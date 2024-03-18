"Санитарная зона" в Украине и война с НАТО: громкие заявления Путина после "выборов"

Путин победил на "выборах" в России и сразу же завел новую-старую шарманку и прибег к угрозам: положил глаз еще на несколько регионов Украины, чтобы создать некую "санитарную зону", и в придачу пугает НАТО.

Как проходили псевдовыборы в РФ, чем еще грозит кремлевский диктатор и как там обстоят дела в Белгороде после избрания нового-старого вождя, рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

"Выборы" без выбора

В России завершились "выборы". Угадайте с трех раз, чьей победой? В воскресенье вечером в российском ЦИКе сообщили, что Путин после обработки 24,4% бюллетеней набирает почти 89% голосов, а в Москве по результатам электронного голосования — 89,1% голосов. Словом, хорошо срежиссированы выборы с иллюзией выбора.

Голосование под обстрелами

Итак, некоторые пытались оказать сопротивление против путинских выборов, в России поджигали и забросали участки коктейлями Молотова, заливали урны с бюллетенями зеленкой. Но власти РФ это не смущало — россиян гнали на выборы даже во время тревоги, даже когда в Белгороде звучали "хлопки".

Россияне по всей стране заливают зеленкой бюллетени на участках и поджигают урны.



Сразу в нескольких регионах России выборы Путина пошли не совсем по плану. Избиратели пытаются портить бюллетени разными способами. А в Санкт-Петербурге девушка бросила коктейль Молотова на крыльцо… pic.twitter.com/I2eWdGgQCW — РБ головного мозга (@belamova) March 15, 2024

Принуждение на ТОТ

Что уж говорить о псевдовыборах на временно оккупированных территориях, где украинцев кафиры силой заставляли идти к участкам угрозами и обрабатывали людей еще до начала так называемых выборов. Подробности этих махинаций рассказали в украинской разведке.

“Из-за этого в Херсонской области в начале марта они устроили фильтрационные мероприятия, во время которых задерживали “неблагонадежных” украинцев. Основной критерий для этого – отсутствие паспорта гражданина РФ. При этом оккупанты отмечают, что могут "нарисовать" своему диктатору и более двухсот процентов поддержки, а результат "выборов Путина" будет неизменен. Вместе с тем захватчики дают порабощенным жителям понять, что отказ поддержать Путина будет свидетельствовать об их антироссийской позиции», — сообщили в ГУР.

Голосование под автоматами

Выборы под дулом автомата, когда россиянин указывает тебе, где поставить галочку, очень демократично и очень по-путински. Так голосовали, к примеру, в Мариуполе и не только. А чтобы отвлечь внимание от очевидных нарушений, оккупационные власти устраивают в помещениях для голосования танцы, пение, цирковые представления и выставки рисунков. Эти псевдовыборы не признают ни один адекватный политик в цивилизованном мире, а президент Европейского Совета Шарль Мишель даже публично высмеял Путина.

Какое мнение о "выборах" в России международных СМИ?

Новость о "выборах" в России была на первых страницах международных СМИ, там тоже ни одного лояльного слова в сторону Путина. К примеру, журналисты издания The Wall Street Journal опубликовали статью с заголовком, что Путин победил на выборах, которые имели только один возможный результат.

Это не стало неожиданностью. Накануне голосования Кремль сажал в тюрьму критиков, закрывал рот прессе и вводил новые законы, чтобы прекратить все, что можно считать критикой его войны в Украине. Эффективного оппонента Путина, Алексея Навального, нашли мертвым в арктическом тюремном лагере в прошлом месяце, где он отбывал 30-летний срок”.

Освободительные силы расширяются

И пока одни ставили галочку за вечного императора, легион Свобода России, Сибирский батальон и РДК отправляли свои голоса Путину. К которым, кстати, присоединились и Ичкерийские подразделения и чеченцы.

Підготовка ландшафту до прийому російських визвольних сил.



Злагоджена робота мінометної батареї 1-го механізованого батальйону та взводу ударних БпЛА РУБпАК ‍☠️ "ГРОЗА" Легіону по ворожому ротному опорному пункту.



