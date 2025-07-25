Саранча атакует Запорожье: откуда взялись опасные насекомые и как с ними борются

Сарана / © ТСН

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На Запорожье тучи саранчи движутся от Кушугумской громады до областного центра. Сейчас зафиксировано два их вида — перелетная и египетская саранча. Центром размножения стало осушенное Каховское водохранилище.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Киры Овес.

Тысячи насекомых заполонили поля и огороды Кушугумской громады и Запорожья. На своем пути вредитель съедает камыш, кукурузу, любит полакомиться мятой и мелиссой. Жители этой громады заметили саранчу на своих дворах неделю назад. Говорят, различают два ее вида — перелетную и египетскую. Этим вредителям понадобилось буквально пару часов, чтобы в огороде Людмилы съесть кукурузу, укроп, стебли моркови и свеклы. Но больше всего саранче нравится камыш.

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Единственные, кто радуются нашествию саранчи — пернатые. Гуси Елены стали незаменимыми помощниками в борьбе с вредителями. Местом размножения вредителя стало осушенное Каховское водохранилище, но из-за близости к фронту уничтожить саранчу там невозможно. В Кушугумской громаде очаг этих насекомых выявлен на двухстах гектарах, там введен особый режим. Специалисты проводят обработку территорий, аграрии собственными силами пытаются избавиться от саранчи, но это почти не дает результата.

«На одном поле 30 гектаров, на другом 20 гектаров люди побрызгали фермеры но результата не дало. Некоторые меньшие особи подохли, а остальные — еще больше прилетели, сидят. Их прилетело миллионы миллиарды на Балабино полностью все подсолнечные поля обсели и частично в Кушугуме ситуация я считаю, если они начнут активно есть, то будет патовая», — говорит председатель Кушугумской общины Владимир Сосуновский.

Но пока значительный ущерб фермерским хозяйствам саранча не нанесла, по крайней мере обращений от аграриев не поступало, говорят в Госпродпотребслужбе.

«Потери урожая она может принести 100 процентов, от 25 до 100, но в связи с тем, что проводится мониторинговые исследования во всех общинах и сельхозпредприятия все уведомлены, то думаю, что будут оперативно приняты меры», — говорит сотрудница Госпродпотребслужбы Людмила Кирьян.

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Саранча активно летит и в Запорожье — облака насекомых снимали жители некоторых районов. Сейчас очаг поражения, а это три тысячи гектаров, зафиксирован в одном из районов Запорожья, его специалисты планируют вскоре обработать. В горсовете же отмечают, обработка частных территорий — это уже ответственность владельцев.

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