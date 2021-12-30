Санки развалились, телефон разрядился: как на морозе ребенку удалось 12 часов согревать отца, которому стало плохо в лесу

Ребенок с папой гуляли на окраине Павлограда, когда началась непогода.
На Днепропетровщине десятилетний мальчик двенадцать часов на морозе в пургу и под ледяным дождем согревал собой отца, которому стало плохо в лесу.
О подробностях удивительного спасения – 30 декабря говорится в сюжете ТСН.19:30.
Ребенок с папой гуляли на окраине Павлограда, когда началась непогода. Мальчик успел сообщить матери, что они заблудились. Сразу после этого разрядился телефон, а отец потерял сознание. Сын пытался тянуть его на санках, но те развалились. Тогда четвероклассник лег на папу, чтобы тот не замерз. Полиция с кинологами и волонтерами приступила к поискам, однако следы в лесу быстро заметала вьюга.
Патрульные пешком прошли около пяти километров. Чудом заметили черное пятно в сугробах.
"Мужчина лежал на спине, на снегу. А мальчик лежал на нем – грудь к груди. Он пытался его греть. Когда мы начали парня поднимать и приводить в чувства, он не сразу проснулся. Нам сначала показалось, что мы опоздали", — рассказал инспектор патрульной полиции Сергей Степаненко.
Стражи порядка признаются, что в темном лесу отчаянно вспоминали все медицинские навыки: мальчика одели в полицейскую куртку и начали отогревать. Он наконец-то открыл глаза.
Ребенка и отца без сознания по сугробам на руках вынесли на дорогу, где передали врачам "скорой". Мужчину доставили сразу в реанимацию.
Но через сутки лечения в реанимации мужчина пришел в себя и попросился домой. Под наблюдением медиков был и Артем. Он даже не простудился.
Благодарность и подарки от полицейских за отчаянные усилия Артем получил в больнице. Говорит – в лес в непогоду больше ни ногой. А вот навыки, спасающие жизнь, обещает выучить на отлично.
Напомним, ранее в Тернопольской области от переохлаждения скончался 49-летний мужчина . Тело погибшего обнаружили соседи на территории собственного домохозяйства.
Читайте также: