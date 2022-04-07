Санкции за резню в Буче: ЕС запретит российский уголь, но не сразу, а США разоблачили дочерей Путина

Санкции за резню в Буче: ЕС запретит российский уголь, но не сразу, а США разоблачили дочерей Путина

В Кремле впервые признали, что у Путина есть две дочери, как и то, что российская армия понесла значительные потери в войне против Украины.

Евросоюз вводит пятый пакет санкций против России. Это ответ путинской машине смерти на кровавую резню в Киевской области. Но эмбарго на покупку российской нефти и газа он не включает. Импорт угля договорились обрезать с августа, что на месяц позже, чем планировалось сначала.

Зрада это или победа, учитывая, что с 24 февраля Евросоюз заплатил за российские энергоносители 35 млрд евро? Вопрос риторический. И наивно полагать, что эти деньги Путин не использовал на войну против Украины. Хотя, по разным оценкам, каждый день такой войны России обходится примерно в $20 млрд. Это и военные, и экономические потери от санкций.

В четверг, 7 апреля, на встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе, Дмитрий Кулеба предупредил, что битва за Донбасс, где россияне сейчас скапливают все свои войска, будет напоминать Вторую мировую войну. И речь здесь не только о военной помощи Украине, чтобы мы дали достойный отпор врагу, но и санкциях, которые после резни в Буче должны вводиться превентивно.

ТСН.ua разбирался, какие санкции вошли в пятый пакет, и кто в ЕС блокирует введение эмбарго на импорт российских энергоносителей.

Уголь, нефть и газ

Германия – основной импортер российского угля в ЕС. После аварии на Фукусиме и решения правительства Ангелы Меркель закрыть все АЭС в стране (последние несколько штук Берлин выводит из эксплуатации уже в 2023 году), Германия впала в еще большую зависимость от российского газа, так как он используется в основном для выработки электрической энергии.

По оценкам Еврокомиссии, от эмбарго на импорт угля Россия потеряет 4 млрд евро ежегодно. Но, если ежедневно за уголь ЕС платит России по $20 млн, то за нефть и газ – $80 млн. Из-за давления Германии даже эмбарго на импорт угля вводится только с августа. И это, несмотря на обнародованные газетой Der Spiegel данные радиоперехватов немецкой разведки, доказывающие, что российские убийцы, среди которых были и "вагнеровцы", массовые убийства на Киевщине планировали заранее.

"Что мы выбираем: жилье или кондиционер? Мы должны задать себе этот вопрос", — обратился к коллегам по правительству премьер Италии Марио Драги, имея в виду энергетическую блокаду России.

Но по нефтяному и газовому эмбарго европейская стена пока непробиваема. Точнее, несколько стран: Германии, Австрии, Венгрии и частично Франции, которая готова отказаться от всего, кроме российского газа. Хотя главы МИД стран Евросоюза еще вернутся к этому вопросу в понедельник, 11 апреля. В отличие от Европарламента, в четверг, 7 апреля, 513 голосами "за" поддержал немедленный запрет на импорт газа, нефти, угля и ядерного топлива из России.

Что подпадает под пятый пакет санкций против России:

транзакции с четырьмя банками, в их числе и ВТБ, которые составляют 23% от всего банковского сектора РФ;

заход российских и кораблей с российскими операторами в порты государств ЕС;

работа российских и белорусских операторов дорожного транспорта в ЕС;

экспорт высокотехнологичной продукции в РФ (оборудование для машиностроительной промышленности и т.п.);

импорт древесины, цемента, морепродуктов;

участие российских компаний и госучреждений в госзакупках в странах ЕС и предоставление им финансовой поддержки;

и, собственно, импорт угля в ЕС с августа.

Подробно обо всех этих санкциях глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен наверняка расскажет во время визита в Киев в пятницу, 8 апреля. Но, как пишет Politico, санкции на перевозки по морю не распространяются на суда, которые везут нефть, газ, продукты и продукты аграрной промышленности.

При этом, как отмечают эксперты, при сегодняшних высоких ценах на нефть и газ, Россия будет продолжать получать сверхприбыли. В частности, если в 2021 году в России импорт превалировал над экспортом на $120 млрд, то в 2022 году только ежемесячно путинский режим получает по $20 млрд. Поэтому, как правильно отметил президент Европейского совета Шарль Мишель, рано или поздно Евросоюзу придется вводить полное эмбарго.

Что делают США

Вашингтон, в отличие от Брюсселя, замахнулся на "святое".

Во-первых, Байден намерен подписать принятый Конгрессом законопроект об отказе от покупки российских энергоносителей.

О чем идет речь? Ведь раньше США вроде бы уже запрещали импорт российской нефти? Теперь под запрет подпадут новые контракты на закупку сырой нефти, нефтепродуктов, СПГ и угля. А действующие договоры должны быть расторгнуты в течение 45 дней.

Во-вторых, США вводят полный запрет на новые инвестиции в РФ американскими гражданами вне зависимости от их местонахождения.

В-третьих, и, возможно, болезненное для Путина, наряду с запретом России выплачивать свои государственные долги замороженными в западных банках деньгами, – это санкции против двух дочерей Путина. По мнению Вашингтона, именно они — Мария Воронцова и Екатерина Тихонова — скрывают состояние Путина.

Детали американских санкций, обнародованных в среду, свидетельствуют о том, что Екатерина Тихонова работает на российское правительство и оборонную промышленность. Мария Воронцова руководит государственными программами в области медицины (генетики), на которые из госбюджета ушли миллиарды долларов.

Сами они кстати никогда не подтверждали, что действительно являются хоть какими родственниками кровавого военного преступника России. И здесь, как гром среди ясного неба, говорящая глава Путина, его пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя американские санкции, впервые признал, что Екатерина Тихонова и Мария Воронцова действительно дочери Путина. Как признал и то, что за полтора месяца войны против Украины их армия понесла значительные потери.