лет", — сообщила нам Елена Высоцкая.

Напомним, недавно в СБУ сообщили об очередном пленном, который разочаровался в своей армии. Он рассказал, что контрнаступление ВСУ окончательно деморализовало оккупантов - те утратили веру в успех.

"За весь период пребывания на территории Украины я понял, что российская армия утратила веру в победу, и командование пытается трусливо бежать с поля боя", - подчеркнул оккупант.

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