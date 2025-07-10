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Санду об опасности влияния России: "Молдова может стать базой гибридной войны против ЕС"
Президент Молдовы рассказала о противодействии России, отношениях с Украиной и вступлении в ЕС.
Президент Молдовы дала четко понять: Украина и Молдова вместе стали на путь к членству в ЕС — и они хотят вместе достичь своей цели.
ТСН.ua эксклюзивно перепечатывает разговор с Der Standard.
Вы предупреждаете о попытках Москвы дестабилизировать регион Приднестровья накануне предстоящих парламентских выборов в сентябре. Что вас беспокоит и что вы с этим делаете?
Россия использует различные инструменты для вмешательства в наши политические процессы и выборы. Мы видели это в прошлом году, и мы увидим еще больше в этом году, потому что на кону: демократическое и европейское будущее Молдовы и безопасность региона. Консолидация демократической оси в Восточной Европе станет четким сигналом того, что авторитарному вмешательству можно противостоять единством и устойчивостью. Незаконное финансирование политических партий - один из методов Москвы; вмешательство в автономные регионы Приднестровья и Гагаузия - еще один. Если Россия снова прекратит поставки газа на левый берег Днестра, мы готовы помочь. Также есть кибератаки, схемы подкупа голосов и дезинформация.
Можете ли вы количественно оценить, насколько большим было недавнее влияние?
У нас есть доказательства подкупа голосов 140 000 человек в первом туре президентских выборов 2024 года. С населением 2,5 миллиона это от восьми до десяти процентов электората. На избирательных участках по всей Европе были ложные предупреждения о бомбах, чтобы отбить желание у людей голосовать. Были поджоги зданий Центральной избирательной комиссии и полицейских машин, чтобы создать хаос и распространить страх. Относительно дезинформации: я встречаю многих людей, которые голосовали за меня как президента, но против ЕС на референдуме, потому что они верили в дезинформацию. Основное внимание уделялось угрозе для представителей ЛГБТК+, где церковь сыграла определенную роль. Также были распространены фейковые новости о том, что ЕС скупит землю. Однако в последнее время мы упорно работаем над укреплением устойчивости институтов и гражданского общества - через независимые СМИ, более строгие законы о финансировании кампаний, а также через диалог с людьми. Важны обсуждения в семьях, особенно образование от людей из диаспоры. Чтобы они узнали, какая на самом деле жизнь в ЕС и какая она в России.
На последних выборах было много критики относительно того, почему только два избирательных участка в России были открыты для граждан Молдовы, проживающих за рубежом, тогда как в Италии, например, было около 60 избирательных участков. Как вы это объясняете, и сколько их будет на этот раз?
Количество избирательных участков в России базируется на данных предыдущих выборов 2020 и 2021 годов. Однако из-за войны в Украине с тех пор молдаван в России фактически все меньше. Во время последних выборов Кремль собрал несколько пассажирских самолетов, чтобы перевезти несколько сотен людей на избирательные участки в Европе. Кто это делает? И почему? Было понятно, что этим людям за это платили. Тем не менее, мы снова создадим некоторые избирательные участки, чтобы те, кто хочет, могли принять участие.
Почему демократические Украина и Молдова — важны для ЕС?
Насколько вы довольны прогрессом, которого достигла Молдова на пути к полноценному членству в ЕС? Какие есть препятствия?
У нас есть временные рамки интеграции в ЕС — 2030 год — и с момента подачи заявки на членство в ЕС вместе с Украиной мы очень упорно работаем. Как сотрудничество с институтами ЕС, так и поддержка со стороны государств-членов идут очень хорошо. Мы считаем, что сможем завершить процесс скрининга до сентября 2025 года и готовы начать переговоры по первым кластерам. У нас есть потенциал и надеемся, что эта сильная политическая воля будет присутствовать и после парламентских выборов этой осенью.
Вы видите какие-то препятствия от государств, которые не поддерживают вступление Украины, например?
У нас очень хорошие отношения со всеми государствами-членами. Мы считаем, что в интересах всех граждан ЕС, чтобы Молдова и Украина были в ЕС. Демократическая Молдова и демократическая и устойчивая Украина способствуют поддержанию мира и безопасности на континенте. Поэтому я верю, что мы будем иметь поддержку всех государств-членов ЕС.