Легион "Свобода России" pic.twitter.com/eT3EbtJ10p — Ілля Айзін (@ayzin_illya) March 18, 2024

Освобождены территории от Путина и угрозы фюрера

За последние дни российские добровольцы уволили от Путина еще два населенных пункта Горьковское и Козинку. Диктатора это очень пугает, так что еще вечером 15 марта, в разгар "выборов" тот созвал заседание, где в рейдах на территории РФ, как обычно, начал обвинять Украину и обещать, что "без адвета" не обойдется. Только послушайте, что говорит.

ПВО РФ отражает до 95% атак Киева, сообщил Путин:https://t.co/VD2dSLIF49



Путин заявил, что киевский режим наносит удары по мирным населенным пунктам в РФ с целью сорвать выборы:https://t.co/H4VyczXSbh



Видео: Kremlin. ru pic.twitter.com/yOs3ccRDp5 — ТАСС (@tass_agency) March 15, 2024

Новая пугалка Путина

А уже 17 марта, даже не дождавшись оглашения результатов, псевдопрезидент во время выступления в своем избирательном штабе принялся снова разбрасываться своими пугалки, что продолжит войну и создаст на территориях Украины так называемую "санитарную зону".

"Создать санитарную зону на сегодняшних территориях Украины, подчиненных киевскому режиму, зону безопасности, которую будет сложно преодолеть средствам поражения, прежде всего иностранного производства".

Кто еще заявил о "санитарной зоне"?

То есть, Путин положил глаз на всю Харьковщину, а под угрозой, вероятно, может оказаться и Сумщина, которая и так ежедневно страдает от обстрелов, ведь только таким образом на Белгородщине станет меньше "сюрпрайзов". Подключился к заявлениям Путина и главарь террористической группировки ДНР Денис Пушилин, который тоже заявил, что и им нужна санитарная зона.

“Согласно конституции, территория ДНР находится за административными границами бывшей Донецкой области. Соответственно, санитарная зона должна находиться на территории по крайней мере Днепропетровской области.

Третья мировая на пороге?

Словом, Путин и ему подобные раз продемонстрировали желание проглотить всю Украину, ведь на этом они не остановятся. Более того, диктатор успел забросить несколько угроз странам НАТО и после завершения в стране «выборов» заявил, что в случае конфликта России с НАТО мир окажется «в одном шаге» от Третьей мировой войны.

“Я думаю, что все возможно в современном мире. Понятно для всех, что это будет в одном шаге от полномасштабной Третьей мировой войны. Думаю, что вряд ли кто-то в этом заинтересован”.

Заявление немецких спецслужб о вторжении России в страны НАТО

Разговоры о том, что Россия может напасть и на страны НАТО, были еще до выборов. А на днях издание Business Insider со ссылкой на немецкие спецслужбы заявило, что согласно анализу спецслужб Германии Россия готовится к масштабному конфликту с Западом, на что указывает реорганизация российской армии, передвижение войск и размещение ракет на западе страны, а также наращивание российского производства вооружений.

В издании подчеркивают, что спецслужбы до сих пор не делали такие конкретные заявления публично, но предполагают, что вторжение может состояться уже в 2026 году. А поскольку выборы закончились, вот-вот в России начнется и массовая мобилизация штурмового мяса.

Ну а пока при Путине отдуваются солдаты РФ на Белгородщине, там утро снова началось не с кофе.

Ну а так атаки комментируют россияне и не только.

Новый президент разберется сейчас – надо немного потерпеть.

Опять бредут, в белгороде все нормально, все хорошо.

Ну че там вата, довольная? 90% почти за. Это салюты.

По телевизору говорят, что нет там никого. Значит, это все постановление!

Надеюсь, что такие фильмы будут снимать еще лет 6.

Белгородчане! Во время обстрелов обязательно стойте у окон)).

Так что у жителей Бегорода несколько вариантов — подходить к окнам и не мучаться или убегать.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Санитарная зона" в Украине и война с НАТО: первые заявления Путина после "выборов"

Читайте ведущие новости дня: