"Сапогом в лицо": белорусские пограничники бьют мигрантов, а обвиняют в этом Польшу

"Сапогом в лицо": белорусские пограничники бьют мигрантов, а обвиняют в этом Польшу

Лагерем искателей убежища бродят пропагандисты российского ТВ, предлагая мигрантам жаловаться на камеру на жестокость Европы.

Ситуация на польско-белорусской границе беспрецедентно обострилась из-за наплыва мигрантов. 10 ноября утром там раздавались выстрелы. Так белорусские пограничники мотивируют людей, которых режим Лукашенко тысячами свез с Ближнего Востока, не задерживаться и штурмовать Европу. Мигранты же, от страха в отчаянии, кричат и плачут.

Об этом идет речь 10 ноября в сюжете ТСН.16:45.

Официальное белорусское телевидение в это же время показывает совсем другие кадры: благородные белорусские пограничники раздают курдам бутылки с водой. Поляков обвиняют в бесчеловечном отношении к беженцам.

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На еще одном ночном видео военные ходят лагерем беженцев, демонстрируют на камеру ушибы и царапины. Они утверждают, что это сделали поляки, когда мигранты пытались пересечь границу.

Никаких доказательств, что беженцев не избили по ту же сторону забора, нет. Сыриец, несколько дней раньше попавший в польский лагерь беженцев в Белостоке, рассказывает, что его избивали именно белорусы.

"Пришла белорусская охрана, они шли за нами. А потом схватили, поставили на колени, руки за голову. Один солдат проходил мимо меня и ударил меня сапогом в лицо, я на несколько минут потерял сознание, сломал нос, кость еще одну здесь, глаза заплыли", — говорит Юсеф Аталлах, беженец из Сирии.

Между палатками бродят пропагандисты по российскому телевидению, предлагая мигрантам жаловаться на камеру, как им нужна помощь из Европы.

"Беларусь цинично, шокируя мир, превращает отчаяние мигрантов в оружие. Мы обсуждаем дополнительное финансирование пограничной инфраструктуры из европейских денег и это нужно делать быстро, потому что границы Польши и стран Балтии — европейские границы. Один за всех, все за одного", — отмечает президент Европейский Совет Шарль Мишель.

В заложников и оружие Лукашенко одновременно уже превратились тысячи людей. Поверив слухам, что из Беларуси просто добраться до Европы, нелегально пересекая незащищенную полосу леса — именно так поступала первая волна мигрантов еще летом — они не могут вернуться назад, потому что там стоят белорусы с автоматами. Впереди поляки, настроенные никого больше к себе не пускать. Хотя за одни сутки зафиксировали 599 попыток пересечения границы.

В соседней Литве положение на границе, куда тоже подтянули войска, лично проверяет премьер Ингрида Шимоните, призывающая ЕС к новым санкциям против режима Лукашенко.

Ангела Меркель, все еще исполняющая обязанности канцлера Германии, позвонила Путину, чтобы обсудить мигрантский кризис. Тот предложил говорить с Лукашенко напрямую. Но мало у кого из европейцев остались сомнения, кто стоит за действиями самопровозглашенного президента Белоруссии.

"Лукашенко — это исполнитель, но его руководитель находится в Москве. И этим руководителем является президент Путин, демонстрирующий свою решимость реализовать сценарий восстановления российской империи", — убежден польский премьер Матеуш Моравецкий.

Премьер Польши предложил среди других мер против режима Лукашенко заблокировать все авиарейсы, свозящие обездоленных людей с Ближнего Востока в Минск. Положение на белорусско-европейских границах сегодня обсуждается на дебатах в Европарламенте. В Беларуси сейчас находится по разным оценкам не менее десяти тысяч беженцев.

Новые санкции против режима Лукашенко ЕС должен утвердить 15 ноября. О пятом пакете договорились послы государств Евросоюза.

Напомним, Белоруссия спровоцировала миграционный кризис на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей. Нелегалы из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывают в Минск, а пограничная служба Беларуси помогает мигрантам попасть в ЕС. Разрешение на проход беженцев стало ответом режима Лукашенко на западные санкции.

Сегодня, 10 ноября, в немецком Бундестаге предложили отправить нелегалов из Беларуси в Украину.

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