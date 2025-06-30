Сапер создал гитару из мины: он рассказал, кому мечтает подарить свое произведение

Мино-укулеле / © ТСН

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Уникальный музыкальный инструмент из противотанковой мины создал сапер128-й бригады ТРО «Дикое поле» с псевдонимом «Чернозем». Воин в перерывах между боевыми заданиями находит время для любимого занятия — музыки, профессионально играет на гитаре. А теперь создает мино-укулеле. Одну из таких мечтает подарить, например, Полу Маккартни.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Киры Овес.

Песни Ивасюка сапер под псевдонимом «Чернозем» исполняет для ТСН на мино-укулеле. Так назвал свое изобретение — гитару, смастеренную собственноручно из противотанковой мины.

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Мины для укулеле «Чернозем» преимущественно разминирует самостоятельно. Гриф, струны, механику — заказывает в интернете. В свободное время все детали собирает вместе. Такое ноу-хау оценили и его побратимы. 40-летний воин родом из Днепра. В гражданском — музыкант и звукорежиссер, но с 2014 начал ремонтировать машины военным, а в 2022-м присоединился к 128 бригаде ТРО. На Донецком направлении наступил на противопехотную мину и получил тяжелое ранение

Но, несмотря на ранения, он остается в армии. Говорит, не сможет сидеть дома, когда его знания нужны здесь. Сейчас «Чернозем» учит инженерной подготовке и минной безопасности, как обустроить и замаскировать позиции, создает убийственные сюрпризы для врага.

«Чернозем» / © ТСН

Но больше всего «Чернозем» мечтает о победе и встрече с кумиром, которому хочет подарить одну из своих мино-укулель.

«Я страшный битломан и мне всегда песни Пола Маккартни из этой четверки нравились потому что он в основном писал веселые песни. Я сделаю хороший инструмент так, чтобы он и по лучше звучал и все», — говорит «Чернозем».

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