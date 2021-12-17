Сардина без сардин: как благодаря "мертвому" языку украинцам продают фальшивку в консерве

ТСН.Тиждень расскажет, как распознать фальшивку

Рыбное расследование ТСН.Тиждень может стать причиной международного скандала. Журналисты выяснили, на чем попались самые известные производители рыбных консервов – латвийцы. И почему в стране до сих пор нельзя наказать за откровенный фальсификат?

Люди, выбирая консерву, точно смотрят на надпись заглавными буквами – «Сардина в масле». И только придирчивый потребитель – на то, что написано мелким шрифтом в составе.

«В нашем законодательстве есть требование, которое должно указываться, какая именно рыба используется. А торговые сети закрывают на это глаза и допускают продукцию, в которой не указан именно вид», — рассказала Владислава Миронова, председатель ОО «Контроль защиты прав потребителей».

Часто консервники стеснительно отмечают на банках: "рыба, масло, соль". Теперь на обороте консервы под названием "Сардина" появилось совершенно непонятное "сlupea harengus", и вряд ли потребитель полезет в Интернет, чтобы перевести эти слова с латыни.

ТСН.Тиждень расскажет, как распознать фальшивку в консерве и при чем тут "мертвая" речь

Хотя "Сlupea harengus" в составе означают, что потребителя обманули, ведь производитель заменил дорогу сардину более дешевой рыбой, утверждает Алла Мариуца, заведующая отделом молекулярно-генетических исследований института рыбного хозяйства. «К нам обратилась одна из сетей супермаркета на предмет фальсификации сардины», – возмущается она.

Журналисты ТСН.Тиждень встретились с одним из производителей и задали ему простой вопрос: как оказалось, что на одной банке указаны две разные рыбы? Ответ ошеломил. Сойдутся ли ответы латвийского производителя с результатами нашей экспертизы? И что нужно сделать в Украине уже сейчас, чтобы слово подделка стало синонимом – ущерба для фальсификаторов. Мы расскажем уже этой в 19:30. Только в ТСН.Тиждень с Аллой Мазур.