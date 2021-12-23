Санта-Клаус отправляется в кругосветное путешествие: онлайн-трансляция

Отслеживать рождественское путешествие Санта-Клауса будет Североамериканское командование аэрокосмической обороны (NORAD).

Ждите подарков — Санта Клаус вскоре отправится в ежегодное кругосветное путешествие из своей резиденции в Лапландии.

Об этом идет речь 23 декабря в сюжете ТСН.19:30.

Помощники-эльфы заранее помогли ему перечитать все письма от детей и упаковать подарки. В кругосветное путешествие Санта Клауса на санках по-прежнему повезет главный олень Рудольф. А отслеживать его путешествие можно будет с помощью специального сайта Flightradar24 онлайн.

На сайте отмечают, что наблюдающие за курсом с помощью наземного и спутникового покрытия ADS-B. К счастью, Санта смог расширить зону действия своего транспондера, используя рога северного оленя как дополнительную антенну.

Он должен вылететь из Северного полюса около 04:00 (06:00 по Киеву) 24 декабря, чтобы добраться до первых домов.

Санта-Клаус отправится в ежегодное кругосветное путешествие из своей резиденции в Лапландии

Отслеживать рождественскую поездку Санта Клауса будет и Североамериканское командование аэрокосмической обороны (NORAD). Командование, обычно отслеживающее самолеты, ракеты и космические запуски, используя свои спутники, оснащенные инфракрасными датчиками, 24 декабря будет отслеживать сани Санты. Дети могут присоединиться к этому через веб-сайт NORAD Tracks Santa.

Миссия NORAD по отслеживанию Санты началась случайно. В 1955 году маленький ребенок, пытаясь достучаться до Санты, набрал неправильный номер телефона. Вместо того чтобы позвонить Санта Клаусу, ребенок позвонил в Операционный центр Континентального командования противовоздушной обороны (CONAD) в Колорадо-Спрингс, штат Колорадо.

С тех пор ежегодно NORAD добросовестно сообщал о местонахождении Санта Клауса 24 декабря миллионам детей и семей во всем мире.

Кому-то подарки Санта Клаус успеет вручить уже завтра, а кому-то в субботу. В прошлом году в связи с пандемией правительства всех стран сделали для Санта Клауса исключение и позволили ему пересекать границы без изоляции, а вот потребуют ли от него в этом году COVID-сертификат — неизвестно.

А представители NORAD напомнили, что Санта посещает только дома спящих детей. Если дети все еще бодрствуют, когда Санта приходит, он пойдет в другие дома и вернется, когда они уснут.

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