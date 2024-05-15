Самый опасный овощ в Украине: ТСН отдала в лабораторию несколько продуктов - шокирующие результаты

В Украине начался сезон ранних овощей и фруктов. ТСН решила разобраться, где и когда лучше покупать овощи и содержит ли ранний урожай нитраты — об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Алины Лесной.

Что такое нитраты и в каких овощах их больше всего

В Украине ассортимент ранних овощей широкий. И все из-за содержания нитратов - химических соединений, которые сейчас используют в сельском хозяйстве, чтобы урожай можно было собирать круглый год. ТСН решила провести собственный эксперимент и выяснить насколько нитратосодержащие сейчас овощи и фрукты. И сравнить где безопаснее всего их покупать - в магазинах или на рынке? И кто должен контролировать их качество?

"Если брать капусту обычную, то максимальное количество нитратов она в кочане находится и в верхних слоях овощей - в хвостике и плодоножке, поэтому просто банально надо обрезать и таким образом мы избавляемся уже", - объясняет диетолог Александр Кущ.

В одном из столичных супермаркетов диетолог Александр показывает нам, как по внешним признакам можно распознать продукты с превышенным содержанием нитратов.

Овощи в супермаркете

Он отмечает - нитраты, то есть соли азотной кислоты, распространенные в природе вещества. Они входят в химический состав растений и являются продуктами обмена веществ в организме людей и животных. А в сельском хозяйстве нитратные удобрения вносятся в почву для повышения урожайности. К наиболее употребляемым относятся нитраты калия, натрия, аммония или аммонийная селитра.

"Нитраты они есть и будут, они никуда не денутся, потому что есть допустимая норма и ее нужно соблюдать, есть просто продукты которые накапливают больше нитратов, есть которые меньше. Ну рекордсменами обычно является листовая зелень, это корнеплоды, то что находится ниже уровня почвы", - отмечает диетолог.

ТСН приобрела овощи на рынке и в супермаркете, чтобы провести лабораторное исследование

В супермаркете ТСН выбирает восемь позиций овощей для опытов, это — картофель и морковь, капуста и редис, огурцы и помидоры, зеленый лук и клубника. Далее – съемочная группа идет на рынок.

ТСН на рынке

Эксперт отмечает, что капуста на рынке выглядит лучше, чем в супермаркете.

"Опять же смотрим на состояние кожи наших продуктов - на белые прожилки на плодоножке, на цвет", - говорит диетолог.

И если в магазине раннюю продукцию преимущественно импортные овощи, на рынке убеждают - в продаже все выращенное на украинских полях или в теплицах.

Список продуктов, которые ТСН отдала в лабораторию

С одинаковым набором овощей ТСН направляется в лабораторию, чтобы исследовать все приобретенное на содержание нитратов. Такую процедуру по всем госстандартам должны проводить как производители, реализаторы или переработчики, объясняют в Министерстве агрополитики.

Там же добавляют, что все нормы и стандарты в соответствии с исследованиями разрабатывают вместе с Министерством здравоохранения. Правда, единой таблицы не существует. Исследовательские организации и лаборатории руководствуются сразу несколькими нормативными актами.

"Есть микс отечественного законодательства, есть возможность использовать в качестве ориентиров европейское законодательство", - объясняет заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

Овощи на рынке

Чем опасно отравление нитратами

"Отравление нитратами самое большое их поражающее действие это - развитие гипоксии. Гипоксия это - недостаточность кислорода она случается из-за того, что эти вещества вступают в реакцию с нашим гемоглобином, который связывается, образуют метгемоглобин, который не переносит кислород к нашим тканям. Потом будет трудно дышать и если это тяжелое отравление оно может привести к фатальным последствиям", - говорит заведующий отделением интенсивной терапии острых интоксикаций Александр Урин.

Как реагирует организм человека на перенасыщение нитратами нам рассказывает врач. Среди уязвимой категории, говорит - дети и беременные женщины. И предостерегает, что длительное употребление некачественных ранних овощей и фруктов может вызвать даже онкологические заболевания.

Результаты из лаборатории

"В результате проведенных исследований образцов растительной продукции, которые были отобраны в торговых сетях было выявлено превышение максимально допустимых уровней содержания нитратов в такой продукции как редька и клубника. Продуктов, которые были отобраны на рынках то выявлено превышение максимально допустимого содержания нитратов в редисе картофеле моркови и клубнике", - говорит заведующая научно-исследовательским химико-токсикологическим отделом Светлана Шуляк.

Итак из всего списка по результатам экспертизы - самыми опасными оказались редис и клубника. Содержание нитратов в них превышает максимально допустимые нормы более чем в два раза. И неважно где вы их покупаете - в магазине или на рынке, говорят в лаборатории.

Что касается других продуктов - то на рынке превышенное содержание нитратов обнаружено еще и в картофеле и моркови. Другие овощи в пределах установленных норм.

Какой овощ самый опасный – результаты исследования

Советы тем, кто любит ранние овощи

Проверять же продукты должна Госпродпотребслужба. Но пока она не проводит плановые проверки - с начала полномасштабного вторжения они приостановлены.

ТСН рассказали в лаборатории научно-исследовательского института, с запросами на их услуги обычные граждане обращаются крайне редко. Хотя опыт одного образца стоит всего 30 гривен.

Диетолог Александр дает несколько советов любителям ранних овощей.

"Это банальное замачивание. Если вы например варите картофель, то конечно мы сливаем эту воду. Термическая обработка она вообще снижает уровень нитратов", - говорит он.

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