Ждали бы вы Украину, если бы страны ЕС дали «зеленый свет» Молдове, но Украина будет вступать отдельно?
Мы обязаны нашим миром Украине. Мы гордимся тем, что вместе прошли этот путь; и мы знаем, что прогресс должен быть достигнут. Наша демократия может выжить только как часть ЕС.
Это «да» или «нет»?
Да, мы хотим вместе присоединиться к ЕС.
Членство в ЕС всегда шло бок о бок с членством в НАТО. Считаете ли вы нейтралитет мудрой стратегией безопасности в 21 веке, учитывая, сколько соседей России ищут определенной защиты от Москвы?
Нейтралитет закреплен в нашей конституции, и большинство молдаван считают, что Молдова должна оставаться нейтральной. Мы уважаем эту волю народа. Конечно, мы обеспокоены безопасностью и проблемами и делаем много для укрепления устойчивости нашей страны. Сейчас безопасность и мир Молдовы защищает Украина. Мы очень благодарны за это, как и странам, которые поддержали Украину. И Украине понадобится еще больше поддержки. Мы сделаем все, чтобы Россия не контролировала Молдову и не использовала ее против Украины и против стран-членов ЕС. Если Россия придет к власти в Молдове, страна станет базой для гибридной войны против ЕС.
С показателем 0,6% валового внутреннего продукта Молдова очень далека от пяти процентов, которые страны НАТО недавно определили как цель для расходов на оборону…
Ну, мы не в НАТО, но мы увеличили наши расходы на оборону и намерены тратить еще больше. Мы осознаем риски и очень ценим возможность воспользоваться преимуществами Европейского фонда мира (внебюджетный механизм финансирования военных и оборонных нужд ЕС — Ред.)
Инвестиции в энергетику и неприятная правда о ценах
Что вы делаете для борьбы с энергетическим кризисом и высокими ценами в стране?
Мы больше не зависим от российского газа. Только Приднестровье все еще получает российский газ. Однако, поскольку электроэнергия, закупленная, например, в Румынии, сначала проходит через территорию, контролируемую режимом в Тирасполе, мы остаемся уязвимыми. Однако, новую высоковольтную линию, которая проходит непосредственно к западному берегу Днестра, планируют завершить до конца года. Мы привлекли значительные инвестиции в возобновляемую энергетику. По крайней мере 20 процентов, а в благоприятные дни даже 50 процентов нашего потребления электроэнергии поступает из возобновляемых источников.
Достаточно ли этих действий?
Энергетический кризис в Молдове начался в сентябре 2021 года. России так или иначе удалось убедить предыдущие правительства Молдовы не вкладывать в альтернативу. Это сделало нас уязвимыми к шантажу. Цены, конечно, являются проблемой, но мы должны говорить людям правду, независимо от того, популярна она или нет.
Иногда звучит критика непрозрачного назначения верховных судей и антикоррупционной прокуратуры в рамках реформ, которые сейчас должна провести Молдова.
Мы сейчас реформируем сектор юстиции. Это привело к недовольству многих судей и прокуроров. Когда мы объявили о строгой проверке коррупции, треть судей добровольно покинула систему. Мы должны завершить этот процесс, потому что невозможно достичь результатов в борьбе с коррупцией, пока коррупция остается в системе. Такие люди никогда не смогут поддерживать верховенство права. Поэтому, конечно, есть судьи и прокуроры, которые были бы рады видеть это правительство свергнутым. Переходный период, конечно, сложный.
2 июля известный российский рэпер Баста (он выступал в оккупированном Крыму в 2014 и 2015 годах, а еще на концерте пел Macan, что 28 июня 2025 года вернулся из оккупированного Россией Луганска — Ред.) выступил на праздновании Дня выпускников перед зданием правительства в Кишиневе. На концерте присутствовали десятки тысяч молодых людей. Что-то подобное вас раздражает?
Концерт организовал местный политик (речь идет о лидере «Нашей Партии» Ренато Усатом, а сам концерт в центре разрешил провести мэр столицы Ион Чебан — Ред.). Там также было много других певцов, но да: я считаю, что государственные учреждения должны быть более осторожными в отношении того, кто может, а кто не может выступать перед нашей молодежью.
Этот контент был создан в рамках проекта PULSE, европейской инициативы по содействию транснациональной журналистике.