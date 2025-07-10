Санду об опасности влияния России: "Молдова может стать базой гибридной войны против ЕС"

Санду благодарна Украине за поддержку / Фото facebook.com/maia.sandu / © Майя Санду

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Президент Молдовы дала четко понять: Украина и Молдова вместе стали на путь к членству в ЕС — и они хотят вместе достичь своей цели.

ТСН.ua эксклюзивно перепечатывает разговор с Der Standard .

Вы предупреждаете о попытках Москвы дестабилизировать регион Приднестровья накануне предстоящих парламентских выборов в сентябре. Что вас беспокоит и что вы с этим делаете?

Россия использует различные инструменты для вмешательства в наши политические процессы и выборы. Мы видели это в прошлом году, и мы увидим еще больше в этом году, потому что на кону: демократическое и европейское будущее Молдовы и безопасность региона. Консолидация демократической оси в Восточной Европе станет четким сигналом того, что авторитарному вмешательству можно противостоять единством и устойчивостью. Незаконное финансирование политических партий - один из методов Москвы; вмешательство в автономные регионы Приднестровья и Гагаузия - еще один. Если Россия снова прекратит поставки газа на левый берег Днестра, мы готовы помочь. Также есть кибератаки, схемы подкупа голосов и дезинформация.

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Можете ли вы количественно оценить, насколько большим было недавнее влияние?

У нас есть доказательства подкупа голосов 140 000 человек в первом туре президентских выборов 2024 года. С населением 2,5 миллиона это от восьми до десяти процентов электората. На избирательных участках по всей Европе были ложные предупреждения о бомбах, чтобы отбить желание у людей голосовать. Были поджоги зданий Центральной избирательной комиссии и полицейских машин, чтобы создать хаос и распространить страх. Относительно дезинформации: я встречаю многих людей, которые голосовали за меня как президента, но против ЕС на референдуме, потому что они верили в дезинформацию. Основное внимание уделялось угрозе для представителей ЛГБТК+, где церковь сыграла определенную роль. Также были распространены фейковые новости о том, что ЕС скупит землю. Однако в последнее время мы упорно работаем над укреплением устойчивости институтов и гражданского общества - через независимые СМИ, более строгие законы о финансировании кампаний, а также через диалог с людьми. Важны обсуждения в семьях, особенно образование от людей из диаспоры. Чтобы они узнали, какая на самом деле жизнь в ЕС и какая она в России.

На последних выборах было много критики относительно того, почему только два избирательных участка в России были открыты для граждан Молдовы, проживающих за рубежом, тогда как в Италии, например, было около 60 избирательных участков. Как вы это объясняете, и сколько их будет на этот раз?

Количество избирательных участков в России базируется на данных предыдущих выборов 2020 и 2021 годов. Однако из-за войны в Украине с тех пор молдаван в России фактически все меньше. Во время последних выборов Кремль собрал несколько пассажирских самолетов, чтобы перевезти несколько сотен людей на избирательные участки в Европе. Кто это делает? И почему? Было понятно, что этим людям за это платили. Тем не менее, мы снова создадим некоторые избирательные участки, чтобы те, кто хочет, могли принять участие.

Почему демократические Украина и Молдова — важны для ЕС?

Насколько вы довольны прогрессом, которого достигла Молдова на пути к полноценному членству в ЕС? Какие есть препятствия?

У нас есть временные рамки интеграции в ЕС — 2030 год — и с момента подачи заявки на членство в ЕС вместе с Украиной мы очень упорно работаем. Как сотрудничество с институтами ЕС, так и поддержка со стороны государств-членов идут очень хорошо. Мы считаем, что сможем завершить процесс скрининга до сентября 2025 года и готовы начать переговоры по первым кластерам. У нас есть потенциал и надеемся, что эта сильная политическая воля будет присутствовать и после парламентских выборов этой осенью.

Вы видите какие-то препятствия от государств, которые не поддерживают вступление Украины, например?

У нас очень хорошие отношения со всеми государствами-членами. Мы считаем, что в интересах всех граждан ЕС, чтобы Молдова и Украина были в ЕС. Демократическая Молдова и демократическая и устойчивая Украина способствуют поддержанию мира и безопасности на континенте. Поэтому я верю, что мы будем иметь поддержку всех государств-членов ЕС.

