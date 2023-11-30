Самый титулованный в Украине: пес Карбон попал в национальный реестр рекордов

Пес Карбон из Киева установил рекорд Украины по количеству самых престижных титулов.
В четверг, 30 ноября, немецкая овчарка из Киева 4-летний Карбон стал рекордсменом Книги рекордов Украины как самая титулованная собака.
Об этом говорится в ТСН.
В свои четыре года он – самый титулованный пес в Украине. Карбон попал в национальный реестр рекордов, потому что получил 35 самых престижных титулов в двух десятках стран мира. Пес умеет брать след, выполнять самые разные команды. И поражает судей на выставках своей красотой, грацией и породистостью.
Чтобы быть в форме, Карбон ежедневно тренируется. Обладательница Оксана Тонкаль говорит: скоро вместе со своим любимцем снова поедут на международные соревнования – одерживать новые победы. А еще четвероногий рекордсмен вскоре впервые станет отцом. Характер у Карбона спокоен, мебель дома не портит, к людям не агрессивен. Но некоторые собачьи слабости все же имеет – гоняет кошек.
Ранее сообщалось, что в Ровно собака спасла хозяев во время пожара.
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