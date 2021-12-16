Самый опасный ураган года: Филиппины страдают от тропического шторма

По предупреждению метеорологов, в зоне бедствия может оказаться до миллиона человек.

На Филиппинах бушует тропический ураган, считающийся самым опасным в этом году. Через сутки он вырос с первой до пятой, самой опасной категории. Из-за этого в стране отменены десятки рейсов, судам не разрешается выходить в море.

Последние подробности – в сюжете ТСН.19:30.

Также читайте Шквальный ветер и паводки: Балканы страдают от сильного шторма

Тропический шторм достиг острова Сиаргао – популярного среди серферов всего мира места. Эвакуацию оттуда проводили чуть ли не насильно. У мужчины, снимавшего ураган на берегу, чуть не вырвало из рук телефон. В результате супертайфуна повалены деревья и столбы энергонабжения, а порывы ветра в эпицентре достигают 260 километров в час.

Резиновыми лодками, на руках и даже в пластиковых лоханках – так спасаются местные от стихии. Почти 200 тысяч эвакуированных, некоторые принудительно разместились в государственных центрах убежища. Обильные тропические ливни, наводнения и оползни – то, что ждет Филиппины в ближайшие сутки. По предупреждению метеорологов, в зоне бедствия может оказаться до миллиона человек.

Президент Филиппин Родриго Дутерте тоже подготовился к тайфуну. Утром он торжественно открыл новое метро в пригороде столицы Маниле.

Филиппины уничтожает самый опасный по шкале ураган, людей эвакуировали чуть ли не насильно | Новости мира

Читайте также: