Санкции против телеканала НАШ, тероборона и угроза нападения РФ: итоги выездного заседания СНБО

Следующее заседание СНБО также предполагается будет выездным.

В пятницу, 11 февраля, в Харькове состоялось выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны, в ходе которого обсуждали внутренние и внешние риски, в частности блокаду судоходства Азовского и Черного морей РФ, ситуацию вблизи наших границ, вероятное вторжение России и т.д. На заседании собрались в здании облгосадминистрации.

Об итогах заседания Совета нацбезопасности и обороны – в материале ТСН.ua.

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Военная помощь от международных партнеров

На фоне угрозы вторжения РФ западные партнеры оказывают Украине военную помощь. По состоянию на 11 февраля Украина приняла 25 самолетов с военной помощью. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, военно-техническая помощь для ВСУ от стран ЕС и США мощна.

Блокировка судоходства флотом РФ

В СНБО прокомментировали перекрытие Россией значительных частей Черного и Азовского морей для проведения ракетных и артиллерийских учений. Секретарь ведомства заверил, что у Украины есть доступ ко всем портам. "На сегодняшний день у нас есть свободный доступ ко всем портам, которые есть в нашей стране. Речь идет как об Азовском и Черном море", — сказал секретарь СНБО.

Кроме того, он заверил о безоговорочной помощи от международных партнеров и добавил, что она обязательно будет продолжаться.

На выездном заседании СНБО обсудили угрозу российского вторжения

Санкции против телеканалов "НАШ" и "Макси-ТВ"

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против трех компаний, связанных с телеканалами "НАШ" и "Макси-ТВ". Ограничения будут действовать пять лет. Это решение было принято на основе представления Службы безопасности Украины. Введенные санкции предполагают приостановку эфирного и спутникового вещания телеканалов.

"Введены ограничительные санкции против компании "Наша Прага" (телеканал "Макси-ТВ" — ред.), против компании "НАШ 24", "НАШ 365" (телеканал "НАШ" — ред.) и непосредственно, насколько есть, насколько есть, насколько мы проинформированы обладателем всех этих компаний и находится на Кипре в городе Лимасол. Компания, которая располагается на Кипре, также попала под наши ограничительные санкции сроком на пять лет", — сказал Данилов.

Кроме того, ввели на пять лет санкции против двух компаний. Одна из них – строительная "Либертон Стар Буд". Другая компания – "Витрина ТВ" (Москва), занимающаяся трансляцией запрещенных в Украине российских телеканалов.

Территориальная оборона Вооруженных Сил Украины

К службе в резерве Сил территориальной обороны власти хотят привлечь до двух миллионов украинцев. "Должны максимально увеличить количество военных, которые будут заниматься вопросами терробороны. Главнокомандующий ВСУ поставил задачу количество членов территориальной обороны увеличить до 2 млн граждан", — отметил секретарь СНБО.

Возможное вторжение России

Секретарь СНБО Алексей Данилов, выслушав доклады о национальной безопасности о внутренних и внешних угрозах, заверил, что в Совете нацбезопасности понимают ситуацию, которая сложилась у украинских границ. Вопрос о ситуации с безопасностью вокруг Украины рассматривался в режиме тайно. В частности, доклады имели представители Службы внешней разведки, представители Главного управления разведки Министерства обороны, командующий ВМС ВС Украины контрадмирал Алексей Неижпапа, глава ГНСУ Сергей Дейнеко.

"Мы понимаем, что происходит у наших границ, мы понимаем, что происходит на сегодняшний день на территории оккупированной Автономной республики Крым, мы понимаем, что происходит в пространстве Черного и Азовского морей", — резюмировал Данилов.

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В случае вероятного вторжения России власти не планируют отключать Интернет и мобильную связь. "Мы точно ни Интернет, ни мобильную связь отключать не собираемся. Более того, мы пытаемся сделать все возможное, чтобы вторжение не произошло. Это наша задача: работают дипломаты, работает большое количество людей, ответственно относящихся ко всем этим процессам", — подчеркнул чиновник.

Также секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в Украине нет оснований для вывоза и эвакуации ценных документов из-за вероятного нападения Российской Федерации. Он подчеркнул, что все учреждения на территории Украины работают согласно тех регламентов, которые существуют в соответствии с теми или иными обстоятельствами в стране.

Вероятные провокации России в Украине

Совет национальной безопасности и обороны Украины каждый день получает от специальных служб информацию о провокациях, которые могут быть устроены Российской Федерацией, но точное место и способ их совершения спрогнозировать невозможно. Среди объектов, в отношении которых может быть совершена провокация, Крымский мост, Чернобыльскую АЭС и объекты на территории оккупированного Крыма и той части Донецкой и Луганской областей, которая временно не находится под контролем Украины.

Эмбарго от Лукашенко

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что если Беларусь прекратит поставки в Украину горюче-смазочных материалов и электричества, то у Киева есть план действий. И подчеркнул. что на сегодняшний день не фиксируют прекращение поставок. "У нас есть план действий на любую ситуацию... Сегодня мы не видим прекращения поставок. Беларусь продолжает поставлять топливо в Украину. Если она не будет поставлять, мы знаем, где мы будем брать топливо", — сказал он.

Напомним, предыдущее заседание состоялось 24 января, в ходе которого обсудили ситуации в безопасности, экономической, энергетической, медицинской отраслях и в сфере киберзащиты страны.

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