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Первый саммит Молдова — ЕС в Кишиневе / Фото facebook.com/maia.sandu

Ждали бы вы Украину, если бы страны ЕС дали «зеленый свет» Молдове, но Украина будет вступать отдельно?

Мы обязаны нашим миром Украине . Мы гордимся тем, что вместе прошли этот путь; и мы знаем, что прогресс должен быть достигнут. Наша демократия может выжить только как часть ЕС.

Это «да» или «нет»?

Да, мы хотим вместе присоединиться к ЕС.

Членство в ЕС всегда шло бок о бок с членством в НАТО. Считаете ли вы нейтралитет мудрой стратегией безопасности в 21 веке, учитывая, сколько соседей России ищут определенной защиты от Москвы?

Нейтралитет закреплен в нашей конституции, и большинство молдаван считают, что Молдова должна оставаться нейтральной. Мы уважаем эту волю народа. Конечно, мы обеспокоены безопасностью и проблемами и делаем много для укрепления устойчивости нашей страны. Сейчас безопасность и мир Молдовы защищает Украина. Мы очень благодарны за это, как и странам, которые поддержали Украину. И Украине понадобится еще больше поддержки. Мы сделаем все, чтобы Россия не контролировала Молдову и не использовала ее против Украины и против стран-членов ЕС. Если Россия придет к власти в Молдове, страна станет базой для гибридной войны против ЕС.

С показателем 0,6% валового внутреннего продукта Молдова очень далека от пяти процентов, которые страны НАТО недавно определили как цель для расходов на оборону…

Ну, мы не в НАТО, но мы увеличили наши расходы на оборону и намерены тратить еще больше. Мы осознаем риски и очень ценим возможность воспользоваться преимуществами Европейского фонда мира (внебюджетный механизм финансирования военных и оборонных нужд ЕС — Ред.)

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Инвестиции в энергетику и неприятная правда о ценах

Что вы делаете для борьбы с энергетическим кризисом и высокими ценами в стране?

Мы больше не зависим от российского газа. Только Приднестровье все еще получает российский газ. Однако, поскольку электроэнергия, закупленная, например, в Румынии, сначала проходит через территорию, контролируемую режимом в Тирасполе, мы остаемся уязвимыми. Однако, новую высоковольтную линию, которая проходит непосредственно к западному берегу Днестра, планируют завершить до конца года. Мы привлекли значительные инвестиции в возобновляемую энергетику. По крайней мере 20 процентов, а в благоприятные дни даже 50 процентов нашего потребления электроэнергии поступает из возобновляемых источников.

Достаточно ли этих действий?

Энергетический кризис в Молдове начался в сентябре 2021 года. России так или иначе удалось убедить предыдущие правительства Молдовы не вкладывать в альтернативу. Это сделало нас уязвимыми к шантажу. Цены, конечно, являются проблемой, но мы должны говорить людям правду, независимо от того, популярна она или нет.

Иногда звучит критика непрозрачного назначения верховных судей и антикоррупционной прокуратуры в рамках реформ, которые сейчас должна провести Молдова.

Мы сейчас реформируем сектор юстиции. Это привело к недовольству многих судей и прокуроров. Когда мы объявили о строгой проверке коррупции, треть судей добровольно покинула систему. Мы должны завершить этот процесс, потому что невозможно достичь результатов в борьбе с коррупцией, пока коррупция остается в системе. Такие люди никогда не смогут поддерживать верховенство права. Поэтому, конечно, есть судьи и прокуроры, которые были бы рады видеть это правительство свергнутым. Переходный период, конечно, сложный.

2 июля известный российский рэпер Баста (он выступал в оккупированном Крыму в 2014 и 2015 годах, а еще на концерте пел Macan, что 28 июня 2025 года вернулся из оккупированного Россией Луганска — Ред.) выступил на праздновании Дня выпускников перед зданием правительства в Кишиневе. На концерте присутствовали десятки тысяч молодых людей. Что-то подобное вас раздражает?

Концерт организовал местный политик (речь идет о лидере «Нашей Партии» Ренато Усатом, а сам концерт в центре разрешил провести мэр столицы Ион Чебан — Ред.). Там также было много других певцов, но да: я считаю, что государственные учреждения должны быть более осторожными в отношении того, кто может, а кто не может выступать перед нашей молодежью.

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Этот контент был создан в рамках проекта PULSE, европейской инициативы по содействию транснациональной журналистике.