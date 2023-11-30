Самый титулованный в Украине: пес Карбон попал в национальный реестр рекордов

В четверг, 30 ноября, немецкая овчарка из Киева 4-летний Карбон стал рекордсменом Книги рекордов Украины как самая титулованная собака.

Об этом говорится в ТСН.

В свои четыре года он – самый титулованный пес в Украине. Карбон попал в национальный реестр рекордов, потому что получил 35 самых престижных титулов в двух десятках стран мира. Пес умеет брать след, выполнять самые разные команды. И поражает судей на выставках своей красотой, грацией и породистостью.

Чтобы быть в форме, Карбон ежедневно тренируется. Обладательница Оксана Тонкаль говорит: скоро вместе со своим любимцем снова поедут на международные соревнования – одерживать новые победы. А еще четвероногий рекордсмен вскоре впервые станет отцом. Характер у Карбона спокоен, мебель дома не портит, к людям не агрессивен. Но некоторые собачьи слабости все же имеет – гоняет кошек.