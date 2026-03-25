"Саня, домой": военные откровенно рассказали о 90 днях на "нуле" и трагедии во время выхода

В районе Котлиного и Удачного в Донецкой области враг пытается зажать украинские силы в «клещи», наращивая давление на позиции 152-й егерской бригады. Несмотря на штурмы элитных подразделений РФ и удары авиации, украинские воины демонстрируют героизм, который граничит с невозможным.

Корреспондент ТСН Андрей Цаплиенко встретил бойцов, которые только что вышли с рубежа, где бессменно держали оборону три месяца подряд.

Война в Украине: военные рассказали о 90 днях на позиции

Боец с позывным «Мил» провел на позиции девяносто дней. Это был ежедневный экзамен на выносливость. Чтобы просто добраться до рубежа, ему пришлось ползти три дня под непрерывными обстрелами.

«Мил», боец 152-й ОЕБр: «Десять часов пролежали под открытым небом, накрытые „антидронкой“ — плащом, который не показывает тепло. Воробьишки сидели на мне, пока КАБы и „стволка“ били вокруг. Работало все, что можно и нельзя. Во время захода побратим, который шел в 5-7 метрах от меня, погиб. Я даже взрыва не слышал — просто земля поднялась вверх».

На самой позиции егерям приходилось отражать атаки россиян в упор — вражеские штурмовики пытались заскочить прямо в украинские блиндажи. Однажды «Мил» услышал, как оккупант уже открывает створку их укрытия. Короткая очередь из автомата — и атака была отбита.

Позиции егерей ежедневно в три часа дня «по расписанию» обстреливали российские вертолеты Ка-52. Впоследствии одного из таких «Аллигаторов» удалось сбить побратимам из 59-й бригады.

Из-за того, что 152-я бригада не дала врагу замкнуть «клещи» вокруг Покровска, россияне перебросили сюда свое элитное подразделение беспилотников — «Рубикон».

«Стекольщик», командир батальона беспилотных систем «11:11»: «Их задача — перекрыть нашу логистику, уничтожить расчеты БПЛА и артиллерию. Они постоянно перебивали подвоз, мы оставались без еды и воды, приходилось питаться трофейными российскими сухпайками».

Трагедия во время ротации

Самый опасный момент на фронте — это замена личного состава. Егерь по кличке «Смерека» потерял лучшего друга именно во время долгожданной ротации. Взрыв произошел за считанные километры до безопасной зоны.

«Смерека», боец 152-й ОЕБр: «Он упал, а я спрашиваю: что случилось? А он кричит: „Ай, больно! Саня! Домой!“. Он так рвался домой… Я его не бросил, накладывал турникеты, пока он был жив. Видите, я стою перед вами немного контуженный, а он там остался».

Несмотря на тяжелую контузию и боль потери, «Смерека» говорит, что долго дома не усидит. Жена бойца знает: он обязательно вернется туда, где остался его друг, чтобы дожать врага.

Сейчас батальон беспилотных систем 152-й бригады работает в глубину на 10 километров, пытаясь подавить вражеские точки запуска дронов и восстановить безопасную логистику для своих пехотинцев.

