Санкций против ответственных за кризис на границах: в "черном списке" ЕС могут оказаться 40 человек и компаний

Санкций против ответственных за кризис на границах: в "черном списке" ЕС могут оказаться 40 человек и компаний

Новые ограничения вызваны ситуацией с мигрантами на границах ЕС.

Европейский Союз готов принять санкции против Беларуси: под ограничения попали чиновники и компании, причастные к свозу нелегалов в границы ЕС.

Детали в эфире ТСН.12:00 рассказала корреспондентка "Радио Свобода" Зоряна Степаненко.

На фоне обострения мигрантского кризиса в Брюссель отправился украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. За завтраком он рассказал своим европейским коллегам о концентрации российских войск вдоль границы с Украиной. Они поняли всю серьезность ситуации, но пока несколько растеряны. По крайней мере, о такой реакции стало известно "Радио Свобода" из собственных источников. Сейчас глава украинской дипломатии должен встретиться с генсеком НАТО и обсудить ситуацию на границах.

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Перемещение войск, сокращение поставок газа в ЕС, обострение миграционного кризиса в Беларуси – ко всему, говорит Кулеба, причастна Россия. Так же считают и в Евросоюзе. Как этому противодействовать – сейчас думают.

Против Беларуси, ставшей транзитной страной для мигрантов, готовят новые санкции. Уже согласовали критерии их расширения.

На вопрос: насколько эффективны ограничения, глава европейской дипломатии выражает оптимизм.

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"Санкции всегда эффективны. Они затрагивают людей. Влияют на их благополучие и свободу передвижения. Именно поэтому мы сегодня планируем одобрить новый пакет санкций против ответственных за то, что происходит. Расширим границы этих ограничений. Под них попадут авиалинии, туристические агентства и вообще все причастные". к подталкиванию мигрантов к нашим границам", — говорит представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.

Санкции могут быть введены против Национального аэропорта в Минске: европейским фирмам могут запретить осуществлять туда поставки. Перевозчик "Белавиа" не сможет арендовать самолеты у стран Евросоюза. Обсуждается и возможность наложить санкции на авиалинии третьих стран, причастных к перевозке мигрантов. Всего, по данным "Радио Свобода", в "черном списке" ЕС окажутся 40 человек и компаний. Впрочем, их фамилии Брюссель обнародует через несколько дней.

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