Санкции из-за двойника в Крыму: жительнице Киева второй раз блокируют счета из-за ошибки в решении СНБО

Санкции из-за двойника в Крыму: жительнице Киева второй раз блокируют счета из-за ошибки в решении СНБО

Научная сотрудница Ольга Калинина фигурирует в одном санкционном списке с депутатами Госдумы и криминальными авторитетами Чечни.

Киевлянка Ольга Калинина уже второй раз по ошибке попала в санкционный список СНБО. Женщину перепутали с тезкой в Крыму, заблокировали ее банковские счета и ограничили в возможности пользоваться государственными услугами. Об этом говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Младшая научный сотрудник Института международных отношений Ольга Калинина впервые попала в санкционный список СНБО из-за, якобы, содействия аннексии Крыма в 2018 году. Киевлянка оказалась в одном перечне с такими одиозными фигурами как глава Чеченской республики Кадыров, министр обороны России Шойгу, главари ЛНР и ДНР.

Тогда она почти год доказывала свою непричастность к крымской сепаратистка, которая имеет такое же фамилией, имя и отчество и работает в теризбиркоме Первомайского района Крыма. Ольга Калинина также родилась в Крыму, в Севастополе, но почти 20 лет назад переехала в Киев.

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На этот раз украинка попала в не менее одиозный список. Среди тех, кто находится под украинским санкциями, — председатель ЦИК Российской Федерации, депутаты Госдумы, иностранные журналисты и политтехнологи, которые работают на страну-агрессора, и криминальные авторитеты из Чечни и Грузии.

"Это измена родине, это очень серьезно. Если даже по ошибке, то ко мне этот негатив цепляется, поэтому мне надо доказать, что это — не я ", — жалуется женщина, которая пострадала из-за своего крымского двойника.

Секретарь СНБО Алексей Данилов ошибку признает и даже лично позвонил Ольге с извинениями, заверив, что на ближайшем заседании все исправят. "К большому сожалению, сотрудники МИД приняли те списки, которые были в 2018-м году, и произошло такое досадное событие. Мы еще раз извиняемся ", — заявил он.

Однако, Ольга Калинина говорит, что не удивится, если через несколько лет снова увидит себя в похожем списке.

Новости Украины: киевлянка снова по ошибке попала в санкционный список СНБО вместо тезки из Крыма

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