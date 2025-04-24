Самый мощный удар по Киеву: почему Путин слетел с катушек и чего ждать дальше

Военный эксперт Игорь Романенко рассказал об особенностях вражеской атаки на Киев

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Россия снова продемонстрировала свою зверскую натуру нанеся минувшей ночью массированный и комбинированный воздушный удар по Украине. Основной целью агрессора были Киев и столичный регион.

Эксперты называют это откровенным террором, а еще одной из самых массированных атак баллистики на Киев. Не имея стратегических достижений на фронте, Путин действует методом террориста — нанося удары по гражданской инфраструктуре, цинично убивая украинских женщин и детей.

В результате воздушного удара в Киеве погибли 12 человек , среди погибших есть маленькие дети. Более 70 человек получили ранения. Повреждены 12 построек в пяти районах города. Больше всего разрушений в Святошинском.

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В память о погибших, 25 апреля, в Киеве объявлен Днем траура.

Почему Путин отважился на массированную атаку

Военный эксперт Игорь Романенко называет ночную атаку на Киев — военной реализацией политического давления на Украину.

«Все было организовано непосредственно РФ и Путиным, но, к сожалению, по согласованию со стороны США. Они совместно давят, чтобы влиять на все дальнейшие шаги в войне в Украине, об этом свидетельствует и сорванная встреча в Лондоне. То есть Трамп предварительно, без учета интересов Украины, согласовал с Путиным подходы по остановке ведения боевых действий на линии столкновения, но россиянам оказалось этого мало, и они хотят юридически узаконить Крым, для начала, а дальше уж как пойдет. Для того чтобы быть более убедительными, и имея «добро» от США, Путин организовал максимально агрессивный удар по Киеву. Это откровенное морально-психологическое давление непосредственно на жителей столицы. Киевляне очень важна категория граждан, на которых хотели бы влиять и россияне, и американцы, чтобы они соглашались на условия Путина и давили на военно-политическое руководство Украины», — рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и экс-замначальника Генштаба200.

Превратили Киев в ад из огня

По словам военного эксперта, атака была массированной и комбинированной. Враг ударил по Киеву практически из всех видов имеющегося вооружения.

В общей сложности для атаки по Украине враг использовал 215 воздушных целей:

11 баллистических ракет «Искандер-М»/KN-23;

37 крылатых ракет Х-101 из стратегических бомбардировщиков Ту-95мс;

6 крылатых ракет «Искандер-К»;

12 крылатых ракет «Калибр» (из акватории Черного моря);

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 из самолетов тактической авиации;

145 ударных БпЛА Shahed/дронов-имитаторов разных типов.

Какое количество из перечисленного железа атаковало именно Киев точно не известно. Специалисты говорят, что больш. В Сети можно увидеть ужасные кадры ночных обстрелов Киева, где российские ракеты падают среди жилых домов. Это больше напоминало ад - с огнем и дымом.

По словам Игоря Романенко, в отражении этого массированного воздушного удара участвовали средства противовоздушной и противоракетной обороны. Привлекалась истребительная авиация — F-16, Mirage и истребители еще советских времен. А также ЗРК и ЗАК, подразделения радиоэлектронной борьбы по воздушным целям и мобильно-огневые группы. Предварительно известно об уничтожении 112 целей противника.

Сложности с ЗРК Patriot и имперские подходы

Относительно работы системы ПВО эксперт отмечает, что у нас самые большие проблемы с противоракетными комплексами — их количество ограничено. Речь идет о ЗРК Patriot, которым нужны дорогостоящие ракеты.

«Проблема в том, что этот вид вооружения находится под полным контролем американцев, которые откровенно не хотят, чтобы Украина вела активное сопротивление агрессору. Вспомните, было время, когда Воздушные силы отчитывались о количестве сбитых «Кинжалов» в сутки — демонстрировали мощность и возможности Patriot. И эта информация была интересна американцам. Теперь им это не интересно. Более того, они давят на наших европейских партнеров, чтобы те не оказывали Украине какую-либо военную помощь, чтобы мы скорее соглашались на навязанные нам условия так называемого мирного соглашения. И я считаю, что это именно имперские подходы США. Именно так их следует квалифицировать. Есть российские имперские подходы, которые реализуются непосредственно в этой войне, а сейчас стали проявляться американские имперские подходы в области политики, финансов, экономики и безопасности. То есть такими действиями США, безусловно, способствуют нанесению такого рода воздушных ударов, последствия которого мы сейчас видим в Киеве», — отмечает Игорь Романенко.

Самая агрессивная атака на Киев

Некоторые военные эксперты отмечают, что на этот раз россияне атаковали Киев с кораблей в Черном море ракетами «Калибр», что раньше случалось очень редко. В Сети даже показали обломки, возможно, крылатых ракет, упавших на одно из кладбищ Киева. Но Игорь Романенко считает, что враг в до этого использовал «Калибры» — где-то больше, а где-то меньше.

«Главное и самое важное, что во время этой атаки противник применил практически все образцы и виды вооружения, имеющиеся у них в наличии. Россияне атаковали Киев очень плотно и агрессивно, чтобы достичь максимального количества разрушений и жертв. Были "Калибры", были "Искандеры", кстати, как баллистические - "Искандер-М", так и крылатые, северо-корейские ракеты, дроны. Всё одновременно. То есть в таком виде и так массированно, они до этого еще Киев не атаковали. Причина проста – у россиян увеличились возможности, как по ударным дронам, так и по ракетам, и эти возможности они реализовали, прежде всего по Киеву – месту принятия решений. О целях я уже говорил — давление на киевлян и наше руководство, чтобы мы скорее приняли ультимативные условия Путина, которые уже косвенно поддержал Трамп, иначе этого воздушного удара не было бы», — объясняет военный эксперт.

Зачем Трамп подыгрывает Путину

Игорь Романенко отмечает, что сейчас лидер США и российский диктатор спешат к собственным целям и им безразлично на Украину.

«Трамп откровенно подыгрывает Путину, и его мало интересует, чем это обернется для Украины. Прежде всего, его интересует только остановка боевых действий в Украине, на любых условиях, до 1 мая. Потому что это дата, когда он 100 дней как президент США — это его престиж. И он цинично стремится к этому. Надеюсь, украинцам хватит выдержки, а пропагандистские заявления Трампа лопнут, как мыльный пузырь. И весь мир увидит, как рушатся его ничтожные посылы по поводу внутренней и внешней политики. И он сам, наконец, это поймет, что занимался не остановкой войны в Украине, а политиканством. Нашему руководству придется терпеть все эти нападки от Трампа. Так и нужно делать, а все острые углы решать исключительно по дипломатическому пути. Конечно, не стоит позиционировать нынешнее руководство США со всем американским народом. Ведь большая часть его поддерживает Украину в борьбе», — отмечает Игорь Романенко.

Сколько еще Россия будет атаковать ракетами

Эксперт не исключает, что массированные воздушные атаки будут со стороны РФ и дальше, чтобы Украина быстрее соглашалась на условия Путина, фактически одобренные Трампом.

«Первое мая – это дедлайн для Трампа. А у Путина дедлайн – 9 мая. Под звуки парада в Москве он планирует подводить итоги СВО и выходить на АТО. Путин пытается выстроить очередную ширму для Трампа, мол, борется в Украине с нацистами и террористами. Ради этого меняет название войны со «специальной военной операции» на «антитеррористическую операцию». Хотя все, что делает Путин, — это широкомасштабная война на уничтожение украинской нации и государства, именно это для него принципиальное, а смена названия — оправдание агрессии. Кстати, Пасхальное «перемирие от Путина» тоже было лишь реверансом в сторону Трампа, мол, мы за мир. Сейчас он показал, как на самом деле стремится к миру комбинированным ударом по Киеву. К сожалению, такие ракетные удары будут и дальше, пока РФ будет считать нужным их осуществлять, чтобы убедить Украину согласиться на мир на условиях российского диктатора. Нам стоит быть к этому готовыми и противостоять врагу, потому что Путин воспринимает только силу, поэтому должны его наращивать», — заключает Игорь Романенко.