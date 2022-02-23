Санкции США против России: чем обернулось для Москвы признание "ЛДНР" и какие ограничения еще обещают

Санкции США против России: чем обернулось для Москвы признание "ЛДНР" и какие ограничения еще обещают

Госсекретарь Блинкена отказался от запланированной встречи с Лавровым.

Два банка, суверенный долг и дети друзей Владимира Путина первыми попали под американские санкции, которые накануне объявил президент Джо Байден из-за вторжения в Украину. Кроме того, Штаты передают часть своего европейского контингента в балтийские страны, усиливая НАТО.

Детали рассказали в сюжете ТСН.Ранок за 23 февраля.

За то, что отрезал два куска украинских территорий и направил туда свои войска, президент Джо Байден выставил Путину первый счет. Под санкции попали два государственных банка: "Внешэконом", отвечающий за привлечение денег на Западе, а также "Промсвязьбанк", обслуживающий оборонный сектор.

Также под санкционный нож попал суверенный долг. Российская Федерация больше не сможет привлекать западные деньги для его финансирования ни в США, ни в Европе. Кроме того, плохие новости для детей оцепили Путина, потому что их имущество и активы на территории США заморожены. Речь идет о сыне директора ФСБ Александре Бортникове, сыне бывшего премьер-министра Фрадкова, и сыне первого заместителя руководителя офиса президента Кириенко. Они задействованы в коррупционной политике Кремля и должны разделить и боль, подытожил Байден.

"Пока Россия обдумывает свой следующий шаг, мы свой уже подготовили. Россия заплатит еще более высокую цену, в том числе с дополнительными санкциями. Кто, ради Бога, по мнению Путина дал ему право объявлять так называемые страны на территории, принадлежавшей его соседям", — заявил лидер США.

Байден предупредил: новые акты агрессии со стороны России накажут волной санкций

Высокопоставленный чиновник Белого дома на условиях анонимности сообщил, что следующие в санкционном перечне крупнейшие российские финучреждения "Сбербанк" и "ВТБ", новые родственники путинских муртадов и ограничения на экспорт. Даже отключение от системы SWIFT остается в повестке дня в зависимости от того, как далеко зайдет Путин.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба накануне провел встречи не только с коллегой госсекретарем Энтони Блинкеном, но и с президентом Байденом. Договаривался о конкретных аспектах увеличения военной и экономической и политической поддержки.

"Стратегия наложения санкций волнами может быть эффективной, если будет продолжаться постоянно. У президента Путина не должно быть и минуты, чтобы ему показалось, что это все, давление достигло потолка, а его больше не будут наказывать. Это давление должно расти. Мы будем очень рады". видеть новые санкционные указы", – говорит Дмитрий Кулеба.

От встречи с российским министром Сергеем Лавровым, предварительно назначенным на четверг, госсекретарь Блинкен отказался. Также не видит предмета для беседы с Путиным Байден. Условием возвращения за стол переговоров с Россией в Вашингтоне называют деэскалацию.

"Сейчас мы видим начало вторжения. Россия четко дала понять: она пренебрегла дипломатией. Нет смысла настаивать сейчас. Я консультировался с партнерами. Все согласны. Поэтому я направил письмо министру иностранных дел Лаврову и сообщил об этом", — подчеркнул Блинкен.

Сегодня Генассамблея ООН проведет дебаты по теме оккупированных Россией украинских территорий. Эта дискуссия была щапланирована давно, но сейчас приобрела особое звучание. Участие в заседании примет министр Дмитрий Кулеба. Именно постоянных членов Совбеза ООН с привлечением Германии и Турции украинский МИД хочет объединить для переговорного процесса по возвращению мира.